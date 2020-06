Match Preview. Dinamo - Sepsi. 21 iunie 2020 19.06.2020

19.06.2020 Match Preview. Dinamo - Sepsi. 21 iunie 2020 ROȘ-ALBII AU AFLAT JOI DIMINEAȚĂ CĂ REZULTATELE TESTELOR COVID-19 SUNT NEGATIVE ȘI-AU ÎNCEPUT ANTRENAMENTELE LA SĂFTICA DINAMO A REUȘIT AMÂNAREA PARTIDEI CU SEPSI CU 24 DE ORE PENTRU A MAI OBȚINE O ZI SUPLIMENTARĂ DE PREGĂTIRI PRIMUL MECI



Match Preview. Dinamo - Sepsi. 21 iunie 2020

ROȘ-ALBII AU AFLAT JOI DIMINEAȚĂ CĂ REZULTATELE TESTELOR COVID-19 SUNT NEGATIVE ȘI-AU ÎNCEPUT ANTRENAMENTELE LA SĂFTICA DINAMO A REUȘIT AMÂNAREA PARTIDEI CU SEPSI CU 24 DE ORE PENTRU A MAI OBȚINE O ZI SUPLIMENTARĂ DE PREGĂTIRI PRIMUL MECI OFICIAL PENTRU ANTRENORUL ADRIAN MIHALCEA, CARE MAI ARE DOAR UN AMICAL ÎN PALMARES CA A1 LA DINAMO LEO GROZAVU A FOST ADUS DE DOUĂ ORI LA RÂND LA BUCUREȘTI, VARA TRECUTĂ, PENTRU A TRATA CU "CÂINII", NU S-A AJUNS LA NICIUN ...

Match Preview. Dinamo - Sepsi. 21 iunie 2020

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Angajaţii Metrorex se află pe linia magistralei 3, între staţiile Lujerului şi Gorjului, pentru a remedia o avarie produsă la un izolator al şinei trenului. La faţa locului au fost şi echipaje ISU deoarece s-ar fi produs un scurtcircuit, însă

Curtea Constituţională a anunţat că „declară neconstituţional decretul preşedintelui Republicii Moldova din 8 iunie 2019 privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru al Republicii

O femeie de 66 de ani, din comuna Coteşti, a fost găsită înecată, sâmbătă dimineaţă, în bazinul cu apă al locuinţei sale, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea. "În jurul

Patru persoane au ajuns în ultimele zile în atenţia medicilor de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iaşi cu valori foarte ridicate ale potasiului în organism, după ce au consumat

Gabriela Cristea a născut în urmă cu aproape trei luni cel de-al doilea copil, o fetiță perfect sănătoasă, ce poartă un nume de floare, Iris. Vedeta a acumulat câteva kilograme pe perioada sarcinii, însă nu și-a făcut griji pentru asta, tot

Bărbatul în vârstă de 42 de ani a plecat la plimbare, sâmbătă, 1 iunie, cu ATV-ul în staţiunea Breaza și nu a mai ajuns acasă. Acesta a fost căutat de poliţişti, jandarmi şi personal ISU, în aval de podul pietonal Nistoreşti pe ambele

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis atenţionări Cod portocaliu de inundaţii pentru râuri din judeţele Hunedoara, Arad şi Timiş, valabile până luni dimineaţa. Citește mai

Ministrul ungar de finanţe Mihaly Varga a făcut o remarcă inteligenţă/ciudată/cinică referitoare la relaţia dintre cursul de schimb euro/forint şi petrecerea de către unguri a concediilor în străinătate. Ideea este că aceştia nu trebuie

Proiectul de la Newcastle prinde tot mai mult contur. Clubul va fi cumpărat de șeicul Khaled bin Zayed Al Nehayan, vărul patronului de la Manchester City. Khaled bin Zayed Al Nehayan va plăti 350.000.000 de euro și a stabilit prima țintă:

Procurorii DNA Timişoara au ridicat ridică, luni, mai multe documente de la primărie, fiind vorba de un dosar care vizează fapte de corupţie, confirmă un oficial al Direcţiei. Procurorii timişoreni

Fiica cea mare a lui Liviu Vârciu și-a aniversat recent ziua de naștere, iar cu această ocazie, a postat un mesaj neașteptat pe contul de socializare, dedicat special tatălui ei. „Since I was little I wanted a united family to grow up with, but

Nu are nicio limită atunci când vine vorba de show! Oricine a fost la vreun concert de-al ei poate spune că Jennifer Lopez este o artistă completă şi că show-urile sale sunt de-a dreptul incendiare! Iar startul turneului „It’s My Party”,

Meteorologii prognozează pentru următoarele două săptămâni (10 - 23 iunie) o încălzire accentuată a vremii şi, implicit, valori termice maxime de 32 - 34 de grade, în unele regiuni, însă fenomenul de

Sportul Snagov îşi va schimba strategia în perspectiva noului sezon de eşalon secund, care va fi abordat cu un lot tânăr. „Văd că toată lumea vrea să promoveze şi caută fotbalişti cu experienţă. Noi ne vom axa pe

Horoscop 4 iunie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 4 iunie 2019 - Berbec Ai în față o zi care poate fi presărată cu numeroase momente de conflict din cauza unor neînțelegeri minore care devin mari din cauză că le

CFR Cluj s-a reunit deja pentru noul sezon, iar marți, 11 iunie, va pleca într-un cantonament în Austria, în localitatea Windischgarsten, până pe data de 30 iunie. Campioana României va disputa cinci meciuri

Banchetul organizat luni seară la palatul Buckingham de regina Elisabeta a II-a în cinstea președintelui american Donald Trump și a familiei acestuia a fost un eveniment fastuos și opulent. La eveniment s-au servit patru feluri de mâncare s-au

Portarul Cosmin Vâtcă (37 de ani) revine la CFR Cluj, după mai puțin de un an de la plecarea sa din Gruia. Cosmin Vâtcă a semnat un contract valabil pentru un an cu CFR Cluj, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. În

Potrivit astrelor, există câteva semne zodiacale care se dovedesc a fi foarte greu de iubit. Cu niciun chip nu le vei ajunge ușor la inimă și cu greu îi vei impresiona. Citește mai

Contractul privind proiectarea şi execuţia obiectivului de investiţii ”Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti”, un proiect în valoare de 398 milioane de lei, a fost semnat