Mesajul lui Kiki Bertens pentru Simona Halep, dupa ce a invins-o in finala de la Cincinnati 20.08.2018

20.08.2018 Mesajul lui Kiki Bertens pentru Simona Halep, dupa ce a invins-o in finala de la Cincinnati Simona Halep a fost invinsa in finala de la Cincinnati după un meci dramatic, în fața olandezei Kiki Bertens. La final, cele două jucătoare de tenis au susținut o conferință de presă, iar adversara romancei a avut un mesaj pentru aceasta.



Mesajul lui Kiki Bertens pentru Simona Halep, dupa ce a invins-o in finala de la Cincinnati

Simona Halep a fost invinsa in finala de la Cincinnati după un meci dramatic, în fața olandezei Kiki Bertens. La final, cele două jucătoare de tenis au susținut o conferință de presă, iar adversara romancei a avut un mesaj pentru aceasta. Citește și: Simona Halep i-a dat mașina lui Ion Țiriac! Unde poate fi admirat […] The post Mesajul lui Kiki Bertens pentru Simona Halep, dupa ce a invins-o in finala de la Cincinnati appeared first on Cancan.ro.

Mesajul lui Kiki Bertens pentru Simona Halep, dupa ce a invins-o in finala de la Cincinnati

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ministrul Culturii, în dificultate. Întrebat ce părere are despre protestul actorilor și faptul că s-au alăturat campaniei ”Fără penali”, George Ivașcu și-a găsit cu greu cuvintele și a repetat ce i-a

Specialistii germani in biologie celulara vegetala de la Universitatea din Köln au descoperit recent prezenta in boabele de porumb a unor substante derivate ale acizilor arahidic si palmitic, extrem de importante pentru sanatatea

Franţa şi Rusia vor livra în premieră împreună ajutor umanitar în Siria, cu destinaţia Ghouta de Est, fostă enclavă rebelă recucerită în aprilie de regimul lui Bashar al-Assad, a anunţat preşedinţia

CFR Cluj a debutat cu o remiză în noul campionat, după ce a încheiat la egalitate, scor 1-1, confruntarea cu FC Botoșani, disputată în

Când au dat nas în nas pe stradã un bărbat şi o femeie, frate şi soră, s-au luat la ceartã şi a iesit un scandal monstru. Desi femeia în vârstã de 58 de ani era însoţitã de sotul sãu, acesta a dat bir cu fugiţii, lãsând-o în mâinile

Odată cu intrarea în vigoare a noului regulament general privind protecţia datelor cu caracter personal, Curtea de Justiţie a UE a procedat la consolidarea protecţiei datelor persoanelor fizice în cadrul publicaţiilor privitoare la cauzele

Chiar dacă sună pretenţios, escalopul de pui cu ciuperci nu este foarte greu de gătit, spune bucătarul Paul

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) şi Poliţia de Frontieră vor întreprinde acţiuni în comun pentru a preveni răspândirea Pestei Porcine Africane la punctele de trecere a

27 de tornade s-au abătut asupra câtorva comunităţi din statul american Iowa și au lăsat în urmă distrugeri greu de imaginat - acoperişuri luate de vânt, clădiri parţial puse la pământ, maşini ridicate de vârtejuri şi trântite de-a

Linia de tramvai 32 ar urma să fie delimitată de traficul auto prin montarea unui gard, traficul fiind, în acest fel, fluidizat, iar timpii de parcurgere a traseului vor scădea, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a

Continuă să rămână o enigmă de ce i-a convocat de fapt la vechiul sediu din Aleea Modrogan al PDL dl. Vasile Blaga pe toţi foştii lideri ai fostului partid al d-lui Traian Băsescu şi ce s-a discutat cu adevărat la pretinsa reuniune de

Un copil de cinci ani din judeţul Braşov, care a căzut vineri seara în apele pârâului Berivoi, este căutat de pompierii din trei judeţe. Şansele ca el să mai fie în viaţă sunt

Timp de 5 zile, mii de consumatori din judeţul Ialomiţa rămân fără curent. Întreruperile sunt programate în perioada 23-27 iulie, între orele

Parlamentul a votat în prima lectură, crearea Registrului naţional al monumentelor de for public, în şedinţa din 20 iulie. Registrul naţional al monumentelor de for public presupune un tabel clasificat după codul operei, adresa, localitatea,

Autorităţile de reglementare a sectorului farmaceutic din Europa angajează personal şi intensifică activităţile, în timp ce implicarea experţilor britanici în sistemul european de supraveghere a medicamentelor este în scădere, înaintea

Ministrul de Interne Carmen Dan a declarat că nu se consultă cu preşedintele PSD Liviu Dragnea în ceea ce priveşte deciziile care se iau la nivelul ministerului şi nu îl întreabă ce trebuie să facă şi cum trebuie să

Unsprezece persoane urmărite naţional şi opt minori lipsiţi de supraveghere au fost descoperiţi în ultima săptămână în urma acţiunilor organizate de Poliţia Transporturi. De asemenea, poliţiştii de la Transporturi au întocmit 85 de

Vremea se menţine relativ instabilă şi sâmbătă la nivelul întregii ţări, au transmis meteorologii, care adaugă că începând de duminică vremea va deveni uşor caniculară în sudul ţării, cu maxime de până la 32 de grade

Teleorman este singurul judeţ din România în care numărul contractelor individuale de muncă a scăzut, între 2016 şi 2017 şi este şi judeţul cu cea mai mică pondere a numărului de contracte de muncă raportată la populaţia activă, arată

Florin Buliga a fost trimis în judecată şi este acuzat de omor deosebit de grav. Bărbatul şi-a înjunghiat soţia şi cei doi copii în timp ce aceştia dormeau. Dosarul se va judeca la Tribunalul