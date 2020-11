Mezzosoprana Andreea Ilie mai dă o lovitură: ”Amor, amor”, alături de Sean Norvis 12.11.2020

12.11.2020 Mezzosoprana Andreea Ilie mai dă o lovitură: ”Amor, amor”, alături de Sean Norvis În colaborare cu Sean Norvis, mezzosoprana Andreea Ilie a scos nouă piesă, sugestivă, de altfel, “Amor, Amor”! Nu este doar o piesă care te invită la dans, are în compoziția ei și elemente care te […] The post Mezzosoprana Andreea Ilie



Mezzosoprana Andreea Ilie mai dă o lovitură: ”Amor, amor”, alături de Sean Norvis

În colaborare cu Sean Norvis, mezzosoprana Andreea Ilie a scos nouă piesă, sugestivă, de altfel, “Amor, Amor”! Nu este doar o piesă care te invită la dans, are în compoziția ei și elemente care te […] The post Mezzosoprana Andreea Ilie mai dă o lovitură: ”Amor, amor”, alături de Sean Norvis appeared first on Cancan.ro.

Mezzosoprana Andreea Ilie mai dă o lovitură: ”Amor, amor”, alături de Sean Norvis

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Lanţul românesc de librării Diverta, controlat de omul de afaceri Radu Octavian, are o reţea de circa 30 de unităţi şi va continua expansiunea anul viitor cu alte cel puţin trei magazine de cărţi şi produse de

Atacantul norvegian de 19 ani a mai doborât un record în Ligă. Este primul ce înscrie opt goluri în primele cinci meciuri în competiţie, depăşindu-i pe Diego Costa şi Harry Kane. Vezi AICI statistici de la meci Vezi AICI videoAu

Piaţa bursieră americană pentru companii de tehnologie, Nasdaq, ar putea să depăşească în 2019 celebra New York Stock Exchange (NYSE), ca principală alegere pentru listarea de acţiuni, potrivit Financial

Numele antreprenorului George Copos este legat de mai multe busi­nessuri locale, în principal de cele din hotelărie (Athé­née Pa­lace Hil­ton şi Crowne Plaza din Capi­tală, Eu­ro­pa din Efo­rie Nord sau Sport din Poiana Braşov), apoi de

Partidul Mişcarea Populară "nu are alt drum decât cel al alianţelor" cu PNL şi USR, în perspectiva alegerilor locale, a declarat vineri, la Sinaia, europarlamentarul formaţiunii Traian Băsescu. "Până

Sâmbătă, începând cu ora 21:45, va avea loc partida dintre Fiorentina și Lecce, din cadrul rundei cu numărul 14 din Serie A. Cele două formații se vor duela pe stadionul “Artemio Franchi”. Fiorentina, în ciuda unor transferuri de senzație

Preşedintele organizaţiei judeţene a PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badălău, a declarat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, că a intrat în echipa de conducere a PSD la nivel central ca urmare

Crimă și pedeapsă la Teatrul Tony Bulandra din Târgovişte Miercuri, 4 decembrie, de la ora 19.00, va avea loc premiera spectacolului „Crimă și pedeapsă”, în regia lui Dumitru Acriș, la Teatrul

În întâlnirile pe care reprezentanţii AOAR le-au avut cu domnul prim-ministru Orban am agreat că România are nevoie de un guvern

Cumpărătorii din Statele Unite au cheltuit online 7,4 miliarde de dolari cu ocazia reducerilor de Black Friday, conform Adobe

Ziua de ieri a fost una cu o încãrcãturã emoţionalã deosebitã la Antena 1. La împlinirea a 26 de ani de existenţã pe piaţa media din România, oameni care nu s-au văzut niciodată și-au dat mâna să

Echipaje de scafandrii și navele de salvare au început sâmbătă operațiunea de ecologizare a Portului Midia și recuperare a cadavrelor oilor care nu au putut fi salvate de la bordul navei scufundate. ”CN APM SA Constanţa a organizat astăzi

Hermannstadt - CFR Cluj, ultimul duel al zilei din Liga 1, a început cu o fază controversată, petrecută în minutul 10 în careul campioanei CFR Cluj. Degajarea total eșuată a lui Jesus Collado, înlocuitorul lui Arlauskis, a născut o fază

Atacul terorist comis, vineri după-amiază, de un bărbat înarmat cu un cuțit a fost revendicat sâmbătă de gruparea jihadistă Statul Islamic (ISIS), scrie Reuters. ISIS nu a prezentat dovezi pentru revendicare, dar atacatorul era un bărbat

Nume: Humanitas Platformă soft: Google Play, Apple iOS Preţ: gratis Dezvoltator: CevaDesign Funcţionalitate: aplicaţia le oferă utilizatorilor posibilitatea de a citi şi/sau asculta cărţile electronice şi audio Humanitas şi Humanitas Ficton

Vestea tristă că soţul Ilenei Ciuculete, Cornel Galeş, s-a stins din viaţă, a căzut ca un trăsnet, atât pentru cei care îl cunoşteau, dar mai ales pentru apropiaţi. Fina bărbatului, Maria, a postat un mesaj pe reţelele de socializare, în

Fostul internaţional sârb, actualmente antrenor la Bologna, tocmai a încheiat al treilea ciclu de tratament pentru leucemie, după ce a fost diagnosticat cu această boală în luna

Diseară, începând cu ora 21:30, se joacă partida Mainz – Frankfurt, din Bundesliga. Etapa a 13-a se încheie odată cu disputa de la Mainz, loc unde Frankfurt nu a câștigat niciodată. Palmaresul gazdelor arată 6 succese și 7 remize, ultima

Gicu Grozav a reușit un nou gol în prima ligă maghiară. Mijlocașul lui Kisvarda a înscris la 2-0 cu Honved. Vezi AICI clasamentul actualizat din campionatul Ungariei! „Tricolorul”, 90 de minute pe teren, are 7 goluri în acest campionat, fiind

Şase percheziţii au avut loc la indivizii care au transmis în direct cum îşi chemau rivalii la bătaie. Poliţiştii au descoperit un adevărat arsenal de arme