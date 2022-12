Medicii au crezut că nu văd bine! Ce gadget au putut găsi în stomacul unui adolescent care acuza dureri de burtă 22.12.2022

22.12.2022 Medicii au crezut că nu văd bine! Ce gadget au putut găsi în stomacul unui adolescent care acuza dureri de burtă Un băiat de 15 ani din Diyarbakir, Turcia a fost dus pe părinți la spital, după ce a acuzat dureri de stomac și greață. Medicii l-au trimis să facă o radiografie, dar ce au găsit […] The post Medicii au crezut că nu văd bine! Ce gadget



Medicii au crezut că nu văd bine! Ce gadget au putut găsi în stomacul unui adolescent care acuza dureri de burtă

Un băiat de 15 ani din Diyarbakir, Turcia a fost dus pe părinți la spital, după ce a acuzat dureri de stomac și greață. Medicii l-au trimis să facă o radiografie, dar ce au găsit […] The post Medicii au crezut că nu văd bine! Ce gadget au putut găsi în stomacul unui adolescent care acuza dureri de burtă appeared first on Cancan.

Medicii au crezut că nu văd bine! Ce gadget au putut găsi în stomacul unui adolescent care acuza dureri de burtă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

ANRE a precizat miercuri, la o zi după ce fostul edil Gabriela Firea spunea că autoritatea a dublat preţul gigacaloriei, că PMB face astfel de aprobări, în sarcina ANRE intrând aprobarea tarifelor de transport şi distribuţie, care sunt mai mici

Rata de incidenţă COVID-19 calculată la 14 zile pentru Bucureşti este, miercuri, de 6,69 cazuri la mia de locuitori, potrivt Direcţiei de Sănătate

Dacă Nicolae Ciucă „ar fi fost supus unui tir încrucișat de întrebări puse de niște examinatori competenți și integri, impostura n-avea cum să treacă”, susţine gazetarul Tudor Popescu, într-un editorial publicat miercuri în

Polonia va relua lucrările la ceea ce va fi cea mai mare centrală hidroelectrică a sa, la 50 de ani după lansarea primelor lucrări de construcţie şi la 33 de ani după ce proiectul a fost abandonat, scrie Notes From

O femeie de 75 de ani a murit la spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi, fiind suspectată că ar fi infectată cu varianta Omicron. Pacienta nu era vaccinată şi prezenta multiple

Oameni care nu vor o sănătate perfectă, vaccinată, pudrată şi arogantă, făcută în laboratoarele corporaţiilor care dictează politicile publice, ci preferă imperfecţiunea simplă de a rămâne uman, mai ales aici, în Balcani şi de

Horoscopul zilei de 20 ianuarie 2022, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din Vărsător au parte de ingresul Soarelui în zodia lor. Soarele intră astăzi în zodia Vărsător și

Un număr de 12 bărbaţi au fost reţinuţi de procurorii din Sibiu în urma percheziţiilor făcute în dosarul penal privind infracţiuni la regimul silvic, în care prejudiciul este estimat la 229.000 de lei, reprezentând contravaloarea materialului

Sorana Cîrstea se apropie de egalarea celei mai bune performanțe de la Australian Open, accederea în optimile de finală realizată în 2017, după ce joi dimineața s-a calificat în șaisprezecimile competiției de la Melbourne, învingând fără

Mihaela Rădulescu a postat pe rețelele de socializare o imagine cu partenerul ei de viață, iar în dreptul acesteia a notat un mesaj, făcând referire la competiția ”Survivor România” de la Pro TV. Mihaela Rădulescu […] The post Felix

Producţia de grâu a României ce va fi recoltată în vara acestui an este estimată la 8 milioane de tone, potrivit Asociaţiei europene a producătorilor de cereale (Coceral), însă „zarurile nu au fost încă aruncate“, spune analistul Clubului

Safeways International Broker conduce clasamentul brokerilor de pe zona asigurărilor de garanţii în primele nouă luni din 2021, cu un volum al primelor brute intermediate de 29,1 mil. lei, având o cotă de piaţă de 17,91%, potrivit celor mai

O tânără musulmană a fost condamnată la moarte în Pakistan pentru că a trimis pe aplicaţia WhatsApp un text şi caricaturi cu profetul Mahomed considerate

Grup Şerban Holding, companie antre­prenorială fondată de Nicolae Şerban, activă în mai multe domenii din agricultură, continuă investiţiile în dez­voltare şi are în plan, pe lângă inves­ti­ţiile în irigaţii şi capacităţi de

Aproape toate semnele sunt puse pe fapte mari. Berbecii se dedică total unui proiect creativ. Taurii vor să se înscrie la un curs. Gemenii petrec alături de cei dragi, iar Scorpionii sunt mulțumiți de veniturile

Guvernul şi Parlamentul trebuie să vină cu soluţii care să genereze declinul preţurilor, pentru că economia nu va creşte atât timp cât pe costul de ofertă costul aferent energiei va fi de trei ori mai mare faţă de anul trecut, a declarat,

Ghimbirul și-a câștigat numele de super aliment datorită proprietăților sale datorită cărora cu el se poate trata diverse

Automobilul electric a resetat cursa în industrie. Startul a fost luat de cei care au mizat pe baterii, cum a fost Elon

Vă mai amintiți ce mândri am fost, ce entuziasmați, după ce România U21 a ajuns în semifinalele CE 2019 din Italia, unde a pierdut onorabil, 2-4, în fața Germaniei? Ne-am zis atunci că, repetând istoria de la Cardiff 1993, se naște o

Într-o primă reacție după ce Rusia a cerut retragerea trupelor străine ale Alianţei Nord-Atlantice prezente în Bulgaria şi România, NATO a catalogat această pretenție drept inacceptabilă şi a denunţat ideea sferelor de influenţă în