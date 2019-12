Mesaj misterios al soţiei lui Michael Schumacher la şase ani de la gravul accident suferit de fostul pilot: Marile lucruri încep cu paşi mici 27.12.2019

27.12.2019 Mesaj misterios al soţiei lui Michael Schumacher la şase ani de la gravul accident suferit de fostul pilot: Marile lucruri încep cu paşi mici Corinna, soţia fostului pilot de Formula 1 Michael Schumacher, a transmis un mesaj la şase ani de la gravul accident suferit la schi de septuplul campion mondial, în care afirmă că "marile lucruri încep cu paşi mici", mesaj interpretat de presa



Mesaj misterios al soţiei lui Michael Schumacher la şase ani de la gravul accident suferit de fostul pilot: Marile lucruri încep cu paşi mici

Corinna, soţia fostului pilot de Formula 1 Michael Schumacher, a transmis un mesaj la şase ani de la gravul accident suferit la schi de septuplul campion mondial, în care afirmă că "marile lucruri încep cu paşi mici", mesaj interpretat de presa engleză ca o informaţie despre starea de sănătate a soţului ei.

Mesaj misterios al soţiei lui Michael Schumacher la şase ani de la gravul accident suferit de fostul pilot: Marile lucruri încep cu paşi mici

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

PAOK Salonic, formația antrenată de Răzvan Lucescu, poate face un nou pas spre titlu în Grecia. PAOK joacă ACUM în deplasare cu Xanthi, într-un duel din etapa a 26-a din campionatul Greciei. Partida a început la ora 19:00, nu

Oficialii lui New York City, echipa la care evoluează Alexandru Mitriță, 23 de ani, nu sunt prea mulțumiți de startul modest de sezon - trei egaluri și o înfrângere - și au decis întărirea echipei. Americanii s-au înțeles

FCSB o înfruntă în această seară pe CS U Craiova, într-un duel din etapa a 3-a a play-off-ului. E ultima șansă pentru roș-albaștri, care își pot lua adio de la titlu în cazul în care nu îi înving pe

Un incendiu puternic a izbucnit la un depozit de anvelope auto lângă București, în localitatea ilfoveană Măgurele. Şase autospeciale de stingere au intervenit pe Centura Capitalei, după un epel apel primit la 112 care anunţa degajări mari de

Guvernul a adus vineri o serie de schimbări la celebra ordonanţă 114 „a lăcomiei“, pentru a drege haosul creat în domeniile energie, bancar, pensii private şi telecomunicaţii prin instituirea de cerinţe şi taxe considerate de specialişti

Actorul de comedie Volodimir Zelenski s-a clasat pe primul loc după primul tur al alegerilor prezidenţaile de duminică din Ucraina, urmat de actualul preşedinte Petro Poroşenko. Cei doi se vor confrunta în turul doi ce va avea loc pe 21

Lewis Hamilton (Mercedes) a câștigat Marele Premiu al Bahrainului, a doua etapă a noului sezon, după o cursă spectaculoasă. Marele Premiu din Bahrain s-a terminat cu safety-car-ul pe circuit, din cauza abandonului lui Ricciardo, al cărui monopost

Premier League 2019, etapa a 32-a. Derby-ul Liverpool - Tottenham s-a terminat 2-1. ”Cormoranii” sunt primii, 79 de puncte, două peste City. Sâmbătă, 30 martie 14:30 Fulham - Manchester City 0-2 VIDEO ”Cetățenii” au revenit pe primul loc,

Serie A 2019, etapa 29-a. Juve are 15 puncte peste Napoli, care a bătut clar la Roma, titlul pare deja jucat. Vineri, 29 martie 21.30 Chievo - Cagliari 0-3 VIDEO Internaționalul moldovean Artur Ioniță a înscris pentru oaspeți în min. 43

A dat o mega petrecere de ziua ei la un restaurant cu specific românesc unde au venit zeci de invitați. Deși și-ar fi dorit să primească bani, Oana a descoperit și un cadou pe care i-a venit să urineze. Într-un săculeț roșu a găsit patru

Mai multe bannere prin care se anunţa organizarea unei nunţi au fost amplasate pe stâlpii de electricitate din cartierul Obreja, din municipiul Târgu Jiu, unde locuiesc cetăţeni de etnie

Gerard Weber (52 de ani), profesor universitar la Bronx Comunity College of the City University of New York, s-a stabilit de câteva luni la Galaţi şi face un studiu sociologic asupra impactului pe care-l au românii reveniţi din străinătate în

Într-un video viral, cu peste 20 de milioane de vizualizări, faimosul chef Gordon Ramsey dezvăluie curioşilor câteva dintre trucurile pe care le pune în practică în

7 scurte - rezumatul rapid al celor mai interesante subiecte recente remarcate de Cătălin Țepelin - redactor șef GSP. Cinci comentarii: 1. În derby-ul etapei de play-off, Craiova a adus la București o galerie admirabilă și o echipă

eMAG Saptamana electrocasnicelor este o promotie foarte avantajoasa de la cel mai mare retailer online care se desfasoara in general o data la o luna. Citește mai

Este liberală şi o activistă pro-europeană care a apărut din neant. Se poate spune că profilul său era cunoscut doar pe plan regional iar partidul său, Slovacia Progresistă, exista de câteva săptămâni. Este comparată cu Macron pentru

În anul 2019, la nivelul instituţiilor de formare profesională ale MAI sau a celor care pregătesc personal în beneficiul MAI, au fost sau vor fi organizate sesiuni de admiterea, anunţă IPJ

Vă mai amintiţi de Southern Powerty Law Center (SPLC), ONG-ul american care a pus un cor de călugăriţe catolice şi „Merry Christmass” pe listele „grupurilor de

Începând de astăzi, 1 aprilie, peste 690 mii de persoane vor primi pensii indexate cu 5,3%. Asta după ce Guvernul a aprobat, prin asumare de răspundere, modificarea formulei de indexare a pensiilor la începutul lunii martie, transmite IPN cu

Oamenii legii au deconspirat activitatea unui grup criminal specializat în creşterea, păstrarea şi comercializarea drogurilor pe teritoriul Chişinăului şi în suburbii. Au fost identificate persoanele care comercializau, precum şi mai multe