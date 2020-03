Medicii şcolari detaşaţi în teren pentru triajul epidemiologic atenţionează că nu sunt destule echipamente 28.03.2020

28.03.2020 Medicii şcolari detaşaţi în teren pentru triajul epidemiologic atenţionează că nu sunt destule echipamente Medicii şcolari detaşaţi în teren atenţionează că nu sunt destule echipamente. Medicii din cabinetele şcolare au fost trimişi în teren de Ministerul Sănătăţii. Misiunea lor era să facă



Medicii şcolari detaşaţi în teren pentru triajul epidemiologic atenţionează că nu sunt destule echipamente

Medicii şcolari detaşaţi în teren atenţionează că nu sunt destule echipamente. Medicii din cabinetele şcolare au fost trimişi în teren de Ministerul Sănătăţii. Misiunea lor era să facă triajul...

Medicii şcolari detaşaţi în teren pentru triajul epidemiologic atenţionează că nu sunt destule echipamente

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Plácido Domingo Jr. împreună cu alte nume rezonante ale scenei naționale și internaționale concertează pentru prima dată în România, la București și Craiova. Intitulat Plácido Domingo jr.

Vremea se încălzește, copacii înfloresc și nu mai ai chef să stai în casă. Așa că cel mai bine este să ieși la un picnic în natură, să te plimbi prin parc, să alergi, să mergi cu bicicleta ori pur și

Preşedintele american Donald Trump a desemnat luni Gardienii Revoluţiei din Iran drept organizaţie teroristă, transmite Reuters. Este pentru prima dată când Statele Unite califică forţele armate ale unei

Cehia, un stat de trei ori mai mic decât România, a ajuns să aibă un parc de producţie de energie similar cu cel local. Cum? În ultimul deceniu, cehii au ridicat aproape 5.000 MW noi, protejând producţia de energie pe cărbune sau sporind

Mircea Coşea, 77 de ani, profesor la Academia de Studii Economice din Bucureşti, a fost ales preşedinte al consiliului de supraveghere al Transelectrica, compania cu o capitalizare de 1,55 miliarde de

Andreea, tânăra de 23 de ani din Cluj, și-a găsit sfârșitul în Paris. Ultima imagine cu ea în viață este din aeroport, alături de iubitul său. Andreea, o tânără de 23 de ani din Cluj, și-a găsit sfârșitul în Paris. Fata era într-o

Preşedintele Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România (UNJR) Dana Gîrbovan l-a criticat dur pe procurorul general al României Augustin Lazăr, printr-o postare pe Facebook, în care consideră că acesta „este cel care, în perioada

Cel mai important lucru pe care îl poți face pentru a avea un păr frumos și rezistent este să ai o alimentație sănătoasă. Aceasta ar trebui să includă numeroase fructe și legume, proteine de calitate, cereale integrale, grăsimi

Trecerea la WLTP continuă să aibă o influenţă semnificativă. În primul trimestru al anului 2019, Porsche AG a livrat în întreaga lume 55.700 de vehicule, ceea ce corespunde unei scăderi de 12 procente în comparaţie cu aceeaşi perioadă a

Sunt multe motive pentru care românii au ales să părăsească România și să-și facă o nouă viață în străinătate. Fie că nu au fost apreciați la locul de muncă, fie că aveau salarii mici sau că nu erau mulțumiți de traiul din țară,

Ana Bogdan s-a calificat, marţi, în optimile de finală ale turneului WTA de la Bogota (Columbia), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, după prima sa victorie obţinut la simplu în acest an, 6-2, 6-7 (7), 6-2 cu Chloe Paquet

Schimbările aduse OUG 114/2018 evită daune foarte mari pentru economie şi satisfac cele trei cerinţe formulate de Banca Naţională a României şi înaintate Comitetului Naţional pentru

Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii. Citește mai

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri că înainte sau după moţiunea simplă din Senat la adresa sa va da un răspuns în legătură cu rezultatul interviurilor pentru funcţia de

Partidul condus de Victor Ponta a pierdut mai mulți membri într-o singură zi. Fostul coordonator al filialei Pro România Mehedinți, Cornel Stroescu, împreună cu 600 de membri ai partidului și-au dat demisia miercuri, a anunțat acesta printr-un

O petiţie, iniţiată de mai mulţi activişti din Olanda, care solicită ca vizitarea unei prostituate să devină ilegală va fi dezbătută în Parlament, scrie BBC. 42.000 de tineri au semnat petiţia,

Laurenţiu Ilie, un antreprenor român care în urmă cu mai puţin de un an a deschis primul magazin sub brandul Kitchen Shop pe piaţa din Ungaria, la Budapesta, estimează că într-un an, maximum doi, această unitate va înregistra afaceri de 3-4

Andreea Esca, celebra prezentatoare de la PRO TV, este grav bolnavă și niciun tratament nu pare să funcționeze. Ultima ei speranță mai sunt leacurile

UEFA ar putea decide excluderea clubului AC Milan din cupele europene în sezonul viitor! Forul european susține că italienii au încălcat regulile de fair play financiar. Citește mai

Începând cu data de 05 aprilie a.c., Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa a început o nouă etapă a campaniei de recrutare a voluntarilor ”Salvator din pasiune”. Militarii din Bărăgan au