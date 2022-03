Mesajul afişat de maşinile ucrainene, după ce intră în România! Care este motivul pentru care şi-au scris asta, pe parbriz 07.03.2022

07.03.2022 Mesajul afişat de maşinile ucrainene, după ce intră în România! Care este motivul pentru care şi-au scris asta, pe parbriz Refugiații ucraineni care vin cu mașina în București afișează își pun în parbriz un afiș cu mesajul „copii”, pentru a anunța prezența minorilor în autoturisme. Recent au fost surprinse în Capitală mașini care au un […] The



Mesajul afişat de maşinile ucrainene, după ce intră în România! Care este motivul pentru care şi-au scris asta, pe parbriz

Refugiații ucraineni care vin cu mașina în București afișează își pun în parbriz un afiș cu mesajul „copii”, pentru a anunța prezența minorilor în autoturisme. Recent au fost surprinse în Capitală mașini care au un […] The post Mesajul afişat de maşinile ucrainene, după ce intră în România! Care este motivul pentru care şi-au scris asta, pe parbriz appeared first on Cancan.

Mesajul afişat de maşinile ucrainene, după ce intră în România! Care este motivul pentru care şi-au scris asta, pe parbriz

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Alexandra Stan a anunțat printr-un video că cineva i-a furat contul de Instagram, fiindu-i schimbată parola, cât și toate datele de acces. Artista era în drum spre Constanța și a vrut să posteze un video […] The post Alexandra Stan,

1.042.521 de cazuri de COVID au fost înregistrate pe teritoriul României de la începutul pandemiei, cu peste 2.500 adăugate la bilanț în ultimele 24 de ore. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța noile cazuri de îmbolnăviri,

Construcţiile au avansat cu 3,3% an/an în februarie 2021, după scăderea din ianuarie, prima după doi ani de creştere, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică

Se fac pregătirile pentru noul sezon al emisiunii Asia Express, însă de această dată prezentatoare nu o să mai fie Gina Pistol. Vedeta a devenit de curând mămică, iar din acest motiv nu va mai […] The post Asia Express continuă! Cine îi

Vremea va fi mai rece decât normalul acestei perioade, cel în următoarele două săptămâni și în zonele din nordul țării, arată progrnoza pentru următoarea lună realizată vineri de

Jador a ajuns astăzi în România, după ce a părăsit „Survivor România”, din cauza problemelor de sănătate. Vizibil slăbit, acesta a fost întâmpinat la aeroport de părinți și prieteni. Bogdan Mocanu, Nikolas Sax, Robert Ionescu

Simona Halep a reuşit o victorie senzaţională în primul ei meci din cadrul turneului de la

O femeie a cerut ajutorul urmăritorilor de pe TikTok, după ce s-a dat cu autobronzant în camera de hotel, iar așternuturile s-au pătat astfel încât arătau ca locul unei crime. Când vine vorba de autobronzante […] The post S-a dat cu

Nouă români implicaţi în asasinarea unui proxenet român din Irlanda, în anul 2014, au fost condamnaţi de Tribunalul Bucureşti la un total de 177 ani de

Uniunea Europeană vrea să devină, până în 2050, neutră din punct de ve­dere climatic, iar acest lucru înseamnă ca şi România să reducă emisiile de carbon până la nivelul la care acestea sunt absorbite de natură în

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Motivul penru care o tânără, Maria, a fost scoasă dintr-un grup de WhatsApp a devenit viral. ”Marian a creat grupul ”La grătar”. -Grătar mâine la […] The post Bancul

Circa 56,4% dintre tinerii români cu vârsta cuprinsă între 18 şi 34 de ani locuiau cu părinţii în anul 2019, conform datelor de la Eurostat, Oficiul European de

Primarul sectorului 1, Clotilde Armand, i-a cerut premierului Florin Cîțu să demită conducerea RAAPPS, pentru că nu a făcut timp de șase luni eforturi pentru a conserva Hotelul Triumf, al cărui acoperiș a fost distrus în urma unui incendiu.

Analfabetismul funcţional duce la abandon şcolar, la o lipsă a progresului şcolar, la probleme în înscrierea în învăţământul univer­sitar şi la o lipsă de oportunităţi pe piaţa muncii, spune Dragoş Iliescu, colaborator al Organizaţiei

Un coronavirus antic ar fi afectat populația din Asia de Est în urmă cu aproximativ 25.000 de ani. În plus, cercetătorii au descoperit că răspândirea variantelor care au suferit mutații ar fi continuat să aibă […] The post Descoperire

Echipa formată din Horia Tecău şi Kevin Krawietz a pierdut, duminică, finala probei de dublu din cadrul turneului de 500 de puncte de la Barcelona, cu premii totale de 1,7 milioane de

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au o familie frumoasă și alături de fiicele lor par să fie împliniți și fericiți. Dar pare că lipsește ceva ca fericirea să fie deplină. Nu o spunem noi, ci […] The post Al treilea copil, motiv de

Actuala campanie de vaccinare anti-COVID-19 este cea mai mare din istorie, în condiţiile în care peste 1 miliard de doze au fost administrate deja în 172 de ţări, potrivit

FCSB - Sepsi se joacă azi, de la 21:30, într-o partidă care îi poate desprinde pe roș-albaștri la patru puncte în fruntea ierarhiei din Liga 1. Indiferent de rezultatul de azi, FCSB va rămâne pe prima poziție în playoff, după ce CFR Cluj a

Motorola g100 e cel mai performant smartphone din seria g, până în prezent, şi un potenţial flagship killer. Un produs curajos pentru compania chinezo-americană, care în ultimii ani a adoptat un aer