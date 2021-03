Medicul Adina Alberts, despre decesul Corneliei Catanga! Ce medicamente a luat, de fapt, artista 31.03.2021

31.03.2021 Medicul Adina Alberts, despre decesul Corneliei Catanga! Ce medicamente a luat, de fapt, artista Decesul Corneliei Catanga a stârnit numeroase controverse. Artista a murit în urma unui stop cardiorespirator, iar în presă s-a speculat că un anumit tip de medicament ar fi provocat acest lucru. Medicul Adina Alberts a […] The post Medicul



Medicul Adina Alberts, despre decesul Corneliei Catanga! Ce medicamente a luat, de fapt, artista

Decesul Corneliei Catanga a stârnit numeroase controverse. Artista a murit în urma unui stop cardiorespirator, iar în presă s-a speculat că un anumit tip de medicament ar fi provocat acest lucru. Medicul Adina Alberts a […] The post Medicul Adina Alberts, despre decesul Corneliei Catanga! Ce medicamente a luat, de fapt, artista appeared first on Cancan.

Medicul Adina Alberts, despre decesul Corneliei Catanga! Ce medicamente a luat, de fapt, artista

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

O angajată a Primăriei Zalău, diagnosticată cu COVID 19, este cercetată penal de procurori sub acuzația de fals în declarații, iar 84 de persoane, reprezentând contacți direcți și indirecți, sunt autoizolate. Femeia a ajuns la spital cu

Banca Naţională a României a anunţat pentru 14 aprilie un curs de referinţă de 4,8327 lei pentru un euro. Iată care sunt cotațiile principalelor valute: euro: 4,8327 lei dolarul american:

Un creator de modă din Indonezia vinde o geantă făcută din coloana vertebrală a unui copil, care a avut osteoporoză. Fotografia genții a adus o mare revoltă în rândul internauților. Designerul de 26 de ani, Arnold Putra, a scos geanta la

Dramă fără margini în Suceava, orașul considerat focar de COVID-19! Opt copii au rămas orfani, după ce tatăl lor a murit din cauza infecției cu noul coronavirus, în Anglia. Opt copii din Suceava au rămas orfani, după ce tatăl lor s-a stins

Formatul emisiunii Adriana Nedelea LA FIX s-a schimbat temporar, iar explicaţiile le găsiţi la finalul articolului. Libertatea.ro difuzează un jurnal de știri, la ora 13.00, în care vă ținem la curent cu situația din București, din țară și

Povestea Janicei Kostelic este cea clasică a campionului de genă, cu ADN de învingător, care răzbește în orice condiții, care pornește de jos și ajunge sus, în vârf, după ce a depășit toate obstacolele întâlnite în cale, indiferent de

Mircea Beuran şi Sorina Pintea nu vor mai ieşi din casă pentru controlul judiciar de la secţia de poliţie pentru a fi protejaţi de Covid-19. Un ghid al Ministerului Justiţiei arată că poliţiştii trebuie să

Biofarm se alătură luptei de combatere a noului Coronavirus în România printr-o donație de 1 milion de lei. Aceste fonduri vor contribui la sprijinirea echipelor medicale din prima linie cu echipamente de protecție și aparatură

În Vinerea Mare se face pomenire la Patimile lui Hristos. Vinerea Mare nu este bine să mănânci urzici și nu e bine să fie folosit oțetul, pentru că pe cruce Iisus a fost bătut cu urzici, iar

Peste 3.600 de infectări noi cu coronavirus s-au înregistrat în ultimele 24 de ore în Germania. Potrivit Reuters, cazurile confirmate în Germania au crescut cu 3.609 în ultima zi și ai ajuns la

Guvernul României se mişcă mult prea încet şi timid în ceea ce priveşte protejarea economiei, astfel încât această să-şi revină cât mai curând

Departamentul pentru Situații a publicat mai multe răspunsuri la întrebările legate de Slujba de Înviere din această noapte. DSU a emis un Ghid al Sărbătorilor de Paște prin care le transmite oamenilor ce au voie și ce nu au voie să facă în

Onorel Lupu (41 de ani), deţinutul care a reuşit să fugă de la un punct de lucru al Penitenciarului Ploieşti, este căutat cu peste 150 de poliţişti şi jandarmi, dar fără rezultat până

Iranul va avea o "ripostă determinantă" la orice "eroare" comisă de Statele Unite, avertizează Gardienii Revoluţiei de la Teheran, după incidente maritime semnalate de Washington. Armata americană a

Poliția de Frontieră anunță că, în ultimele 48 de ore, peste 4.700 de polițiști au fost la datorie, însă tranzitul autovehiculelor de persoane și turisme a scăzut la 90% față de perioada similară a

Până la 59 de milioane de locuri de muncă din Europa ar putea fi afectate de pandemia de

După luptele de stradă de duminică seară din cartierul Rahova, Ministerul Afacerilor Interne a decis nu doar suplimentarea forţelor de ordine, dar şi utilizarea unui elicopter pentru supravegherea întregii

Un român stabilit de 12 ani în Danemarca este dat ca exemplu pentru integrarea și activitățile filantropice pe care le desfășoară în țara adoptivă. Ambasada României la Copenhaga a prezentat cazul lui Mihai Bericsas, născut în Piatra-Neamț

Pompierul de la ISU Dobrgea, originar din Feteşti, care a fost răpus de infecţia cu COVID-19, va fi adus astăzi, 21 aprilie, acasă. Viorel Dîmboi va fi înmormântat creştineşte la Feteşti, oraşul său natal, acolo unde se află soţia şi doi

Deși aflat în spatele gratiilor, Liviu Dragnea este extrem de îngrijorat de lucrurile care se petrec acum în România, în contextul pandemiei de coronavirus. Fostul lider PSD le-a transmis tuturor românilor un mesaj emoționant, din pușcărie.