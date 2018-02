METEO, 25 februarie. COD GALBEN şi PORTOCALIU: ger năprasnic în toată ţara şi ninsori viscolite în sud 25.02.2018

Avertizare cod galben de ger emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie a în vigoare duminică dimineaţă, până săptămâna viitoare urmând să se înregistreze temperaturi cu 10-15 grade mai scăzute decât ar fi normal pentru această perioadă din an. De asemenea, de luni va fi în vigoare o avertizare cod portocaliu de ger pentru Moldova, estul […] The post METEO, 25 februarie. COD GALBEN şi PORTOCALIU: ger năprasnic în toată ţara şi ninsori viscolite în sud appeared first on Cancan.ro.

Un grav accident rutier s-a produs, în urmă cu câteva minute, în oraşul Pogoanele. O persoană a fost acroşată de un utilaj agricol. La faţa locului acţionează echipaje de poliţie şi de ambulanţă, victima fiind resuscitata la acest

Un bărbat pasionat de istorie pe nume Christian Bormann ar fi descoperit o secţiune de aproximativ 80 de metri lungime din zidul Berlinului, necunoscută autorităţilor, şi care ar fi ultima bucată din zidul original, informează Berliner Zeitung,

Există, în incitantul și substanțialul dialog pe care Adrian Năstase l-a purtat cu Dana Grecu în emisiunea ,,Adevăruri de viață’’ difuzată aseară pe canalul Antena 3 o secvență

Un număr de şase maşini au fost avariate într-un carambol provocat de o şoferiţă care nu a acordat prioritate pe una dintre arterele din municipiul Galaţi, se arată într-un comunicat transmis,

Un anunț imobiliar strecurat între alte zeci de oferte de vânzare ridică prețurile dintr-o zonă specială a Sibiului. O casă vecină cu imobilul din proprietatea președintelui Klaus Werner

Procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, afirmă că prin modificările Legilor Justiţiei nu se doreşte eficientizarea şi reformarea sistemului, ci dependenţa procurorilor de ceva, ''de

Compania Facebook lansează luni o campanie de informare pentru numeroşii săi utilizatori europeni referitoare la gestiunea datelor personale, în perspectiva intrării în vigoare a noii legi

Marcel Puşcaş, unul dintre candidaţii la alegerile FRF şi un aprig contestatar al lui Răzvan Burleanu, îşi continuă războiul cu actualul "regim" de la Casa Fotbalului. Prin intermediul unei postări publicate azi pe blogul său,

Cu câteva zile înainte de reluarea Ligii 1, antrenorul Nicolae Dică are probleme de lot în cantonamentul din Spania. update 13:00 Fundașul Gabi Enache a părăsit mai repede antrenamentul de azi, din cauza unei accidentări.

Echipa Fantastică (www.echipafantastica.ro - unicul fantasy game din România) reîncepe vineri, 2 februarie 2018, când se reia Liga 1. Dacă ai deja echipă, intră AICI și verifică-ți lotul, e

RAR Dâmboviţa a stat pe un butoi cu pulbere care a explodat luni. Chiar în aceste momente au loc percheziţii de amploare la sediul instituţiei. Patru angajaţi ai Registrului Auto Român Filiala Dâmboviţa sunt suspectaţi de către ofiţerii

O poveste făcută publică pe Facebook, cu un bătrân care vindea ouă şi o femeie care a coborât din maşină s-a îndreptat spre el, a devenit virală, revoltându-i pe cei care au citit-o şi punându-i, de asemenea, pe

Premierul desemnat Viorica Dăncilă a avut parte de o primire rece la intrarea în Parlament în chiar ziua votului de învestire a guvernului. Citește mai

Un tânăr din Montreal este autorul celei mai spectaculoase cascadorii pe gheaţă a iernii, iar momentul a fost filmat şi a devenit viral. Citește mai

Liviu Dragnea aduce, odată cu un nou guvern, și un nou program de guvernare, care repune în discuție introducerea impozitului pe gospodărie. Ultima formă discutată a acestuia înseamnă cheltuieli colosale de

Sute de elevi şi foşti apropiaţi l-au comemorat, luni, pe Darius Stan, tânărul de 19 ani din Orăştie, decedat în accidentul rutier de pe DN 7, în care au mai murit doi soţi din judeţul

Deşi riscă să producă accidente grave de circulaţie, numeroşi şoferi îşi riscă viaţa, urcându-se la volan, deşi au permisul suspendat sau nu au dreptul de a conduce un autovehicul pe drumurile

De sâmbătă, 27 ianuarie, băncile nu mai au voie să aplice anumite comisioane precum cele de deschidere, administrare sau consultare sold pentru conturile de bază ale românilor, însă nu toate instituţiile de credit din România respectă

În urma activităţilor din teren, poliţiştii rutieri au constatat 574 de abateri de la legislaţia rutieră, reţinând 60 de permise şi certificate de

O insulă privată din Caraibe care i-a aparţinut cândva unei faimoase navigatoare britanice este de câteva zile în aşteptarea unui