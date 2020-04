Mărturisirea cutremurătoare a fiicei unui bărbat din Suceava decedat din cauza coronavirusului: ”Nu ne răspunde nimeni…” 01.04.2020

01.04.2020 Mărturisirea cutremurătoare a fiicei unui bărbat din Suceava decedat din cauza coronavirusului: ”Nu ne răspunde nimeni…” Municipiul Suceava și alte 8 localități au fost plasate de autorități, după ce România a intrat în Scenariul 4 al crizei coronavirusului, în carantină totală. Situația medicală din zonă este extrem de gravă, discutându-se chiar despre



Mărturisirea cutremurătoare a fiicei unui bărbat din Suceava decedat din cauza coronavirusului: ”Nu ne răspunde nimeni…”

Municipiul Suceava și alte 8 localități au fost plasate de autorități, după ce România a intrat în Scenariul 4 al crizei coronavirusului, în carantină totală. Situația medicală din zonă este extrem de gravă, discutându-se chiar despre ”Lombardia României”. În timpul emisiunii ”Sinteza Zilei” de la Antena 3, fiica unui bărbat care a decedat din cauza […] The post Mărturisirea cutremurătoare a fiicei unui bărbat din Suceava decedat din cauza coronavirusului: ”Nu ne răspunde nimeni…” appeared first on Cancan.ro.

Mărturisirea cutremurătoare a fiicei unui bărbat din Suceava decedat din cauza coronavirusului: ”Nu ne răspunde nimeni…”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Este bine ”înzestrată”, iar fanii îi asaltează paginile de socializare pentru a admira formele perfecte. Laurette Atindehou știe asta și oferă, din când în când, unele fotografii de-a dreptul incendiare. Așa s-a întâmplat cu doar 18 ore

Sylvester Stallone a ieșit la o plimbare de seară, în Beverly Hills, cu soția sa și cele două fiice, după ce au luat cina la un restaurant italienesc. Citește mai

Alexandru Stânean, CEO al TeraPlast Group, spune că România are nevoie de produse fabricate în interiorul ei, pentru că există cerere, iar dacă o companie locală investeşte în tehnologie şi în forţa de muncă, este competitivă pentru orice

Horoscopul zilei de 12 aprilie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 12 aprilie 2019 vine cu sfaturi pentru toate

După modelul Ambasadei Suediei, reprezentanța diplomatică a Olandei lansează un mesaj ce poate fi interpretat ca o fină ironie la adresa lui Justiției Tudorel Toader Citește mai

Kim Kardashian West a declarat că studiază dreptul pentru a deveni avocat pe drept penal. Starleta intenţionează să se prezinte la examenul de admitere în baroul din California în 2022. Citește mai

De ceva timp, rezerva națională de aur este subiect de discuții. Umblând prin arhive, constați că lucrurile se repetă în

Există mai multă prudenţă în planificarea investiţiilor. Companiile trebuie să mizeze acum pe retehnologizare şi să facă investiţii în eficientizare. Este un an bun pentru a op­ti­miza

România n-a fost în stare să ducă metroul până la aeroport pentru Campionatul European din 2020, însă visează cai verzi pe pereţi şi, de ceva vreme, vrea să găzduiască, ce-i drept alături de alte ţări din zonă, Mondialul din

Românii se pot înscrie, începând de vineri, în programele Rabla Clasic şi Rabla Plus, ediţiile 2019, bugetul alocat pentru acest an fiind de 320 de milioane de lei. "Le spun tuturor românilor că de vineri,

Preşedintele Klaus Iohannis le-a spus reporterilor de la Palatul Cotroceni, după declaraţiile făcute vineri la finalul consultărilor cu delegaţia PSD, că Eugen Nicolicea nu i-a transmis nicio propunere privind întrebările care ar fi trebuit puse

CFR Cluj și FCSB se vor întâlni duminică, dar în ultimii 10 ani, Dan Petrescu n-a pierdut niciun meci în fața echipei la care s-a lansat în fotbalul mare, deși a avut-o ca adversară cu 3 formații: Urziceni, ASA Tg.

Avocata Ingrid Mocanu i-a sugerat președintelui PSD, Liviu Dragnea, să se grăbească cu nunta deoarece ar putea fi condamnat oricând de luni încolo. Citește mai

Primarul Râmnicului, Mircia Gutău, prin avocatul său, Octavian Fieroiu, a deschis vineri acţiune în instanţă împotriva statului român, solicitând daune morale şi materiale pentru "suferinţa

Liverpool ar putea semna cel mai mare contract de sponsorizare din istoria Premier League, cu firma de echipament Nike. Acordul dintre Liverpool și New Balance se încheie la sfârșitul sezonului viitor, iar „cormoranii” ar putea

Prima reşedinţă a împăratului roman Nero a fost deschisă publicului, vineri, după zece ani de renovare, conform unui anunţ al Parcului Arheologic Colosseum, citat de Xinhua. Numită Domus

La două luni distanță după ce instanța s-a pronunțat în procesul pe care fosta asistentă de la ”Acces Direct”, Iuliana Luciu, l-a intentat fostului model Andreea Podărescu, reporterii D.A.S. au intrat în posesia unor documnte-bombă ce au

Indignat de modificarea Codului rutier din Italia care nu-i mai permite să folosească maşina înmatriculată în ţara natală, un român din Colico a decis să-şi vandalizeze autovehiculul şi apoi să-l

Zeci de persoane s-au evacuat în urma unui incendiu izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă, la un ansamblu compus din cinci spaţii de locuit, la Cernavodă, pentru stingerea flăcărilor intervenind

Totul s-a întâmplat într-o şcoală generală din Carei. În clipa când diriginta a văzut eleva de 11 ani cu şuviţe blonde a obligat-o să şi le tundă în faţa clasei spre amuzamentul colegilor