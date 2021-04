Max Verstappen, învingător la Imola 18.04.2021

18.04.2021 Max Verstappen, învingător la Imola Olandezul Max Verstappen a câștigat astăzi Emilia Romagna Grand Prix, a doua etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, desfășurată pe circuitul de la Imola. Plecat de pe poziția a treia a grilei de start, […] The post Max Verstappen,



Max Verstappen, învingător la Imola

Olandezul Max Verstappen a câștigat astăzi Emilia Romagna Grand Prix, a doua etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, desfășurată pe circuitul de la Imola. Plecat de pe poziția a treia a grilei de start, […] The post Max Verstappen, învingător la Imola appeared first on Cancan.

Max Verstappen, învingător la Imola

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Guvernul României a adoptat, joi, un OUG care prevede că începând cu data de 1 iunie, toți angajații, toți angajații Ministerului Fondurilor Europene și ai structurilor aflate în subordine au obligația de a folosi exclusiv sistemul digital și

Premierul Ludovic Orban a prezentat luni seară un plan de relansare a economiei după criza coronavirusului. Preşedintele Iohannis a reiterat o parte din declaraţiile premierului marţi, printre care combinarea subvenţiionării unei părţi din

România sărbătoreşte, sâmbătă, 143 de ani de la votarea Declaraţiei de Independenţă pe 9 mai 1877. În această zi, în cadrul sesiunii extraordinare a Adunării Deputaţilor a fost proclamată

Agenţia americană pentru securitatea alimentelor şi medicamentelor (FDA) a autorizat, vineri, un laborator al Universităţii Rutgers să efectueze la domiciliu teste de salivă, notează New York Times. Astfel, pacienții care vor solicita un test

Până pe 9 mai, pe teritoriul României au fost confirmate 15.131 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele confirmate pozitiv, 6.912 au fost declarate vindecate și externate. Din păcate, 945 de persoane au

Cea de-a doua fabrică din Curtea de Argeş a producătorului german Kär­cher, o investiţie de 25 mil. euro, ar urma să fie gata în 2020, în a doua jumătate a anului. Prima unitate de producţie, ce a costat 20 mil. euro, a fost inaugurată în

La data de 10 mai 2020, erau în carantină 803 gălăţeni, iar 373 erau în autoizolare. Până acum, în judeţ au fost făcute 3.783 de teste. La nivel naţional s-a ajuns la 15.362 de cazuri de infectare şi 922 de

O treime din decesele înregistrate în Statele Unite ale Americii ar fi avut loc în centrele de

Ministrul de Interne Marcel Vela a venit cu o serie de precizări privind documentul prin care MAI a pus în dezbatere publică măsurile de relaxare care vor fi luate de la 15

O companie aeriană şi-a cerut duminică intrarea în faliment, după ce solicitările privind ajutoare financiare adresate guvernului au fost sortite

OMV Petrom (simbol bursier SNP), cea mai mare companie listată la Bucureşti în termeni de capitalizare, s-a apreciat cu 10,8% în ultimele cinci şedinţe de tranzacţionare şi a înregistrat astfel cea mai bună săptămână din 2012 încoace,

După trei luni de pauză, Walt Disney Company a redeschis cel mai mare parc de distracţii al său din Asia, cel din Shanghai. Luni, Shanghai Disney Resort şi-a deschis porţile, la 30% din capacitate, însă cu

Luptătorul profesionist de origine mexicană Alberto Del Rio, 42 de ani, a fost arestat în San Antonio, SUA, după ce și-a bătut și agresat sexual iubita, informează presa americană. Femeia le-a spus anchetatorilor că Del Rio, pe numele său real

Autorităţile dn Hong Kong au anunţat, luni, că în cursul manifestaţiilor prodemocraţie au fost arestate 230 de persoane, informează cotidianul francez Le Figaro. Mii de persoane au participat duminică

În România sunt 676.000 de microîn­tre­prinderi (în jur de 500.000 au afaceri mai mari ca zero) cu afaceri de 187 mld. lei, un profit net de 37 mld. lei şi 885.000 de angajaţi în 2018, un adevărat nucleu de forţă de muncă. Ca pondere în

În timp ce Franţa iese din izolare, oficialul responsabil de coordonarea acestui proces nu exclude revenirea la regimul

România se află printre ţările cu cea mai mică pondere a asistentelor medicale în numărul total al angajaţilor, cu un procent 1,5%, la fel ca în Spania şi Portugalia, în condiţiile unei medii de 2,2% la nivelul UE, arată datele Eurostat pe

Mascota echipei din Eintracht Frankfurt nu e trecută în noul protocol sanitar al Bundesligii. Fanii au făcut petiție pe net: „S-ar putea îmbolnăvi de singurătate”. Dacă tribunele s-au închis în Bundesliga, cel puțin în 2020, nimic nu mai

Grupul olandez Philips a semnat un contract cu Uniunea Europeană pentru furnizarea de aparate de ventilaţie respiratorie spitalelor din ţările europene, informează agenţia de presă

Horoscopul zilei de 13 mai 2020 aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 13 mai 2020 vine cu sfaturi pentru toate