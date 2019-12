Metropolitan Life şi-a crescut subscrierile cu peste 19% în primele nouă luni din 2019, la 264 mil. lei 02.12.2019

02.12.2019 Metropolitan Life şi-a crescut subscrierile cu peste 19% în primele nouă luni din 2019, la 264 mil. lei Metropolitan Life, compania locală de asigurări de viaţă a gigantului american MetlLife, a raportat prime brute subscrise în valoare de 264,1 mil. lei, în creştere cu 19,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, conform datelor raportate de



Metropolitan Life şi-a crescut subscrierile cu peste 19% în primele nouă luni din 2019, la 264 mil. lei

Metropolitan Life, compania locală de asigurări de viaţă a gigantului american MetlLife, a raportat prime brute subscrise în valoare de 264,1 mil. lei, în creştere cu 19,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, conform datelor raportate de companie.

Metropolitan Life şi-a crescut subscrierile cu peste 19% în primele nouă luni din 2019, la 264 mil. lei

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Prosperitatea care a fost accelerată exponenţial de modelele de capitalism şi democraţie care au funcţionat în ultimele decenii este bazată pe muncă, iar curentul populist determină oamenii să îşi dorească avuţie şi prosperitate fără să

Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a fost eliminată de cehoaica Karolina Pliskova (27 de ani, 7 WTA), scor 5-7, 1-6, în semifinalele turneului de la Miami. Simona Halep a început turneul de la Miami pe locul 3 WTA, iar o calificare în

Abraham Klein, israelianul născut la Timișoara, 85 de ani împliniți azi, a fost unul dintre cei mai mari arbitri din fotbal. În 1970, la primul său Mondial, nu i-a dat lovitură de pedeapsă lui Pelé, Perla Negre, la meciul de

Joi seara, în jurul orei 19.45, polițiștii au fost sesizați prin apel 112 de un bărbat, din localitatea Slatina Timiș, județul Caraș-Severin, că fiul său, în vârstă de 4 ani, a plecat de la domiciliu și nu a mai

Alexandru Drăghici, unul dintre vicepreședinții ANAF, și-a dat demisia. El era responsabil cu activitatea de colectare a veniturilor bugetare. A mai avut și alte funcții în ANAF. Nu se știe motivul demisiei și nici unde va

Eurodeputata socialistă Ana Gomes a criticat din nou puterea de la București spunând că socialiștii europeni nu mai pot tolera PSD, iar voturile pe care Dragnea le poate aduce din România nu sunt un argument bun, pentru că,

Zina Dumitrescu. Trupul neînsuflețit al celebrei creatoare de modă va fi incinerat. În ultima perioadă a vieții sale, aceasta a fost internată la un azil de

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) este principalul exponent al pieţei de capital din România, este piaţă autorizată şi operator de sistem bursier. Aflaţi mai multe despre

Antonio Tajani, preşedintele Parlamentului European, a afirmat, vineri pe Twitter, că este îngrijorat de veştile privind punerea sub control judiciar a Laurei Codruţa Kovesi. Parlamentul European susţine în continuare candidatura Laurei Codruţa

Aparatul proiectat de agenţia spaţială cântăreşte numai 1,8 kilograme şi va putea zbura pentru prima oară pe Planeta Roşie în februarie

Traficul rutier în Pasajul Unirii se va închide pe ambele sensuri de circulaţie, începând de vineri seara, de la ora 22,00, şi până luni, la ora 4,00, pentru realizarea unor lucrări de

Trei membrii ai unei familii din Alba Iulia judecaţi pentru infracţiuni de evaziune fiscală din afaceri cu fier vechi au primit la Tribunalul Alba pedepse cu închisoarea. Un al patrulea inculpat a scăpat cu amendă administrativă în valoare de

E.ON, unul dintre cei mai importanţi furnizori de electricitate şi gaze naturale din România, şi-a extins an de an portofoliul de produse şi servicii oferite clienţilor. Compania a dezvoltat soluţii „la cheie” care aduc plus valoare românilor

În ultimele săptămâni, în judeţul Galaţi au fost sute de incendii puse intenţionat de cei care doreau să-şi ardă miriştile sau, pur şi simplu, de oameni care au vrut să-şi pună în valoare „talentul” de piromani. Oamenii legii îi

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Margaritas Schinas, a confirmat discuţia telefonică, de joi, între prim-vicepreşedintele CE Frans Timmermans şi premierul Viorica Dăncilă pe tema ordonanţelor de urgenţă pe codurile penale,

Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AMOFM) Bucureşti va organiza, vineri, 12 aprilie, o nouă ediţie a "Bursei generale a locurilor de muncă", informează AMOFM. Evenimentul va avea loc

Ordonanţa de urgenţă adoptată vineri de Guvern privind modificarea legii taximetriei nu are niciun efect pentru activitatea Uber România, care va continua să funcţioneze ca până acum, în aşteptarea unui act

Dunărea Călărași va avea avea parte de nocturnă pe stadionul „Ion Comșa” și o va putea folosi din sezonul viitor. Într-un comunicat, Consiliul Județean Călărași anunță că a încheiat un proces verbal de

Între 30 martie și 1 aprilie după-amiaza, idei intersante, poate puțin prea îndrăznețe sau insuficient consolidate, născute din dorința nativilor de a progresa, de a face un salt existențial ori, doar, de a-i surprinde pe cei din jur.

Între 30 martie și 1 aprilie după-amiaza, informații care uimesc sau, alteori, îi scot din sărite pe nativii care se vor vedea obligați să țină, totuși, cont de ele și să le dea o replică sau să găsescă o soluție aspectelor invocate.