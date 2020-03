MG TEC Industry, companie fondată de Vasile Hăşmăşan, va pune în funcţiune în acest an prima linie din fabrica de hârtii igienico-sanitare, o investiţie totală de 80 mil. euro. În prezent, proiectul are 20 de angajaţi, iar până la finalul p 18.03.2020

MG TEC Industry din Dej, companie fon­dată în 2018 de antre­prenorul Vasile Hăşmăşan, inves­teş­te într-o fa­bri­că de pro­duc­ţie pentru fabri­ca­rea de hârtii şi pro­­duse igienico­-sani­tare, proiectul de circa 80 de milioane de euro fiind plani­ficat într-o etapă.

Patru hectare de frunze, rămășițe și crengi dintr-o pădure din județul Sibiu au ars sâmbătă noaptea și numai intervenția rapidă a pompierilor a determinat să nu fie cuprinși de foc și copacii. Potrivit ISU Sibiu, sâmbătă noaptea, în

Robert Turcescu, deputat PMP, a afirmat că bunicul său a fost închis zece ani la Aiud, asta în contextul în care Procurorul General al României, Augustin Lazăr, este în centrul unui scandal privind

Speranţele liderului PSD de a scăpa de o posibilă condamnare au rămas doar în Curtea Constituţională, după ce ministrul Justiţiei l-a anunţat că nu există nicio urgenţă pentru modificarea Codurilor penale care l-ar fi scăpat pe liderul PSD

Formaţiunea politică a preşedintelui turc Tayyip Erdogan, Partidul Dreptate şi Dezvoltare (AKP), a informat că va încerca să obţină renumărarea tuturor voturilor de la Istanbul, a informat duminică un oficial de rang înalt, relatează site-ul

Ladislau Bölöni are două succese la rând în play-off. După 1-0 cu liderul Genk, Royal Antwerp s-a impus duminică seara cu 2-1 pe terenul lui Anderlecht. Click aici pentru statistici de la meci Pot să-l mai critice fanii pe

CSU Craiova a jucat din nou în fața propriilor suporteri cu CFR Cluj, după două meciuri consecutive în care a pierdut: 2-3 în play-off cu FCSB și 1-2 în Cupa României cu Viitorul. Suporterii oltenilor n-au mai suportat

Infecția cu o ciupercă rară, numită de cercetători Candida Auris, a fost pentru prima dată identificată de doctorii japonezi în 2009, în urechea unui pacient, și de atunci a dus la închiderea multor spitale din

Mihai Boldijar (general manager al grupului Bosch România), Alina Marinescu (director ge­ne­ral la Catena), Gheorghe Răcaru (membru în con­si­liul de administraţie al Blue Air) şi Dragoş Damian (CEO al companiei Terapia) se numără printre

În total, media energiei pe piaţa spot, cea mai mare platformă de tranzacţionare a electricităţii din România, a terminat primul trimestru din 2019 la un nivel de 54 de euro/MWh, cu 54% mai mare decât perioada similară a anului trecut. Cel mai

Dedeman, cea mai puternică afacere antreprenorială din România, l-a recrutat pe Laurenţiu Ciocîrlan, şef al departamentului de investiţitii al Raiffeisen şi cel care a co­or­donat printre cele mai mari listări de la bursa românească, pentru

Rezultate Loto 6 din 49. La extragerea loto de duminică 7 aprilie, au căzut numere aproape imposibil de ghicit la extragerea Loto 6/49: patru numere sunt mai mici de 8, iar următoarele 2 nu ies din prima jumătate a grupului de numere posibile.

Primăria Capitalei, prin Compania Municipală Străzi, Poduri şi Pasaje Bucureşti, începe lucrările de reabilitare şi consolidare a Podului Grant, după mai bine de 12 ani de la ultimele reparaţii. Pasajul supratraversează liniile de cale ferată

Şase dintre speranţele CS Târgovişte au reuşit calificări în finala Campionatului Naţional individual de Greco-Romane, lupte feminine şi lupte libere pentru juniori

In editia Ferma 2019 de pe 4 aprilie 2019, Ioana Filimon a intrat la duel cu Geanina Ilies. In timpul intrecerii, Miss Romania a fost palmuita de Catalin Morosanu. Nu cu rautate, ci cu intentii bune! Ioana Filimon a pierdut duelul cu Geanina Ilies, in

Ne pregătim să începem în forță o nouă săptămână încărcată din punct de vedere fotbalistic. Luni ne ”încălzim” cu partidele rămase din cadrul etapelor din week-end, iar oferta este de o consistență apreciablă. Până la duelurile

După un weekend cu temperaturi normale pentru data din calendar, de astăzi, în majoritatea regiunilor şi în Capitală, îşi vor face apariţia precipitaţiile. În următoarea lună, conform prognozei ANM, vom avea parte de variaţii termice şi

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a făcut duminică noaptea o vizită inopinată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, descoperind nereguli în secţia de Neurologie, despre care a spus că este un “dezastru”, găsind acolo

PIB a crescut anul trecut, în comparaţie cu anul precedent, cu 4,1%. Comparativ cu trimestrul III 2018, Produsul intern brut în trimestrul IV 2018 a fost, în termeni reali, mai mare cu 0,9%, informează

Un complet de cinci judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ar putea pronunţa, luni, sentinţa definitivă în dosarul în care preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a fost achitat în primă instanţă pentru mărturie

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis luni un un mesaj cu ocazia Zilei etniei romilor şi Zilei Internaţionale a romilor, în care a subliniat că va veghea asupra protejării drepturilor cetăţenilor din toate minorităţile. Totodată, acesta a mai