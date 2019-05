May, pe ultima sută de metri 10.05.2019

10.05.2019 May, pe ultima sută de metri Premierul britanic, Theresa May, este pe punctul de a-şi programa retragerea din funcţie, a scris ieri un jurnalist de la cotidianul „The Sun”, citat de Reuters. „Înţeleg că Theresa May este aproape



May, pe ultima sută de metri

Premierul britanic, Theresa May, este pe punctul de a-şi programa retragerea din funcţie, a scris ieri un jurnalist de la cotidianul „The Sun”, citat de Reuters. „Înţeleg că Theresa May este aproape de...

May, pe ultima sută de metri

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

În perioada 7-9 martie 2019, brandul AQUA Carpatica a prezentat gustul purităţii segmentului business din întreaga lume, în cadrul Natural Products Expo West din Anaheim, Los Angeles, California, cel mai mare târg B2B dedicat industriei produselor

Dana Patriciu, fosta soţie a milionarului Dinu Patriciu, a primit dreptul de la instanţă să vândă două dintre mașinile extrem de scumpe, primite după divorţ. Este vorba despre aceleaşi autoturisme

Fotbalistul argentinian Lionel Messi l-a egalat pe Xavi la numărul de victorii obţinute cu FC Barcelona, fiecare având acum 476 de succese în meciuri oficiale în tricoul formaţiei spaniole, a anunţat

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, referitor la despăgubirile financiare acordate deţinuţilor care au stat în condiţii necorespunzătoare, că vor fi luaţi în considerare doar aceia care

Echipa comună de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Oancea a descoperit o armă de foc, tip revolver, ascunsă în torpedoul unui autoturism tractat pe o platformă de un bărbat cu dubă

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a afirmat joi că, în opinia sa, procurorul general trebuie să fie o persoană care cunoaşte sistemul ''cu bunele şi cu mai puţin bunele lui'', care are capacitatea de

Un deţinut de 24 de ani, din Sălaj, încarcerat în Penitenciarul Oradea pentru viol, a decedat marţi, 12 martie, după ce cu trei zile în urmă a încercat să se sinucidă prin

Horoscop Berbec. Azi te simţi complet în largul tău, liber, poţi pluti încotro doreşti, fără să ţii cont, nicio clipă, de ceea ce se petrece în jur. Chiar dacă se mai nasc tensiuni prin preajmă,

Un bărbat din localitatea suceveană Româneşti a ajuns la spital cu arsuri grave la picioare şi la nivelul feţei, în încercarea de a stinge un incendiu de vegetaţie scăpat de sub control, a informat,

Cineastul Emir Kusturica a fost numit consilier al lui Milorad Dodik, reprezentantul sârbilor în preşedinţia tripartită a Bosniei-Herţegovina, informează AFP. Numele regizorului laureat de două ori cu

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, că tendinţa de scădere a numărului deţinuţilor nu se datorează atât adoptării legii recursului compensatoriu, ci în primul rând modului în

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat joi că va susţine din nou, în următoarea şedinţă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, proiectul de realizare a Muzeului

Compania de consultanţă imobiliară C&W Echinox a preluat administrarea clădirii de birouri One Victoriei Center, situată la intersecţia străzilor Buzeşti şi Gheorghe Polizu din Capitală, societatea urmând să gestioneze activitatea de zi cu zi

Fundaşul brazilian Eder Militao va părăsi clubul FC Porto pentru a se alătura din această vară echipei de fotbal Real Madrid, în schimbul sumei de 50 milioane de euro, au anunţat, joi, cele două cluburi, aceasta fiind prima achiziţie care

Procurorii scot la iveală detalii fabuloase în legătură cu românca care și-a ucis soțul milionar. Petronela era o chelnăriță în Austria. Cei doi au avut o nuntă ca în povești, notează anchetatorii. Nu se susține varianta unui accident.

Vântul puternic a dus la o operaţiune eroică de salvare în Odesa, Ucraina, când un copil aflat într-un cărucior a fost împins în mare, scrie

Singurul aeroport militar din Bărăgan, aflat în ruină de zeci de ani, are toate şansele să renască. Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale(INCAS) s-a arătat interesat pentru revitalizarea infrastructurii aeroportuare de la Alexeni,

Arheologii din Prahova au reuşit să scoată din nou la lumină vestigii valoroase din punct de vedere istoric, ascunse de mii de ani, pe un câmp situat în apropiere de

Loteria Română a organizat noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 10 martie 2019, a acordat 21.851 de castiguri, in valoare totala de 1.320.521,34

Preşedintele PNL Ludovic Orban a declarat joi că liberalii au cea mai puternică listă pentru PE, numindu-l pe Rareş Bogdan, primul pe listă, un campion al luptei împotriva minciunii, pe Mircea Hava - campionul absorbţiei de fonduri UE, iar pe