Mihaela Buzărnescu, prima victorie pe 2019, în primul tur de la Acapulco. Sorana Cîrstea, eliminată la dublu, la Indian Wells 27.02.2019

27.02.2019 Mihaela Buzărnescu, prima victorie pe 2019, în primul tur de la Acapulco. Sorana Cîrstea, eliminată la dublu, la Indian Wells Jucătoarea română de tenis Mihaela Buzărnescu a obţinut prima sa victorie din 2019, marţi, în prima rundă a turneului WTA de la Acapulco (Mexic), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, 6-4, 6-2 cu australianca Daria Gavrilova. Buzărnescu,



Mihaela Buzărnescu, prima victorie pe 2019, în primul tur de la Acapulco. Sorana Cîrstea, eliminată la dublu, la Indian Wells

Jucătoarea română de tenis Mihaela Buzărnescu a obţinut prima sa victorie din 2019, marţi, în prima rundă a turneului WTA de la Acapulco (Mexic), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, 6-4, 6-2 cu australianca Daria Gavrilova. Buzărnescu, victorioasă după o oră şi 26 de minute, a pus astfel capăt unei serii de 11 […] Post-ul Mihaela Buzărnescu, prima victorie pe 2019, în primul tur de la Acapulco. Sorana Cîrstea, eliminată la dublu, la Indian Wells apare prima dată în Libertatea.ro.

Mihaela Buzărnescu, prima victorie pe 2019, în primul tur de la Acapulco. Sorana Cîrstea, eliminată la dublu, la Indian Wells

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a anunțat propunerea suspendării cursurilor în mai multe grădinițe și școli din București. ”Propunem suspendarea activității pentru aceste unități

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, consideră că trebuie găsită "cea mai bună şi rapidă soluţie" pentru declasificarea protocoalelor SRI, el subliniind că judecătorii constituţionali nu

AS Monaco nu-şi revine deloc nici după demiterea lui Henry. Aflată pe penultimul loc în Ligue 1 şi din nou cu Jardim (foto) pe banca tehnică, a părăsit marți şi Cupa Ligii, ratând dramatic calificarea în finală la loviturile

Fotbaliștii români de azi nu mai produc rezultate importante, nu mai bifează transferuri la cluburi mari, însă câștigă sume amețitoare față de membrii naționalei din anii '90. Trecerea lui Stanciu în Arabia Saudită și

Crina Pintea (28 de ani) are șanse mici să rămână la Gyor, deși evoluțiile ei i-au entuziasmat pe fanii maghiari. Crina are oferte concrete de la trei echipe importante. Crina Pintea are contract cu Gyor până în iunie 2019.

În cadrul campania “Uniţi pentru Stelu Felix “, campanie demarată în luna octombrie 2018, Info Ploieşti City, DJ Kabal şi ACS Dinamo Victoria Ploieşti în colaborare cu CSM Ploieşti au organizat, vineri 25 ianuarie 2019, în Sala Sporturilor

Se agită spiritele în PSD! Potrivit președintelui interimar al PSD București, Gabriel Mutu, un apropiat al Gabrielei Firea, care s-a poziționat împotriva lui Liviu Dragnea riscă să fie exclus din

Compania Naţională de Investiţii va finanţa modernizarea cinematografului din Haţeg, astfel că oraşul va reveni printre localităţile hunedorene în care cinematografele sunt

Autorităţile au adoptat un plan de măsuri pentru controlul pestei porcine africane, după ce Institutulul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti a confirmat prezenţa virusului în probele recoltate de la un porc dintr-o gospodărie din

Pentru prima dată de când gruparea Stat Islamic a preluat controlul asupra oraşului, în 2014, o parte a Muzeului Mosul a fost redeschisă pentru a găzdui o expoziţie de artă contemporană, scrie

Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a susţinut, marţi, la invitaţia B`nai B`rith, cea mai veche organizaţie a comunităţii evreieşti din lume, o conferinţă dedicată prezentării priorităţilor

Autorităţile române au fost notificate, prin sistemul rapid de alertă pentru alimente şi furaje (SRAAF), despre prezenţa României pe lista de distribuţie a companiei Elkopol din Polonia, investigată pentru că ar fi sacrificat animale bolnave,

Horoscop 31 ianuarie Berbec Orice s-ar întâmpla, astăzi, fii curajos, întotdeauna victoria va fi de partea celor neînfricaţi. Deşi circumstanţele în care te afli sunt fluctuante,

Italianul Diego Fabbrini (28 de ani) de la FC Botoșani ar trebui să fie un exemplu pentru tipul fotbalistului din ziua de azi. Mai exact, atacantul n-a vrut să accepte oferta venită din Arabia Saudită, așa cum Nicolae Stanciu a făcut în

Dominik Glavina (atacant - 26 de ani) se desparte de CS U Craiova după doar un an. Venit iarna trecută de la Rudar Velenje, atacantul croat a prins doar 113 minute în acest sezon în tricoul oltenilor. Craiova l-a cedat pe Glavina la

Guvernul Viorica Dăncilă s-a reunit, miercuri, în şedinţă, pe ordinea de zi lipsind proiectul bugetului de stat pe 2019. Dăncilă: "Într-un singur an, am reuşit ce alte guverne nu au atins într-un mandat întreg!" UPDATE ora 16.30 Premierul a

Bilanţul gripei a ajuns la 58 de morţi, după ce Direcția de Sănătate Publică a anunțat că un bărbat din București a murit din cauza virusului gripal. Marți seara, autoritățile au confirmat decesul a încă șase oameni. Cele mai recente

Sindicatele din sistemul bancar se pregătesc pentru concedierea a 25% din angajați, pe motiv că introducerea taxei pe active ar face imposibilă actualele cheltuieli salariale. Potrvit estimărilor făcute de sindicate, ar putea fi afectaţi peste

Preşedintele SUA, Donald Trump, a catalogat drept "naive" şi "greşite" rapoartele serviciilor de informaţii americane care arată că Iranul nu dezvoltă arme nucleare. Citește mai

După trei săptămâni endemice şi anunţul oficial că suntem ţara cu cea mai intensă circulaţie a virusului gripal din întreaga Uniune Europeană, în acest sens înregistrând şi cele mai multe decese, autorităţile au declarat epidemie de