Massive Attack va concerta în iunie la Bucureşti 01.02.2018

01.02.2018 Massive Attack va concerta în iunie la Bucureşti Grupul britanic Massive Attack va concerta, pe 21 iunie, la Arenele Romane din Bucureşti, iar biletele au fost puse în vânzare joi. În deschiderea concertului de la Bucureşti va urca pe scenă trupa hip-hop scoţiană Young



Grupul britanic Massive Attack va concerta, pe 21 iunie, la Arenele Romane din Bucureşti, iar biletele au fost puse în vânzare joi. În deschiderea concertului de la Bucureşti va urca pe scenă trupa hip-hop scoţiană Young Fathers.

