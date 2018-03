Matías, fratele lui Lionel Messi, a fost arestat. Nu este la prima boacănă 05.03.2018

05.03.2018 Matías, fratele lui Lionel Messi, a fost arestat. Nu este la prima boacănă Matías, fratele lui Lionel Messi, a fost arestat. Nu este la prima boacănă. În timp ce ”Puricele” Barcelonei marca, duminică seară, în poarta celor de la Atletico Madrid golul cu numărul 600 din carieră, fratele superstarului argentinian era



Matías, fratele lui Lionel Messi, a fost arestat. Nu este la prima boacănă

Matías, fratele lui Lionel Messi, a fost arestat. Nu este la prima boacănă. În timp ce ”Puricele” Barcelonei marca, duminică seară, în poarta celor de la Atletico Madrid golul cu numărul 600 din carieră, fratele superstarului argentinian era arestat. Potrivit celor de la ”Olé”, Matías (foto), 35 de ani, a fost încătușat, după ce a amenințat […] Post-ul Matías, fratele lui Lionel Messi, a fost arestat. Nu este la prima boacănă apare prima dată în Libertatea.ro.

Matías, fratele lui Lionel Messi, a fost arestat. Nu este la prima boacănă

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

De la „Poema Română” a lui Enescu și Statutul Naționalităților Minoritare din România, până la înregistrarea FSN ca formațiune politică. * Acum 322 de ani (1696)

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu insistă din nou pe lângă parlamentari să aprobe proiectul de lege legat de castrarea chimică a pedofililor. Este a doua oară când Rădulescu propune tratament

Fermierii români care au amânat să-şi vândă porumbul la recoltare, în speranţă unui preţ mai bun, obţin acum cu 30 de lei mai mult pe tona de porumb decât la recoltare, potrivit unei analize realizate de Agro Go - o platformă de informare

Departamentul american de Stat a dat undă verde Finlandei pentru a cumpăra rachete în valoare de 730 de milioane de dolari cu care să-și doteze forțele navale, potrivit Defense News. Anunțul vine pe fondul preocupărilor generate de politica

Adolescentul care şi-a ucis fratele, la Braşov, cu mai multe lovituri de cuţit, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru omor, marţi dimineaţă, conform unei decizii a Tribunalului pentru Minori şi Familie Braşov. Anchetatorii au stabilit

Clipe de groaza pentru o tanara din Iasi! Amicul iubitului sau a obligat-o sa intretina relatii intime cu el si a batut-o cu pumnii si

Comisia de control SRI discuta astazi sesizarea facuta de Alina Mungiu Pippidi in cazul Serviciului de Protectie si Paza! Aceasta vorbeste despre existenta unui serviciu secret in interiorul SPP si cere, in consecinta, audierea directorului Lucian

Un tânăr de 17 ani a fost reţinut după ce şi-a înjunghiat fratele mai mare. Se pare că autorul crimei era drogat în momentul comiterii faptei. Citește mai

Nechezol este numele ironic dat de români unui surogat de cafea numit oficial cafea cu înlocuitori, impus pe piață în ultimii ani ai regimului comunist în România. Citește mai

Un tânăr de 26 de ani este autorul crimei din clădirea dezafectată a unui fost oficiu poştal din Galaţi. El a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce şi-a recunoscut fapta în faţa

Nu doar răcelile sau infecţiile recurente pot indica o imunitate şubredă. Modificările bruşte ale greutăţii corporale şi anumite pofte culinare se numără şi ele printre simptomele unei capacităţi reduse de apărare în faţa agenţilor

După publicarea unui articol conform căruia “asigurătorii le impun service-urilor colaboratoare să acorde discount-uri consistente la piesele auto folosite la reparaţii, lucru care face, practic, aproape imposibilă repararea maşinilor cu piese

Ministerul Economiei anunţă că biletele de călătorie pentru transportul rutier de persoane vor putea fi cumpărate prin intermediul terminalelor de plăţi electronice

Loteria Română a pus în joc pentru Loteria Sărbătorilor de Paşte 210 premii în valoare totală de 300.000 de lei, extragerile pentru desemnarea câştigătorilor urmând să aibă loc

Stocul modern de birouri existent în Bucureşti a atins, în 2017, pragul de 2,76 milioane de metri pătraţi, iar 90% din suprafaţa finalizată anul trecut este deja închiriată, arată o

Ancheta privind moartea fotbalistului Patrick Ekeng a fost finalizată. Elena Mihaiela Duţă, medicul de pe ambulanţa Puls care l-a preluat pe fotbalist de pe stadion, a fost trimisă în judecată, de

Mai multe forţe de poliţie înarmate au fost trimise la o fermă din Scoţia după ce un fermier a anunţat că a observat un tigru pe proprietatea sa, informează marţi The Telegraph. Bruce

Clădirile de birouri finalizate anul trecut în Bucureşti sunt aproape integral ocupate, cu 90% din spaţii deja închiriate, în acelaşi timp fiind create 10.000 de noi locuri de muncă, potrivit unui raport

Un consorţiu de firme şi asociaţii a lansat, marţi, la Cluj-Napoca un proiect cu finanţare europeană care prevede alocarea a câte 40.000 de euro pentru demararea a 90 de afaceri noi în Regiunea de Dezvoltare de Nord-Vest, transmite corespondentul

Astăzi, la Înalta Curte de Casație și Justiție, are loc ultimul termen în procesul "Mită pentru judecătoare". Inculpaţi au fost Cristi Borcea, Ioan şi Victor Becali, pentru dare de mită, precum şi fosta judecătoare Geanina