Medic din SUA, căsătorit cu o româncă şi tată a 5 copii, a ars de viu în maşina Tesla 29.05.2022

29.05.2022 Medic din SUA, căsătorit cu o româncă şi tată a 5 copii, a ars de viu în maşina Tesla Moartea unui medic de 48 de ani stârnește un întreg scandal, după ce mașina pe care o conducea nu a mai funcționat așa cum ar fi trebuit. Bărbatul ar fi murit din cauza unei defecțiuni […] The post Medic din SUA, căsătorit cu o româncă



Medic din SUA, căsătorit cu o româncă şi tată a 5 copii, a ars de viu în maşina Tesla

Moartea unui medic de 48 de ani stârnește un întreg scandal, după ce mașina pe care o conducea nu a mai funcționat așa cum ar fi trebuit. Bărbatul ar fi murit din cauza unei defecțiuni […] The post Medic din SUA, căsătorit cu o româncă şi tată a 5 copii, a ars de viu în maşina Tesla appeared first on Cancan.

Medic din SUA, căsătorit cu o româncă şi tată a 5 copii, a ars de viu în maşina Tesla

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Statuia lui Matei Corvin, din Piața Unirii din Cluj-Napoca, a fost vandalizată de un bărbat de 41 de ani, din Satu Mare. Acesta este cercetat de polițiști. Bărbatul din Satu Mare ar fi scris litera „T”

Un studiu de proporții derulat la Universitatea Mainz din Germania arată câte infecții cu SARS-CoV-2 rămân nedepistate, unde există cel mai mare risc de infectare și ce rol joacă copiii în răspândirea virusului. Redacția emisiunii de

Avocata lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, a declarat că a izbucnit în lacrimi cînd a aflat că fostul lider PSD va fi pus în libertate. Magistratul afirmase încă dinainte de propunțare că, din punct de vedere legal, clientul său

Roberto Rosetti, șeful arbitrilor de la UEFA, ne explică lucrurile altfel decât le-am văzut cu toții, în prelungirile semifinalei Anglia-Danemarca. Euro 2020 din 2021 s-a încheiat, comentariile continuă. Concomitent cu ele continuă și mascarada

Purtătorul de cuvânt al PSD Ştefan Radu Oprea a precizat că statutul partidului nu îi permite lui Liviu Dragnea să fie membru al formaţiunii, în contextul în care acesta se află sub liberare

Sociologul Barbu Mateescu a scis într-o postare satirică că în 2024, Emil Boc va fi candidatul PNL care va ajunge în turul II al alegerilor prezidenţiale alături de un prezidenţiabil USR PLUS. În luptă ar intra şi Liviu Dragnea care va candida

Câteva milioane de salariaţi, adică aceia care în prezent contribuie cu 3,75% din venitul brut lunar pen­tru administrarea privată a eco­no­mi­ilor pentru bătrâneţe fiind astfel vii­torii pensionari ai României, au ajuns prin

O echipă de cercetători din China, Germania şi Marea Britanie a dezvoltat ferestre transparente capabile să genereze energie, care transformă lumina solară în

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Discuția haioasă între doi amici a devenit virală. Iar destăinuirea unuia dintre ei este de-a dreptul haioasă. ”-Te-ai îndrăgostit vreodată de o profesoară? -Da. -Și

Primarul orașului Cluj-Napoca, Emil Boc, a făcut un apel la calm în Partidul Național Liberal: „Să nu inventăm lucruri care după aceea să fie utilizate de adversarii noștri”. Acesta a participat la

Israel, țară care are peste jumătate din populație vaccinată anti-COVID, a înregistrat vineri un număr de 1.118 cazuri de COVID, cel mai mare număr raportat de la mijlocul lunii martie, relatează Agerpres. Bilanțul l-a făcut pe premierul

După ce în finalul sezonului trecut a lipsit, acum, Florinel Coman este foarte aproape de a juca din nu pentru

Ionel Dancă, deputat şi purtător de cuvânt al PNL, a cerut o intervenţie a premierului Florin Cîţu, în urma conflictului apărut între ministrul Cristian Ghinea şi Rareş

Puțin peste 11.000 de români au fost vaccinați în ultimele 24 de ore, perioadă în care au fost raportate nouă reacții adverse, a anunțat CNCAV. Astfel, din cele 11.615 persoane vaccinate în ultima

Un grav accident rutier a avut loc, vineri dimineață, în municipiul

România a importat, în primele cinci luni din 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,8 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 24,5% (212.200 tep) mai mare faţă de cea din perioada similară din 2020, conform datelor centralizate de

Ministrul Muncii nu majorează salariul minim pe economie și a înghețat salariile bugetarilor, dar cere mediului privat să dea salarii mai mari. Într-o postare pe rețelele de socializare, Raluca Turcan le sugerează firmelor private să le dea cu

Dacă vrei să obţii sugestii mai bune pentru seriale si filme pe Netflix poţi folosi câteva coduri pentru a filtra prin miile de titluri. Pentru a-şi ajuta abonaţii să aleagă din miile de opţiuni, Netflix foloseşte recomandări pe bază de

La finalul săptămânii trecute a avut loc evenimentul Demo Day al programului local de accelerare pentru start-up-uri Commons Accel în cadrul căruia 15 echipe şi-au prezentat businessurile în faţa juriului format din investitori din cadrul Roca X,

Importurile de gaze naturale au crescut cu 24,5% în primele cinci luni ale anului, comparativ cu același interval din 2020. Cantitatea de gaze utilizabile a fost4 de 1,8 milioane de tone echivalent petrol (tep),