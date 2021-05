Miami Bici, acum în premieră Mondială în cazinoul online! 07.05.2021

Primul joc online ca la aparate inspirat dintr-un film românesc e exclusiv la Superbet! Liderul național din domeniul pariurilor sportive și jocurilor de cazinou s-a gândit din nou să inoveze și să le ofere jucătorilor

Peste o treime dintre doctorii români, care au studiat în România, au emigrat şi își desfășoară activitatea profesională în străinătate, arată un raport al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), citat de G4media.

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat că în această vară se va face un studiu despre COVID-19, în fiecare judeţ, la pacienţii care vor veni pentru unele analize şi, cu acordul lor, se va face un test din serul rezidual. Studiul va

În urmă cu două săptămâni, Loteria Română a publicat un comunicat prin care a precizat că sediile Loto rămân închise. Până când, însă? Loteria Română este una dintre organizațiile din România care își țin ușile închise în

Producătorul de acoperişuri Impro, subsidiara grupului polonez cu acelaşi nume, se aşteaptă la o perioadă de stabilizare pentru construcţii, după ce pandemia de Covid-19 a afectat bilanţurile financiare ale

Ștefania Costache și Mihai Bendeac au avut o confruntare directă în finala iUmor de vineri seară. Actorul a rămas mut de uimire în momentul în care posesoarea celui mai frumos bust din concurs a mărturisit că a fost înșelată de iubitul ei cu

Numărul total al pacienţilor care au pierdut lupta cu noul coronavirus a ajuns la 1.266, după alte patru cazuri raportate, duminică după-amiază în rândul persoanelor internate, potrivit INSP. Alte trei decese au fost comunicate de către

Guvernul sârb a aprobat un program de susţinere suplimentară pentru microîntreprinderi şi IMM-uri active în sectoarele cel mai puternic afectate de criza coronavirusului, a anunţat ministerul sârb de finanţe, scrie

Patronii unor restaurante nu sunt de acord cu unele dintre reglementările impuse de autorități pentru deschiderea teraselor. Proprietarul unui local cu specific italian din Centrul Vechi al Capitalei spune că

IRIS Robotics, un start-up din Iaşi care oferă soluţii software şi hardware în domeniul ro­boticii şi al automatizărilor hardware şi software mizează pe o dublare a cifrei de afaceri şi a numărului de angajaţi în 2020, ca parte a unui plan

BERLIN- Germania este adesea menționată ca un exemplu pozitiv al modului de gestionare a pandemiei COVID-19. Am avut succes în prevenirea supraîncărcării sistemului nostru de sănătate. Curba infecțiilor

Societăţile de asigurări generale şi de viaţă aveau la finalul anului 2019 active plasate în titluri de stat în valoare de 8,5 mld. lei, aceasta fiind cea mai dominantă sursă prin care asigurătorii îşi asigură lichiditatea, potrivit datelor

Un studiu nou pe femei gravide a concluzionat că în toate cazurile au fost vizibile afecțiuni placentare. Deși virusul nu pare să se transmită la bebeluș, cercetătorii au raportat afecțiuni vizibile ale placentei. Studiul a fost realizat la

Industria hotelieră estimează pierderi de circa un miliard de euro, după cum a anunţat Călin Ile, preşedintele Fedderației Industriei Hoteliere din România (FIHR). "În industria hotelieră,

Președintele american Donald Trump pierde teren în lupta pentru un nou mandat la Casa Albă, ca urmare a modului în care gestionează escaladarea protestelor anti-rasism ce au loc în SUA în aceste zile. Trump pare că își pierde susținerea

Spania, una dintre cele mai afectate țări din Europa de pandemie, înregistrează un bilanț optimist în ultimele 24 de ore. Ministrul spaniol al Sănătății a anunțat zero decese, dar și o nouă scădere a numărului de cazuri confirmate,

Mâncărurile preferate de locuitoriii Capitalei care au mers la terase, au fost ciorba de văcuţă, sarmalele, ciolanul de porc, raţa cu varză şi papanaşii, arată compania City Grill. Ieri

Într-un interviu oferit după finala “Survivor România” 2020, Elena Ionescu a dezvăluit ce va face cu banii câştigaţi. Artista este extrem de fericită pentru realizarea sa și își dorește să recupereze cât mai mult din timpul petrecut

Un filmuleţ ajuns viral pe reţelele sociale scoate la iveală mai noile pedepse aplicate de un manager angajaţilor filmei pe care o conduce. Aceştia sunt obligaţi să mănânce viermi vii şi să spele

TBI Bank , parte a grupului 4Finance, cu activităţi în România, Bulgaria, Germania, Suedia şi Polonia, a înregistrat la finalul anului 2019 un profit net de 22,9 mil. euro, în creştere cu 58% faţă de 2018, potrivit informaţiilor transmise de

Orice echipă poate închiria noua arenă din Ghencea, dar clubul ministerului are mijloacele să blocheze FCSB prin condițiile puse în caietul de sarcini. În plin război în instanțe, dar și în spațiul public, CSA Steaua București și FCSB au,