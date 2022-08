Maşină de poliţie, implicată într-un accident rutier în Hunedoara. Trei persoane, printre care şi un poliţist, rănite 01.08.2022

01.08.2022 Maşină de poliţie, implicată într-un accident rutier în Hunedoara. Trei persoane, printre care şi un poliţist, rănite Un accident rutier a avut loc, între Deva şi Hunedoara, luni după-amiază, în care a fost implicată o autospecială de poliţie. În urma accidentului, un agent şi un elev al Şcolii de Poliţie din Câmpina, dar şi un bărbat de 73 de ani, care a



Maşină de poliţie, implicată într-un accident rutier în Hunedoara. Trei persoane, printre care şi un poliţist, rănite

Un accident rutier a avut loc, între Deva şi Hunedoara, luni după-amiază, în care a fost implicată o autospecială de poliţie. În urma accidentului, un agent şi un elev al Şcolii de Poliţie din Câmpina, dar şi un bărbat de 73 de ani, care a produs accidentul, au fost răniţi, potrivit Ziarul Hunedoreanului. Autospeciala circula […]

Maşină de poliţie, implicată într-un accident rutier în Hunedoara. Trei persoane, printre care şi un poliţist, rănite

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Prestațiile și rezultatele stranierilor din acest weekend pot fi urmărite în timp real în liveblog-ul GSP. Sâmbătă, Gheorghe Grozav a înscris pentru MTK Budapesta, iar Vasile Mogoș și Sergiu Hanca au pasat decisiv pentru echipele

20 de ani de la atacurile din 11 septembrie. Biden, Obama şi Bush, împreună la comemorare, Trump merge la un meci de box. La cea de-a 20-a comemorare a atacurilor de la 11 septembrie, preşedintele american

Gaz Metan Mediaș joacă acasă cu FC Voluntari, în etapa #8. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Programul complet și rezultatele etapei #8 Gaz Metan - FC Voluntari, live de la 18:15 Click AICI

Simona Halep a fost impresionată de victoria repurtată de britanica Emma Răducanu la US Open 2021. „Extraordinar”, a scris sportiva noastră pe Instagram, după meciul câștigat de britanică împotriva canadiencei Leylah Fernandez.

Nanotehnologiile au ajutat cercetătorii de la Universitatea Central Florida să dezvolte un dezinfectant care protejează împotriva a șapte virusuri, inclusiv COVID-19 și infecții intraspitalicești, scrie SciTech Daily. După ce o suprafață a

Seara trecută un incendiu a izbucnit la Spitalul de Psihiatrie Vulcan din Brașov. Imediat au fost alertați pompierii, iar cei aproximativ 150 de pacienți au fost evacuați. Pompierii din Braşov au intervenit, sâmbătă seară, pentru […] The

Marele actor Ion Caramitru a încetat din viață. Vestea tristă a fost confirmată în urmă cu doar câteva momente, relatează Realitatea

Meciul dintre FCSB și Dinamo a fost primul care a intrat în proiectul „Umple golul din viața ta”, care presupune ca jucătorii echipelor din Liga 1 să le prezinte fanilor înaintea partidelor câini care pot fi dați pentru adopție. La „Derby

În cursul zilei de ieri, s-a desfășurat finala feminină de la US Open 2021: Emma Răducanu – Leylah Annie Fernandez. Ultimul act, unul ce a surprins toți iubitorii tenisului, a fost adjudecat de sportiva britanică […] The post US Open 2021:

După doi ani de așteptare, Untold a pregătit multe surprize pentru cei care vin la festival. Și nu e vorba doar despre ce se întâmplă pe scenă. De exemplu, MApN a amenajat un stand, la care tinerii interesaţi, pot admira dotările forţelor

Maria Sorina Ceplinschi a câştigat finalele de la bârnă şi sol, desfăşurate duminică la Cupa Mondială de gimnastică artistică de la Mersin (Turcia), în timp ce Gabriel Burtănete s-a clasat pe locul

Capitalizarea bursieră a marilor companii chneze a scăzut dramatiic după noile reglementări impuse de regimul comunist de la Beijiing, scrie Reuters. Cunoscutul grup Alibaba în domeniul

Polițiștii și jandarmii au înregistrat, sâmbătă, 20 de infracţiuni privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, în a treia zi a festivalului UNTOLD de la Cluj-Napoca. Oamenii legii au dat peste 50 de

Ministerul Finanţelor a împrumutat ieri de la bănci 431 mil. lei într-o emisiune de obligaţiuni scadentă în 2029, la o dobândă anuală de

Judecătorii au pronunţat sentinţa în cazul unui comisar de la Rutieră, care a acceptat o şpagă de tot râsul de la un

Horoscopul zilei de 14 septembrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Leu pot exagera cu cheltuielile. O zi în care tronează confuzia și nu ar trebui […] The post

Un camion încărcat cu 100 de porci vii s-a răsturnat, duminică, în localitatea Bucea din județul Cluj. Nu au fost persoane rănite sau animale decedate, dar din camion a început să se scurgă compubistibil, astfel că pompierii au intervenit de

O echipă de oameni de ştiinţă a analizat rezultatele a peste 120 de studii în nutriţie şi au tras concluzii alarmante legate de celebra dieta ketogenică. Respectând cu stricteţe regulile curei, topeşti rapid kilogramele în plus, dar rişti

SuperSocial din aplicația de mobil Superbet s-a dovedit încă de la început o revelație pentru pariorii din România. Funcționalitatea le permite acestora să interacționeze direct cu alți pariori, chiar în chaturile meciurilor sau pe grupurilor

Începând de astăzi, 14 septembrie, Orange România lansează Djia, noul asistent virtual capabil să ofere suport vocal în limba română