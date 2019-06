Mega-scandal în showbiz cu Andreea Esca protagonistă: “Cât costa să n-ai niciun Dumnezeu?” 11.06.2019

11.06.2019 Mega-scandal în showbiz cu Andreea Esca protagonistă: “Cât costa să n-ai niciun Dumnezeu?” Mega-scandal în showbiz cu Andreea Esca protagonistă. Prezentatoarea TV este revoltată din cauza unei știri false, care circulă pe Internet. Andreea Esca este extrem de revoltată din cauza unei știri false, care circulă pe Internet. Conform



Mega-scandal în showbiz cu Andreea Esca protagonistă: “Cât costa să n-ai niciun Dumnezeu?”

Mega-scandal în showbiz cu Andreea Esca protagonistă. Prezentatoarea TV este revoltată din cauza unei știri false, care circulă pe Internet. Andreea Esca este extrem de revoltată din cauza unei știri false, care circulă pe Internet. Conform știrii respective, prezentatoarea TV ar fi făcut reclamă la un brand cu produse de slăbit. Andreea Esca a ținut […] The post Mega-scandal în showbiz cu Andreea Esca protagonistă: “Cât costa să n-ai niciun Dumnezeu?” appeared first on Cancan.ro.

Mega-scandal în showbiz cu Andreea Esca protagonistă: “Cât costa să n-ai niciun Dumnezeu?”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

"România, o destinație pentru 365 de zile de vacanță pe an" este titlul videoclipului de promovare a României, postat de Ministerul Turismului pe Facebook. Citește mai

Bianca Andreescu a câştigat turneul de la Indian Wells, după ce s-a impus în faţa jucătoarei Angelique Kerber, în trei seturi, 4-6, 6-3, 4-6, după două ore şi 20 de minute de joc. Citește mai

Aflat pe patul de spital, Dragnea încasează o lovitură grea. Biroul Executiv al PNL a aprobat semnarea unei noi alianțe, chiar înainte de

Un pensionar din comuna Scânteia, în vârstă de 71 de ani, s-a ales cu dosar penal pentru comiterea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, după ce a accidentat un

Este unul dintre cei mai mari compozitori pe care i-a dat România, însă viaţa lui artistică a fost, la un moment dat, umbrită de scandalurile mondene în care a fost implicat din cauza fostei soţii,

Fostul deputat Cristian Rizea a fost condamnat de magistraţii Curţii Supreme la 4 ani şi opt luni de închisoare cu executare. Decizia este

Proiectul va fi realizat de către Compania Naţională de Investiţii şi va cuprinde reparaţiile capitale, clădiri şi reconfigurarea funcţiunilor, extindere şi dotări cu echipamente a

O delegaţie la nivel înalt a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a sosit luni în România şi vor purta discuţii cu autorităţile, în următoarele trei zile, pe modalităţi de intensificare a finanţării BERD în

Soprana Cellia Costea i se alătură tenorului Mario Frangoulis pe scena Sălii Palatului pe 20 aprilie. Acompaniat de Orchestra Simfonică Bucureşti sub bagheta dirijorului grec Stathis Soulis, Mario Frangoulis propune publicului atât un program

România şi Ungaria vor colabora în domeniul transplantului pulmonar. Anunţul a fost făcut de ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, care a convenit cu omologul său ungar să încheie un acord în acest

Un ieşean de 54 de ani a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare după ce, folosindu-se de o metodă evazionistă, a păcălit statul român să îi vireze în conturi peste 2 milioane

Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, somează Guvernul să adopte o ordonanţă de urgenţă care să prevadă creşterea alocaţiilor copiilor din luna martie. Sighiartău a introdus în Legea bugetului de stat amendamentul care a dublat

Cel puţin 32 de persoane au murit şi alte 78 au fost rănite duminică seara în urma deraierii unui tren de marfă în provincia Kasai Central, în Republica Democratică Congo, transmite EFE. Cei mai mulţi dintre

Legile din sectorul financiar se schimbă foarte des, iar instabilitatea astfel creată loveşte în interesele mediului de afaceri, dar şi ale populaţiei şi statului român, avertizează experţii. Astfel,

Patru persoane au fost rănite în urma unui accident rutier produs luni, pe DN 19, în zona localităţii Medieşu Aurit, două dintre victime fiind încarcerate, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de

Elevii claselor a XI-a şi a XII-a au susținut luni proba scrisă de Limba şi literatura română, la simularea examenului de Bacalaureat 2019. Subiectele primite de elevii de clasa a XII-a,

Liderul grupului senatorial PSD, Şerban Nicolae, a afirmat luni că analizează posibilitatea modificării Legii pentru prevenirea spălării banilor, astfel încât Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere

Un tânăr din Botoşani a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru tentativă de transmitere a sindromului imunodeficitar dobândit (SIDA), a declarat, luni,

Ministerul de Finanţe a redeschis o emisiune de titluri scadentă în februarie 2029 şi s-a împrumutat cu 274 mil. lei, faţă de volumul de 200 mil. lei programat, la o dobândă anuală de

Andy Nagy, președintele sindicatului național Sport și Tineret (SNST), a fost invitatul de azi a lui Costin Ștucan, la GSP Live. Nagy a vorbit despre neregularitățile care au loc, la momentul actual, în sportul