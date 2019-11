Max, fotograful rănit în Colectiv, mărturii cutremurătoare: ”Fosta mea iubită m-a dat afară după tragedie. Am pierdut si locul de muncă” 07.11.2019

07.11.2019 Max, fotograful rănit în Colectiv, mărturii cutremurătoare: ”Fosta mea iubită m-a dat afară după tragedie. Am pierdut si locul de muncă” La Tribunalul București au loc, joi, noi audieri în procesul Colectiv. Max, fotograful rănit în Colectiv, a făcut mărturii cutremurătoare. Mihai Anghel, sau Max, așa cum este cunoscut de prieteni, se numără printre victimele din Colectiv.



Max, fotograful rănit în Colectiv, mărturii cutremurătoare: ”Fosta mea iubită m-a dat afară după tragedie. Am pierdut si locul de muncă”

La Tribunalul București au loc, joi, noi audieri în procesul Colectiv. Max, fotograful rănit în Colectiv, a făcut mărturii cutremurătoare. Mihai Anghel, sau Max, așa cum este cunoscut de prieteni, se numără printre victimele din Colectiv. Tânărul, care este de profesie fotograf. Max se afla, vineri, 30 octombrie, 2015, în clubul Colectiv, la datorie. Pentru […] The post Max, fotograful rănit în Colectiv, mărturii cutremurătoare: ”Fosta mea iubită m-a dat afară după tragedie. Am pierdut si locul de muncă” appeared first on Cancan.ro.

Max, fotograful rănit în Colectiv, mărturii cutremurătoare: ”Fosta mea iubită m-a dat afară după tragedie. Am pierdut si locul de muncă”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat miercuri, la Târgu Jiu, că Mihai Tudose se simte bine, dar că a fost anunţată că acesta nu mai doreşte să fie furnizate informaţii privind starea lui

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a afirmat miercuri că interesul fundamental al României este să fie alături şi de UE şi de SUA, iar cel care îi pune pe români să aleagă între Europa şi America

Senatorul PNL Alina Gorghiu a afirmat, miercuri, că întrebarea la referendumul pentru Justiţie ar putea fi "Vă doriţi ca persoanele condamnate să nu mai poată candida pentru funcţii publice în România?", dar a

Primarul municipiului Timişoara, Nicolae Robu, a declarat, miercuri, că acţiunea de "ghilotinare" a cablurilor aeriene de comunicaţii a fost benefică pentru oraş, în timp ce OPC Timiş îi cere primarului

Operatorii economici din Spaţiul Economic European (SEE) au la dispoziţie 360 de locuri de muncă, pe care le oferă prin intermediul reţelei Eures România, majoritatea în Olanda, arată datele Agenţiei

Totul in ziua de astazi se realizeaza foarte simplu si rapid datorita evolutiei internetului, inclusiv cand vine vorba despre locuri de munca, care si acestea se pot gasi foarte usor prin intermediul site-urilor

Finanţarea este mai scumpă în România, iar lichiditatea pieţei este mult mai mică faţă de Varşovia sau Praga, nu sunt încă destule active la vânzare, a declarat David Hay, fondator şi CEO ADD Value Management la Conferinţa ZF Top

Regizorul și muzicianul sârb a fost prins pe Aeroportul Băneasa cu 25 de cartușe 9 milimetri, în 2015. Procesul s-a încheiat acum, pe 22 martie, la 4 ani de la incident. Abia săptămâna trecută, vineri, 22 martie, Judecătoria Buftea a

Vicepreședintele SUA, Mike Pence, a declarat că oamenii vor reveni pe Lună în cinci ani, promițând că vor atinge obiectivul prin toate mijloacele necesare. Şi chiar pe Marte vor ajunge astronauţii

Proiectul „10 pentru folclor” a fost iniţiat de Mihaela Bârsan şi a pornit din judeţul Suceava, dar se extinde şi la nivel naţional mulţumită artiştilor care fac parte din „Caravana

Ministerul Transporturilor a pus recent în dezbatere publică un proiect prin care „urgentează“ construcţia de autostrăzi. Propunerea conţine însă măsuri controversate: drumurile şi căile ferate vor putea fi construite în arii naturale

Orange anunţă că, la această oră, serviciile de voce, date, precum şi aplicaţiile funcţionează în parametri normali. În urmă cu câteva ore, compania anunţa că o parte dintre clienţi întâmpină dificultăţi în accesarea serviciilor de

Teodora I. (18 ani), elevă la un colegiu de prestigiu din Ploieşti, a fost arestată preventiv, pentru tentativă de omor. Tânăra liceancă este acuzată că a vrut să-şi omoare o prietenă cu care locuia împreună într-un apartament

Societatea de Transport Bucureşti organizează licitaţie pentru achiziţionarea de carduri contactless reîncărcabile şi de unică folosinţă, la o valoare totală estimată de 4.312.590 lei. Conform

Horoscop zilnic Berbec. Te prezinţi în faţa unui auditoriu care aşteaptă enorm de la tine, tocmai de aceea tracul creşte înainte să deschizi prima dată gura. Deşi eşti bine pregătit şi îţi

UDMR a depus miercuri, la Biroul Electoral Central, lista de candidaţi pentru alegerile europarlamentare din luna mai. Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că a predat la BEC lista cu peste 300.000

Răzvan Marin "este un adevărat jucător al lui Ajax", a estimat pentru ziarul De Telegraaf celebrul antrenor olandez Aad de Mos, în condiţiile în care presa scrie că fotbalistul român se va transfera în vară

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, s-a întâlnit miercuri, la Palatul Parlamentului, cu reprezentanţi ai asociaţiilor militarilor în retragere şi în rezervă, cu care a discutat despre

Legislatorii britanici vor putea supune miercuri la vot opt "alternative" la Brexit, în încercarea de a găsi o soluţie pentru ieşirea din impasul în care se află în acest moment demersurile de retragere a

Bananele sunt cele mai apreciate fructe exotice pe piaţa locală, urmate de portocale, grepfruit, kiwi şi mango, arată datele de la