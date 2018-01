METEO - Ploi, lapoviţă, ninsori viscolite şi intensificări susţinute ale vântului în Dobrogea, Banat, Crişana, sudul Olteniei, estul Munteniei, duminică şi luni 21.01.2018

21.01.2018 METEO - Ploi, lapoviţă, ninsori viscolite şi intensificări susţinute ale vântului în Dobrogea, Banat, Crişana, sudul Olteniei, estul Munteniei, duminică şi luni Regiunile Dobrogea, Banat, Crişana, sudul Olteniei, precum şi sudul şi estul Munteniei se vor afla de duminică după-amiaza până luni seara sub incidenţa unei informări meteorologice de ploi,



METEO - Ploi, lapoviţă, ninsori viscolite şi intensificări susţinute ale vântului în Dobrogea, Banat, Crişana, sudul Olteniei, estul Munteniei, duminică şi luni

Regiunile Dobrogea, Banat, Crişana, sudul Olteniei, precum şi sudul şi estul Munteniei se vor afla de duminică după-amiaza până luni seara sub incidenţa unei informări meteorologice de ploi, lapoviţă,...

METEO - Ploi, lapoviţă, ninsori viscolite şi intensificări susţinute ale vântului în Dobrogea, Banat, Crişana, sudul Olteniei, estul Munteniei, duminică şi luni

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Masa de Crăciun este un moment special pentru familiile din toată lumea. În fucţie de tradiţii şi obiceiurile moştenite, fiecare cultură are mâncăruri specifice

Un bărbat şi-a pierdut viaţa, iar alte patru persoane, dintre care trei copii, au fost rănite într-un accident care a avut loc vineri, pe DN 68 A, în zona localităţii Coşeviţa, la

Ministerul Economiei nu se foloseşte de dreptul de preempţiune pentru a cumpăra pachetul majoritar de acţiuni al Daewoo de la şantierul din Mangalia, dar aşteaptă o mutare spectaculoasă din partea

Câteva zeci de copii ai militarilor Statului Major al Forţelor Aeriene au primit cadouri, vineri, de la Moş Crăciun, care a coborât direct dintr-un elicopter Medevac la Baza 90 Transport Aerian

Gigantul german Deutsche Telekom va cumpăra UPC Austria, subsidiară a americanilor de la Liberty Global - cel mai mare operator de cablu şi internet fix din lume, în cadrul unei tranzacţii de 1,9 mld. euro care va crea un operator cu 6,7 milioane de

Emil Săndoi va reveni din această iarnă în antrenorat, urmând să preia banca tehnică a divizionarei secunde FC Argeș. Fostul jucător al "Craiovei Maxima" are planuri mari la gruparea argeșeană, care se află în prezent pe locul

Sexul la telefon seamana cu discutiile deocheate din pat, doar ca ai nevoie de un dram de nebunie pentru varianta telefonica si n-ar strica si un plus de simt al umorului. Iata 7 reguli de care te sfatuim sa tii seama, in cazul in care te decizi sa

O poveste parcă socasă din filmele de groază! Din păcate, este cât se poate de reală. Un ambulanţier din Sicilia avea o înţelegere ascunsă cu o companie de pompe funebre, iar aceştia din urmă erau conectaţi la Mafia din Italia. Pactul dintre

Medicii din Bârlad au fost martorii unui miracol cu trei zile înainte de naşterea Mântuitorului. Un bărbat care s-a înecat în piscina unui centru SPA a înviat după 30 de minute. În urma investigaţiilor făcute de specialişti, bărbatul care

Medicii din Timişoara i-au făcut toate investigaţiile fetiţei de opt ani care este bolnavă de cancer şi ai cărei părinţi au fost obligaţi de instanţă să o ducă la spital. Doctorii au decis că în faza în care se află acum, cu o tumoră

In scopul de a invinge cancerul si a asigura faptul ca nu va exista recidiva, corpul trebuie adus intr-o stare de echilibru si sistemul imunitar reconstruit si reglat fin. Deci cum sunt realizate toate acestea? Citește mai

Un avion cu 25 de oameni la bord a ieșit de pe pistă în momentul în care aeronava efectua manevra de

Se pare că gigantul Emag are probleme. Autorităţile statului român au început deja verificările la marele lanţ de magazine care a luat cu asalt piaţa din

În luna decembrie, parcul auto al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău s-a mărit cu şapte autoturisme. Noile autovehicule destinate muncii operative a poliţiştilor sunt modele în patru uşi, dotate cu sisteme de siguranţă şi cu motoare

Avionul de luptă care a şocat Occidentul în timpul Războiului Coreean, celebrul MiG-15, împlineşte 70 de ani de la primul său zbor, care a avut loc pe 30 decembrie 1947. Şaptezeci de ani mai târziu, bătrânul avion e încă în serviciul activ.

Aproximativ 163.000 de persoane şi aproape 45.000 de mijloace de transport au tranzitat frontierele româneşti în ultimele 24 de ore, erioară. În creştere cu 20 la sută faţă de perioada anterioară. Poliţiştii de frontieră se aşteaptă în

Poliţia Rutieră din Galaţi a fost partener în campania ”În ajutor de Crăciun” iniţiată de Grupul Şoferilor din Galaţi cu ocazia sărbătorilor de

România e pe ultimul loc în UE în ceea ce priveşte proporţia elevilor cu cele mai bune performanţe - cei capabili să rezolve cerinţe complexe (2% la română, 3,3% la matematică şi 0,7% la ştiinţe), arată o analiză realizată de Federaţia

Doar 2% din banii europeni alocaţi României pentru programarea 2014-2020 au fost cheltuiţi de ţara noastră, la trei ani de la începutul perioadei de programare, scrie

Prezentatoarea de ştiri de la ProTV Chişinău Anişoara Loghin a anunţat că buletinul de ştiri de vineri, 22 decembrie, de la ora 17.00, a fost ultimul pe care l-a