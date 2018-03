Mesaje 8 Martie 2018. Cele mai frumoase mesaje de 8 Martie pentru mama, sotie sau iubita 07.03.2018

07.03.2018 Mesaje 8 Martie 2018. Cele mai frumoase mesaje de 8 Martie pentru mama, sotie sau iubita Mesaje 8 Martie 2018. Pe 8 Martie se sarbatoreste Ziua Internationala a Femeii (denumita generic Ziua femeii). In aceasta zi se comemoreaza atat realizarile sociale, politice si conditiile economice ale femeilor, cat si discriminarea si violenta care isi



Mesaje 8 Martie 2018. Cele mai frumoase mesaje de 8 Martie pentru mama, sotie sau iubita

Mesaje 8 Martie 2018. Pe 8 Martie se sarbatoreste Ziua Internationala a Femeii (denumita generic Ziua femeii). In aceasta zi se comemoreaza atat realizarile sociale, politice si conditiile economice ale femeilor, cat si discriminarea si violenta care isi fac inca simtita prezenta in multe parti ale lumii. Ziua internationala a Femeii a fost adoptata in […] The post Mesaje 8 Martie 2018. Cele mai frumoase mesaje de 8 Martie pentru mama, sotie sau iubita appeared first on Cancan.ro.

Mesaje 8 Martie 2018. Cele mai frumoase mesaje de 8 Martie pentru mama, sotie sau iubita

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Pogoanele au depistat un bărbat în vârstă de 46 de ani, din Gomoeşti, comuna Costeşti, la volanul unui autoturism pe drumul naţional 2C, pe raza localităţii

O maşină cu însemnele Camerei Deputaţilor a blocat joi, 8 februarie, în centrul municipiului Arad, poarta casei unei femei care susţine că este bolnavă. La volan se afla un cunoscut medic din Arad, tatăl unui deputat PNL de

Organizatorii Untold au anunţat primii artişti care vin în premieră la ediţia din acest an a festivalului. Lor li se alătură Armin van Buuren, Afrojack, Dimitri Vegas&Like Mike, Steve Aoki şi The

Dragoş Dolănescu Valenciano, fiul cel mic al regretatului cântăreţ de muzică populară Ion Dolănescu, a fost ales deputat în Adunarea Legislativă din Costa Rica, acesta primind un mandat

Românii cu împrumuturi în moneda naţională au primit o veste proastă. Creditele în lei se vor scumpi în perioada următoare, ca urmare a majorării dobânzii-cheie, a

Darius Vâlcov a fost condamnat la 8 ani de închisoare de judecătorii ÎCCJ. Decizia nu este definitivă și poatefi atacată cu apel. Darius Vâlcov a fost primar al

Un tribunal regional din Rusia l-a eliberat dintr-o inchisoare cu regim special pe Anvar Masalimov, in varsta de 63 de ani, care executa o pedeapsa de inchisoare pe viata, informeaza presa de la Moscova. Este

Cel puţin 37 de copii din Texas au murit din cauza gripei, unul dintre cele mai rele recorduri, scrie Denver Post. Cu toate acestea, televanghelista Gloria Copeland crede că nu este nici motiv pentru care lumea

Inspecţia Judiciară (IJ) a dispus infirmarea rezoluţiei de exercitare a unei acţiuni disciplinare începută faţă de procurorul Mihaiela Moraru Iorga în cazul unei sesizări cu privire

Ministerul Educaţiei şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei invită profesorii şi pe cei interesaţi să contribuie la îmbunătăţirea proiectelor de plan-cadru pentru învăţământul

Parcul tematic Science Fiction Valley, un proiect urias evaluat la 1,5 miliarde de dolari, urmeaza sa isi deschida portile intr-una dintre cele mai sarace regiuni ale Chinei. Creatorii lui spera ca

Prim-vicepreşedintele PNL, Raluca Turcan, solicită respingerea în Camera Deputaţilor a OG 4/2017 referitoare la taxarea muncii în part-time, afirmând că "altfel iarăşi vor

Peste jumătate din europenii care se află într-o relaţie spun că pun banii la comun (53%), procentul fiind mult mai mare în România, unde ajunge la 71%, cea mai mare pondere dintre ţările europene analizate de un studiu

Un bărbat de 45 de ani din Dâmboviţa a decis să-şi pună capăt zilelor după ce familia l-a părăsit. Se pare că era mare amator de jocuri de noroc, iar soţia şi copiii l-au abandonat, sătui să vadă cum pierdea bani. (VEZI ŞI: Un tânăr

Elena Udrea a scris pe pagina sa de Facebook, după ce a fost exmatriculată de la Facultatea de Teologie, că îi pare rău că nu a reuşit să termine cursurile de masterat. Citește mai

Parlamentul European a adoptat, joi, o rezoluţie care cere evaluarea regimului actual al trecerii la "ora de vară" şi, dacă este cazul, o revizuire a regulilor după care se face. Citește mai

Bucureștenii din Sectorul 3 care plănuiesc să-și unească destinele au, din această lună, posibilitatea să-și programeze online cununia civilă. Citește mai

Executivul urmează să adopte Memorandumul prin care cel puţin 90% din profitul net al companiilor de stat realizat în 2017 vor reveni acţionarilor sub formă de dividende. Adică tot statului, care este unic acţionar sau acţionar

Secretarul însărcinat cu personalul Casei Albe Rob Porter a demisionat după ce a fost acuzat în mod public de două foste soţii de violenţe domestice, scrie

Un primar care este şi un important avocat în Belgia s-a oferit să îl reprezinte pe românul care s-a trezit condamnat la închisoare cu executare de o instanţă belgiană, în ciuda faptului că nu luase parte la