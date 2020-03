Măsura care se aplică deja în România. Ce decizie au luat supermarketurile în criza coronavirusului 22.03.2020

22.03.2020 Măsura care se aplică deja în România. Ce decizie au luat supermarketurile în criza coronavirusului A șaptea zi de când președintele Klaus Iohannis a declarat Starea de Urgență pe teritoriul României, iar deplasarea cetățenilor a fost restricționată în timpul nopții. Există și recomandarea ca în timpul zilei să nu se iasă din case



Măsura care se aplică deja în România. Ce decizie au luat supermarketurile în criza coronavirusului

A șaptea zi de când președintele Klaus Iohannis a declarat Starea de Urgență pe teritoriul României, iar deplasarea cetățenilor a fost restricționată în timpul nopții. Există și recomandarea ca în timpul zilei să nu se iasă din case decât atunci când este absolut necesar, întrunirile publice sunt anulate, iar de astăzi vor fi închise și […] The post Măsura care se aplică deja în România. Ce decizie au luat supermarketurile în criza coronavirusului appeared first on Cancan.ro.

Măsura care se aplică deja în România. Ce decizie au luat supermarketurile în criza coronavirusului

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Timeea Petrescu, o elevă de 12 ani, născută la Craiova, care trăieşte alături de părinţii săi la Londra, a fost acceptată în Mensa, organizaţia oamenilor cu cel mai mare coeficient de inteligenţă din

Cele mai scumpe și performante aeronave de luptă F-35 ar putea ajunge și în dotarea Armatei Române. SUA vrea să extindă vânzările acestora către cinci noi state, în contextul în care Rusia se

Fostul preşedinte Ion Iliescu a fost trimis în judecată de procurorii militari pentru săvârşirea infracţiunilor contra umanităţii în dosarul "Revoluţiei din decembrie 1989". De asemenea, au fost

Institutul Naţional de Statistică a revizuit în sens pozitiv estimările privind evoluţia PIB-ului în trimestrul IV 2018 vs trimestrul III, de la 0,7% la 0,9%, în timp ce creşterea din T3 vs T2 2018 a fost diminuată de la 1,7% la

Salariul mediu net a scăzut uşor în februarie faţă de ianuarie, cu 0,1%, la 2.933 lei, dar este cu 18% mai mare faţă de februarie 2018, cele mai mari valori fiind înregistrate în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv

Lupta la titlu se ascute și mai mult după remiza de pe „Oblemenco” dintre CSU Craiova și CFR Cluj, scor 0-0. Dacă oltenii depind enorm și de rezultatul direct de runda viitoare, FCSB poate reintra clar în lupta la titlu încă

Poliţiştii au demarat o anchetă după ce cadavrul unei femei a fost găsit lângă o clădire dezafectată, în cartierul Copou din municipiul Iaşi, după câteva săptămâni de la externarea acesteia din spital,

Amazon este disponibil si in Romania prin intermediul site-urilor sale de pe care se poate comanda cu ajutorul unui simplu card. Transportul dureaza putin mai mult, insa produsele sunt unice si de cele mai multe ori nu se gasesc la noi in tara.

În loc de nuntă, o familie s-a pregătit de înmormântare. O pereche de tineri români au plecat în Franţa, la Paris, pentru a-şi petrece câteva zile împreună. Bărbatul avea intenţia s-o ceară în căsătorie pe iubita lui chiar în faţa

Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) au decis să amâne pentru data de 22 aprilie decizia definitivă în dosarul preşedintelui Senatului, Călin

Vânzătorii de apartamente din marile oraşe ale ţării au crescut uşor preţurile în luna martie, în special datorită avansului înregistrat de preţurile apartamentelor noi, dar au fost înregistrate scăderi de preţ pe segmentul apartamentelor

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că până la acest moment au fost depuse, în cadrul Campaniei de primire a Cererilor Unice de Plată în anul 2019, un număr de 397.061 cereri, pentru o suprafaţă de

Obişnuieşti să-ţi condimentezi mâncarea? Dacă nu, îţi recomandăm să începi să consumi cât mai des alimente cu gust picant ori mâncare asezonată cu ierburi aromatice din plin. Hrana cu gust puternic este binecunoscută pentru efectul

Cea mai bună sursă din care îţi poţi lua vitamina C este alimentaţia zilnică. Iată ce ar trebui să mănânci. Vitamina C este esenţială pentru sănătatea oaselor şi elasticitatea

Ştirea bombă a zilei de ieri a fost dată de către Victor Ponta. Pe lângă convingerea că problema juridică a lui Dragnea va fi rezolvată la CCR în 10 aprilie, Ponta mai spune ceva: „Doar nu a scris Iordache sesizarea, a scris-o un

Cu 12 zile rămase până la crucialul duel Franţa – România din semifinalele Fed Cup, căpitanul-nejucător al gazdelor, Julien Benneteau, a făcut anunţul privind lotul pe care se baza pe zgura de la

Trupele mareşalului Haftar, cu cartierul general în estul Libiei, au efectuat un raid aerian duminică în partea sudică a capitalei Tripoli şi avansează spre centru, în pofida armistiţiului pentru evacuarea civililor solicitat de

Câteva episoade recente la care am fost martoră, de data aceasta în viaţa profesională, m-au dus cu gândul la un text scris acum caţiva ani. Descriam pe atunci întâmplări frapante, dar, credeam eu, totuşi

Peste 70% dintre români cred că datoriile sunt o problemă care trebuie rezolvată cât mai rapid posibil, în timp ce 15% apreciază că acestea sunt o problemă minoră pentru care se va găsi o soluţie,

Premierul Viorica Dăncilă a declarat luni că va lua o decizie cu privire la ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, în cadrul Comitetului Executiv Naţional al PSD, după ce o să asculte şi opinia colegilor săi