Medic, despre criza coronavirus: ”Temperaţi-vă frica, nu vă panicaţi” 15.03.2020

15.03.2020 Medic, despre criza coronavirus: ”Temperaţi-vă frica, nu vă panicaţi” Medicul Abdu Sharkawy, specialist în boli infecţioase din Toronto, recomandă oamenilor să își tempereze frica şi să nu se panicheze, să se educe, să învețe ce înseamnă igiena corectă şi ce importanţă



Medic, despre criza coronavirus: ”Temperaţi-vă frica, nu vă panicaţi”

Medicul Abdu Sharkawy, specialist în boli infecţioase din Toronto, recomandă oamenilor să își tempereze frica şi să nu se panicheze, să se educe, să învețe ce înseamnă igiena corectă şi ce importanţă ar...

Medic, despre criza coronavirus: ”Temperaţi-vă frica, nu vă panicaţi”

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Un accident rutier, provocat de un şofer băut, a pus pe jar angajaţii Companiei Naţionale de administrare a Infrastructurii Rutiere. Trei utulaje aflate la kilometrul 79 pe Autostrada Soarelui au fost distruse într-un incendiu, după ce

Accesul este interzis pe porţiunea dintre strada Poşta Veche şi strada Anul Revoluţiei 1848. Nu se ştie cât va dura restricţia de circulaţie. În ultimele zile, oraşul Galaţi a fost afectat de mai multe surpări, dintre care trei foarte grave.

Zeci de mii de persoane au participat sâmbătă la marşuri de protest în mai multe oraşe din Germania precum München, Koln, Frankfurt şi Berlin faţă de creşterea agresivă a chiriilor, informează

Un bărbat din Zlatna, judeţul Alba, în vârstă de 29 de ani, trimis în judecată pentru înşelăciune prin intermediul bursei de transport, a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare, sub

Arbitrul asistent al meciului de Liga a IV-a ACS CAO 1910 Oradea – CS Diosig, Marius Matica, şi-a cerut în căsătorie prietena, şi ea arbitru, sâmbătă, 6 aprilie, chiar înainte de începerea meciului, sub privirile jucătorilor şi

Aleea care duce spre societatea din Călăraşi unde se produc mezelurile Aldis se va numi George Naghi, în amintirea fondatorului fabricii. Schimbarea denumirii străzii a fost aprobată de consilierii locali din Călăraşi, cu unanimitate de

Vasile Blaga, candidat PNL la europarlamentare, a declarat, duminică, la mitingul de la Braşov, că liberalii sunt în competiţie nu doar cu PSD, ci cu toţi cei care au depus liste electorale, sunt în competiţie şi cu cei care au spus că

În urma victorie cu Atletico, Lionel Messi a devenit jucătorul cu cele mai multe victorii obţinute în prima liga din

Bicicletele şi trotinetele electrice, puse la dispoziţia timişorenilor gratuit de municipalitate, sunt puse la grea încercare de care nu ştiu să aibă grijă de

Doliu în lumea afacerilor! A murit Sorin Lefter, cunoscutul patron al uneia dintre primele firme de construcții apărute în Vrancea după decembrie 1989, societatea Lefter Construct. Firma a realizat

Un bărbat în vârstă de 44 de ani, din satul Răcoasa, comuna Mărăşti, a murit duminică, după ce a căzut într-un bazin cu apă din curtea locuinţei, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean

Problemele cu care românii se confruntă în contextul Brexit: statutul de rezident (Settled Status) şi noile norme ale Legii Migraţiei (Immigration Bill) au fost abordate săptămâna aceasta la prima masă

Simona Halep (2 WTA) a vorbit la peste un an distanţă despre momentul care a pus pe jar tot tenisul românesc. În ianuarie 2018, după finală pierdută cu daneza Caroline Wozniacki, la Melbourne, scor 6-7, 6-3, 4-6, constănţeaca ajungea pe patul de

Am sentimentul ca in ultimii aproape 3 ani, de cand am scris opinia de mai jos, au aparut ceva muguri de politici publice durabile, chiar daca mai e mult pana la o schimbare completa – adica pana la a inlocui in totalitate formula din present in care

Juventus se pregătește pentru sezonul viitor, iar principala țintă a torinezilor este mijlocașul croat Ivan Rakitic, 31 de ani. Barcelona l-ar putea vinde la finalul sezonului pe mijlocașul Ivan Rakitic, după ce a anunțat transferul lui Frenkie

Clipe de groază pentru un tânăr în vârstă de 30 de ani, după ce a căzut pe șina de metrou. Incidentul s-a petrecut duminică, în jurul orei 13,45, în stația Ștefan cel Mare. Un bărbat a căzut duminică pe şina de metrou, iar la câteva

Un incident soldat cu rănirea gravă a unui bărbat, s-a produs, duminică după-amiază, la Cugir. Acesta a rămas fără o mână după ce a căzut de la etajul

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) vrea să împrumute 10-12 miliarde de lei, în trimestrul al doilea al acestui an, cu 2,27-4,27 miliarde de lei peste suma obţinută în primul trimestru al acestui an şi cu 2 miliarde de lei sub cea dorită în

Deputatul PNL Florin Roman a atacat-o pe Viorica Dăncilă, duminică, la mitingul liberalilor de la Braşov, afirmând că România trebuie să îi spună “analfabetei care conduce Guvernul României” că cetăţenii ţării nu sunt ca ea: „Nu

Un bărbat suspectat că ar fi fost braconier de rinoceri a fost ucis de un elefant care l-a călcat în picioare, iar cadavrul a fost mâncat de un grup de lei în Parcul Naţional Kruger din Africa de Sud, informează BBC