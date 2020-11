Meghan Markle a pierdut sarcina. Ducessa de Sussex trece printr-o adevărată dramă 25.11.2020

25.11.2020 Meghan Markle a pierdut sarcina. Ducessa de Sussex trece printr-o adevărată dramă Meghan Markle și Prințul Harry au trecut prin momente cumplite vara aceasta. Cuplul regal a suferit enorm după ce Ducesa de Sussex a pierdut sarcina. La aproape jumătate de an, actrița din „Suits” a […] The post Meghan



Meghan Markle a pierdut sarcina. Ducessa de Sussex trece printr-o adevărată dramă

Meghan Markle și Prințul Harry au trecut prin momente cumplite vara aceasta. Cuplul regal a suferit enorm după ce Ducesa de Sussex a pierdut sarcina. La aproape jumătate de an, actrița din „Suits” a […] The post Meghan Markle a pierdut sarcina. Ducessa de Sussex trece printr-o adevărată dramă appeared first on Cancan.ro.

Meghan Markle a pierdut sarcina. Ducessa de Sussex trece printr-o adevărată dramă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Lidia Buble este una dintre cele mai apreciate artiste din România, cu o voce extraordinară, care surprinde de fiecare dată publicul, cu fiecare piesă lansată. De precizat că vedeta atrage privirile tuturor cu fiecare ocazie când apare în public.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare Cod galben de viscol pentru zona montană înaltă din 12 judeţe şi depunere de strat consistent de zăpadă, valabilă de joi, ora 2:00,

Gheorghe Dincă, principalul suspect în cazul Caracal, cere bani pentru a vorbi public despre răpirile Luizei Melencu şi Alexandrei Măceşanu. Informaţia a fost confirmată de avocatul său, Claudiu Lasconschi. „Eu aşa am înţeles că ar

Angajaţii francezi vor începe să contribuie la un nou sistem public de pensii din 2025 în linie cu planul preşedintelui Emmanuel Macron de reformare a aranjamentelor actuale complexe şi generoase ale ţării, relatează

Casa de modă italiană Dolce&Gabbana a fost condamnată să-i plătească 70.000 de euro, reprezentând daune şi interese, fostei legende a fotbalului argentinian Diego Armanda Maradona pentru folosirea

În noaptea de joi spre vineri vor avea loc 4 confruntări din NBA, cea mai puternică ligă de baschet din lume. Primul duel al nopții este și cel mai așteptat din această seară. Boston Celtics va primi începând cu ora 03:00 vizita celor de la

Italianul Luca de Meo, care conduce în prezent brandul Seat al grupului Volkswagen, este favorit în cursa pentru preluarea postului de director general al Renault, datorită succesului lui în revenirea pe profit

După ce a căzut în liga a treia cu Skeid, Tom Nordlie, 57 de ani, a fost chemat să o salveze pe Lillestrøm. Și a pierdut barajul din prima ligă deși a avut 4-0 în minutul 61 al returului! Tom Nordlie este un caz rarisim. În vârstă de 57 de

O stațiune de schi din Kîrgîzstan i-a ridicat o statuie lui Vladimir Putin. Fondatorul acesteia a vrut să-i mulțumească astfel președintelui rus, după ce a primit un împrumut în valoare de 1,2 milioane de dolari de la un fond de dezvoltare

Compania are un free-float, adică acţiuni disponibile la liber la tranzacţionare, de 15,9% din

Schimbări importante ar putea avea loc în 2020 pe piaţa pensiilor private, inclusiv prin apariţia Pilonului IV, a informat vineri Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), cu ocazia prezentării datelor statistice privind valoarea medie a unui

Schimbările climatice sunt cea mai mare provocare cu care se confruntă planeta noastră la ora actuală. Este tot mai clar că, pentru a diminua efectele încălzirii globale asupra mediului, nu doar guvernele, dar și populația și companiile trebuie

De sărbători, câștigi mai mult la loterii internaționale! Vin sărbătorile, majoritatea competițiilor sportive intră în vacanță, dar câștigurile cresc la Casa Pariurilor. Ai cote mai mari pe loterii! Ca să fie bine. La loterii

Horoscopul zilei de 14 decembrie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 14 decembrie 2019 vine cu sfaturi pentru

FIFA20 // Echipamentul total negru al Borussiei Dortmund a devenit disponibil și în FIFA20. Trupa germană a lansat un echipament special, al patrulea, pentru a celebra originile „minere” ale clubului. Se știe că în zona Ruhr sunt multe

Bucureştenii pot vedea gradul de poluare din diferite regiuni ale Capitalei cu ajutorul unei platforme online lansate recent. Până acum, zece senzori au fost amplasaţi în cele mai intens circulate zone din

Autorităţile din nordul Greciei investighează moartea unui român în vârstă de 28 de ani, absolvent al Facultăţii de Teologie din Bucureşti, al cărui cadavru a fost găsit în apropierea intrării

UEFA a realizat echipa ideală din acest sezon al grupelor Europa League, unde singura formație românească a fost CFR Cluj, care s-a și calificat mai departe în primăvara europeană. Campioana României a obținut 12 puncte într-o grupă cu

Guvernul s-a reunit în şedinţă, pe ordinea de zi fiind proiectele pentru care urmează să îşi asume răspunderea într-o primă etapă - modificările la legile justiţiei, abrogarea OUG 51/2019, legea plafoanelor bugetare-, dar şi prezentarea,

Povestea businessului Experienţe japoneze a prins rădăcini în urmă cu opt ani, în 2011, însă „a înflorit“ abia anul trecut în primăvară, când Alexandra Nicoleta Stere a hotărât să se dedice în totalitate pasiunii sale pentru cultura