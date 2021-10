Medic din prima linie împotriva COVID: ”Lockdownul este singura măsură eficientă!” 19.10.2021

19.10.2021 Medic din prima linie împotriva COVID: ”Lockdownul este singura măsură eficientă!” Radu Țincu, medic primar de terapie-intensivă la Spitalul Floreasca, trage un semnal de alarmă în ceea ce privește dezastrul din ultimele zile produs pe pandemia de coronavirus în România! ”La 19.000 de cazuri pe zi, […] The post Medic din



Medic din prima linie împotriva COVID: ”Lockdownul este singura măsură eficientă!”

Radu Țincu, medic primar de terapie-intensivă la Spitalul Floreasca, trage un semnal de alarmă în ceea ce privește dezastrul din ultimele zile produs pe pandemia de coronavirus în România! ”La 19.000 de cazuri pe zi, […] The post Medic din prima linie împotriva COVID: ”Lockdownul este singura măsură eficientă!” appeared first on Cancan.

Medic din prima linie împotriva COVID: ”Lockdownul este singura măsură eficientă!”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Criza sanitară a accelerat dezvoltarea ecosistemului de startup-uri tech, repre­zentând o oportunitate pentru antreprenorii ino­vativi să scoată pe piaţă diverse soluţii tech care să răspundă noilor nevoi născute în ultimele

Ministrul apărării iranian, Amir Hatami, a emis vineri, 27 noiembrie, o declaraţie prin care confirma asasinarea lui Mohsen Fakhrizadh- Mahabadi, un om de ştiinţă iranian şi arhitectul din spatele programului nuclear militar al Republicii Islamice

Fostul internațional senegalez Papa Bouba Diop a decedat astăzi, la vârsta de 42 de ani. Papa Bouba Diop, fost jucător la echipe precum Fulham, Portsmouth sau West Ham, a decedat duminică, informează L'Equipe. Senegalezul suferea de mai mult timp

Prea Sfințitul Teodosie Tomitanul, Arhiepiscopul Tomisului, este un amestec de star rock, om de afaceri, cercetat penal și împărat omnipotent al unui trib subsaharian mai răsărit. Al 17-lea născut al unei familii din Vatra Dornei, Macedon

Costel Niculae, proprietarul Piaţa Foişor şi dezvoltatorul unor proiecte imobiliare, spune că pentru cel de-al doilea complex rezidenţial pe care îl ridică în prezent există cerere în pofida pandemiei de

În Norvegia, vânzările online de jucării erotice au crescut cu 65% în pandemie, comparativ cu anii trecuți. Iar noutatea este că tot mai multe femei aleg să facă astfel de cumpărături, noteazăNorway Today. „Chiar dacă bărbații

Ziua Naţională va fi marcată şi în acest an, la Buzău, de o expoziţie de artă populară, deschisă la Galeriile de

♦ 2020 a adus o criză istorică, o pandemie cum o dată la un secol poate să apară, o criză altfel, care se manifestă la nivel global, pe mai multe canale, în acelaşi

Românii plătesc anual circa 650 de milioane de lei pe alimente bio, echivalentul a 1,2% din toată industria alimentară, arată calculele ZF pe baza cifrelor oferite de compania de cercetare de piaţă

Ioana Voicu, prezentatoarea de la Stirile, si-a aratat cei 15 ani de studii si talentul mostenit in direct la Aleph News, unde a cantat “Desteapta-te, romane”. Nepoata marelui violonist Ion Voicu a transmis #recunostinta si […] The post Ioana

Un pieton a fost grav rănit de un autoturism, marţi după-amiază, pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti, în zona localităţii Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu. Accidentul a avut loc la kilometrul 44 al

Adrian Mutu (41 de ani), selecționerul echipei naționale de tineret a României, nu va fi numit antrenor la CFR Cluj. Nici Vasile Miriuță, 52 de ani, nu va reveni în Gruia, deși părea favorit pentru a-l succede pe Dan Petrescu (52). Ultimul

Este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi și toată lumea știe acest lucru. Arată foarte bine și poartă numai branduri de lux, dar puțini sunt cei care știu cum arăta Inna, înainte […] The post Cum arăta Inna, înainte de a fi

Un nou episod tragic al apocalipsei retailului din Marea Britanie, colapsul grupului Arcadia marchează sfârşitul domniei lui Philip Green ca rege al magazinelor de bulevard, scrie

Judecătoria Dej a pronunţat o primă sentinţă în cazul omului de afaceri acuzat că a sedus o fată de 14 ani, cu acordul mamei minorei. Bărbatul, care racola minore folosindu-se şi de Smiley, a fost condamnat la închisoare cu executare. Mama

Carburanţii auto, dar şi ţigările se vor scumpi, de anul viitor. Ministerul Finanţelor a publicat miercuri noul nivel al accizelor valabil de la 1 ianuarie

Producătorul de carne de pasăre Safir, care deţine brandurile Deliciosul de Vaslui, Zdravăn Moldovenesc şi Fomică, a raportat pentru 2019 o cifră de afaceri de peste 170 mil. lei (35,9 mil. euro), în creştere cu aproximativ 6% faţă de anul

Horoscopul zilei de 3 decembrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Două companii americane, Pfizer şi Moderna, sunt în cursa pentru punerea pe piaţă a primului vaccin împotriva COVID-19, iar cei doi giganţi farma au trimis deja aplicaţia de aprobare condiţionată a produsului la care au lucrat în ultimele zece

Două persoane au fost rănite, miercuri, în urma unui atac cu cuţitul şi a unui incendiu într-un supermarket din oraşul olandez Haga, potrivit poliţiei batave, informează AFP, citată de Agerpres. În urma incidentului, o parte a zonei centrale a