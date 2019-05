Menajera lui Răzvan Ciobanu, dezvăluiri incredibile: ”Schimba codul de la uşă tot timpul” 08.05.2019

08.05.2019 Menajera lui Răzvan Ciobanu, dezvăluiri incredibile: ”Schimba codul de la uşă tot timpul” Menajera lui Răzvan Ciobanu a făcut niște dezvăluiri incredibile, după moartea designerului. Timp de nouă luni, femeia a stat în apartamentul lui și a observat niște detalii care dau de gândit. Menajera lui Răzvan Ciobanu a mărturisit că



Menajera lui Răzvan Ciobanu, dezvăluiri incredibile: ”Schimba codul de la uşă tot timpul”

Menajera lui Răzvan Ciobanu a făcut niște dezvăluiri incredibile, după moartea designerului. Timp de nouă luni, femeia a stat în apartamentul lui și a observat niște detalii care dau de gândit. Menajera lui Răzvan Ciobanu a mărturisit că Răzvan Ciobanu schimba foarte des codul de acces de la apartamentul său. Noaptea, menajera primea mesaje de la […] The post Menajera lui Răzvan Ciobanu, dezvăluiri incredibile: ”Schimba codul de la uşă tot timpul” appeared first on Cancan.ro.

Menajera lui Răzvan Ciobanu, dezvăluiri incredibile: ”Schimba codul de la uşă tot timpul”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Bucureştiul se află în partea a doua a clasamentului privind oraşele care oferă cea mai bună calitate a vieţii din lume. Capitala României ocupă locul 109 din cele 231 de oraşe cuprinse în

Acţionarii BRD - Societe Generale, a treia bancă de pe piaţa locală după active, vor discuta la adunarea generală din 12 aprilie aprobarea unui dividend brut de 1,64 lei/ acţiune aferent profitului înregistrat în 2018, ceea ce înseamnă un

Retailerul olandezo-belgian Mega Image a anunţat preluarea lanţului de supermarketuri Zanfir din Vrancea, controlat de familia cu acelaşi nume, în urma aprobării achiziţiei de către Consiliul

Un accident mai puțin obișnuit a avut loc pe plajele orașului Arcadia, de lângă Odessa. Un copil de trei ani, care era plimbat de mama lui, în cărucior, pe țărmul mării, a fost "zburat" de vânt în apă. Mama copilului n-a stat pe gânduri și

O coloana de câțiva kilometri de automarfare s-a format aseară în Vama Giurgiu, după ce cântarul pentru camioane, de pe sensul de ieșire din țară, s-a stricat. Citește mai

Traficul feroviar între staţiile Zam şi Câmpuri Surduc se desfăşoară joi doar pe firul I, din cauza deraierii de câte un boghiu a 5 vagoane din compunerea unui tren privat de marfă, informează CFR SA. Citește mai

Joi dimineaţă, două camioane s-au izbit violent, pe DN 73, în comuna Stâlpeni. Unul dintre şoferii implicaţi a rămas încarcerat în cabină. Citește mai

Vești proaste pentru fiul lui Liviu Dragnea. Parchetul a luat o decizie în ceea ce privește plângerea penală depusă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, în septembrie 2018, de către Valentin Dragnea și soția sa. Aceștia l-au

Anchetatori de la Poliţia spaniolă şi de la Centrul Naţional de Informaţii (CNI) descoperit legături între atacul de la ambasada Coreei de Nord din Madrid, de pe 22 februarie şi Agenţia Centrală de Informaţii a SUA (CIA), potrivit El

Se înmulţesc semnele că autocefalia Bisericii Ortodoxe a Ucrainei va reprezenta un test nu doar pentru tânărul stat vecin, dar şi pentru coeziunea ortodoxă, oricum pusă la încercare de receptarea sinodului cretan din

Flăcările au izbucnit în camera situată la etajul patru al unui hotel din staţiunea Mamaia. La faţa locului au ajuns pompierii ISU

În perioada 7-9 martie 2019, brandul AQUA Carpatica a prezentat gustul purităţii segmentului business din întreaga lume, în cadrul Natural Products Expo West din Anaheim, Los Angeles, California, cel mai mare târg B2B dedicat industriei produselor

Fotbalistul argentinian Lionel Messi l-a egalat pe Xavi la numărul de victorii obţinute cu FC Barcelona, fiecare având acum 476 de succese în meciuri oficiale în tricoul formaţiei spaniole, a anunţat

Liberalul Cătălin Predoiu, fost ministru al Justiţiei, afirmă că, în cursul zilei de joi, a fost audiat în calitate de martor la Inspectoratul General al Poliţiei, unde a dat lămuriri despre prezenţa sa

Aproape două treimi (61%) dintre români folosesc o aplicaţie de mobil "aproape întotdeauna" sau "uneori" pentru a rezerva zboruri sau cazare, iar principalele motive pentru care turiştii aleg să descarce

Prim-vicepreşedintele Pro România, Daniel Constantin, consideră că bugetul naţional a fost prezentat cu întârziere de Gguvern pentru că nu există bani pentru investiţiile promise, iar cu cât

Un deţinut de 24 de ani, din Sălaj, încarcerat în Penitenciarul Oradea pentru viol, a decedat marţi, 12 martie, după ce cu trei zile în urmă a încercat să se sinucidă prin

Horoscop Berbec. Azi te simţi complet în largul tău, liber, poţi pluti încotro doreşti, fără să ţii cont, nicio clipă, de ceea ce se petrece în jur. Chiar dacă se mai nasc tensiuni prin preajmă,

Ministerul Finanţelor a împrumutat joi de la bănci 304 milioane de lei, la o dobândă de 4,47% pe an, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat benchmark cu o maturitate reziduală de 63 de luni, potrivit

Real Madrid a bifat primul transfer în noua eră a lui Zinedine Zidane. E vorba de fundașul central Eder Militao (21 de ani) de la FC Porto, care va veni sub comanda antrenorului francez la vară. Madrilenii au confirmat realizarea transferului pe