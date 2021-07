Meciul din PNL. Conservatorul Orban vs progresistul Cîţu 15.07.2021

15.07.2021 Meciul din PNL. Conservatorul Orban vs progresistul Cîţu România fierbe. La propriu şi la figurat. Lupta declanşată în interiorul Partidului Naţional Liberal în perspectiva Congresului din data de 25 septembrie pentru alegerea viitorului preşedinte al liberalilor a încins scena politică. Între



România fierbe. La propriu şi la figurat. Lupta declanşată în interiorul Partidului Naţional Liberal în perspectiva Congresului din data de 25 septembrie pentru alegerea viitorului preşedinte al liberalilor a încins scena politică. Între premierul Florin Cîţu şi preşedintele Camerei Deputaţilor s-a declanşat un război în toată regula.

