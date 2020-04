Măsuri noi luate de Italia în mijlocul războiului cu noul coronavirus. Se fac teste serologice pentru detectarea anticorpilor 03.04.2020

Mai multe regiuni din Italia au început să facă din ce în ce mai multe teste entru detectarea anticorpilor împotriva noului coronavirus în rândul populaţiei. Prin această măsură italienii speră într-o revenire progresivă la normalitate, deşi există încă multe îndoieli asupra acestei metode. Regiunea Emilia Romagna începe de joia aceasta să supună acestor probe întregul […] The post Măsuri noi luate de Italia în mijlocul războiului cu noul coronavirus. Se fac teste serologice pentru detectarea anticorpilor appeared first on Cancan.ro.

