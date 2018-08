Mesajul lui Klaus Iohannis, după incidentele de la Mitingul Diasporei 11.08.2018

11.08.2018 Mesajul lui Klaus Iohannis, după incidentele de la Mitingul Diasporei Președintele Klaus Iohannis a reacționat, pe pagina sa de socializare, vizavi de incidentele din fața Guvernului, unde s-au dat lupte între jandarmi și protestatari, soldate cu peste 200 de răniți. ”Într-o democrație autentică este dreptul



Mesajul lui Klaus Iohannis, după incidentele de la Mitingul Diasporei

Președintele Klaus Iohannis a reacționat, pe pagina sa de socializare, vizavi de incidentele din fața Guvernului, unde s-au dat lupte între jandarmi și protestatari, soldate cu peste 200 de răniți. "Într-o democrație autentică este dreptul fiecărui om să protesteze, dar violența nu este acceptabilă, indiferent de opțiunile politice. Condamn ferm intervenția brutală a Jandarmeriei, puternic […]

