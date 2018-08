Melania Trump nu este de acord cu abordările lui Donald Trump pe Twitter 21.08.2018

21.08.2018 Melania Trump nu este de acord cu abordările lui Donald Trump pe Twitter Melania Trump a atras atenţia asupra puterii distructive pe care o au site-urile de socializare, în aceeaşi zi în care soţul său, Donald Trump, a folosit Twitter pentru a-l ataca pe John Brennan,



Melania Trump a atras atenţia asupra puterii distructive pe care o au site-urile de socializare, în aceeaşi zi în care soţul său, Donald Trump, a folosit Twitter pentru a-l ataca pe John Brennan, catalogându-l...

