Martin Garrix vine cu o colaborare surpriză 02.11.2019

02.11.2019 Martin Garrix vine cu o colaborare surpriză Festivalul UNTOLD a intrat in 2019 in Top 10 "Top 100 Festivals Worldwide", iar acest detaliu face ca in line-up sa regasim, la fiecare editie, DJ din A-List. La editia aniversara din acest an, Martin Garrix a bifat mainstage-ul festivalului din Romania,



Martin Garrix vine cu o colaborare surpriză

Festivalul UNTOLD a intrat in 2019 in Top 10 "Top 100 Festivals Worldwide", iar acest detaliu face ca in line-up sa regasim, la fiecare editie, DJ din A-List. La editia aniversara din acest an, Martin Garrix a bifat mainstage-ul festivalului din Romania, asta dupa ce in 2018 managementul olandezului s-a focusat pe piata americana. Inca […] Post-ul Martin Garrix vine cu o colaborare surpriză apare prima dată în Libertatea.

Martin Garrix vine cu o colaborare surpriză

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Secţia pentru procurori în materie disciplinară a CSM ar urma să se pronunţe, miercuri, cu privire la două acţiuni disciplinare în cazul Laurei Codruţa Kovesi, într-una fiind vizat şi Marius Iacob. Tot miercuri, are loc o nouă rundă de

Simona Halep, numărul 3 mondial, o întâlneşte pe chinezoaica Qiag Wang (18 WTA), în sferturile de finală ale turneului de la

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate, conflict de interese de natură administrativă şi avere nejustificată în cazul a 19 foşti şi actuali aleşi

La Miami Open, toate rezultatele par să o favorizeze pe Simona Halep (3 WTA). Naomi Osaka (1 WTA) a ieşit de mult, iar acum a fost eliminată şi Petra Kvitova (2

Citește horoscopul zilnic 27 martie, cu previziuni pentru toate semnele zodiacale, realizat de astrologul Click!, Lorina. Iată ce ți-au pregătit astrele pentru ziua de miercuri, 27 martie! Citește mai

Veşti proaste pentru PSD de la Strasbourg. Social-democraţii suedezi au cerut oficial excluderea partidului aflat la putere în România din familia europeană a Socialiştilor şi Democraţilor. Citește mai

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a informat că a descoperit în magazinele Lidl două tipuri de sandvişuri care ar putea provoca reacţii alergice la

Eugenio Barba, una dintre cele mai importante personalităţi ale teatrului contemporan, regizor, teoretician, creator de şcoală şi fondator al legendarului Teatru Odin, primul artist care a primit o stea pe Aleea Celebrităţilor de la Sibiu,

Zeci de nume mari ale cinematografiei autohtone au fost premiate, luni seară, la gala Uniunii Autorilor şi Realizatorilor de Film din România cu Diploma Centenar „100 de ani de la Marea Unire - 100 de ani de film de centenar“. Amfitrionii serii au

Violoniştii Liviu Prunaru, primul cu o vioară Stradivarius şi Gabriel Croitoru, cu vioara Guarneri del Gesu, se vor duela, susţinuţi de pianistul Horia Mihail. Recitalul este programat la Cluj pe 2 aprilie, în sala Auditorium Maximum din clădirea

Un miner în vârstă de 30 de ani se află în comă profundă, în urma unui accident de muncă suferit în incinta Exploatării Miniere

Marii jucători au de rezolvat această problemă ce devine presantă, urgentă şi strategic definitorie pentru noua arhitectură de putere a

Dr. Mihaela Bilic, autoarea volumelor „Sănătatea are gust“ şi „Am mâncat. O fi păcat?“, vine la Adevărul Live de la ora 13.00 să ne explice cum putem să ne „împăcăm“ cu mâncarea, astfel încât să nu ne mai

Pro România a depus miercuri lista cu semnături şi candidaţi la BEC. Formaţiunea condusă de Victor Ponta a venit şi cu nume supriză, locul 3 fiind ocupat de fostul premier Mihai Tudose, în timp ce locul 4 e ocupat de Iurie Leancă, fost

După numeroasele plecări şi concedieri de la Digi24, postul de ştiri anunţă oficial noua grilă de programe, precizând şi că 18 echipe de corespondenţi vor prelua activitatea celor opt staţii regionale care au fost

Cel puţin cinci persoane au fost rănite în urma unei explozii produse într-o zonă industrială din apropierea capitalei suedeze Stockholm. Mai multe clădiri, printre care şi un hotel din apropiere, au fost afectate, iar cinci persoane au fost

România pare o ţară “fărâmiţată” în zone bogate şi sărace, nu numai prin prisma veniturilor, ci şi după criteriul depozitelor bancare, în unele judeţe acestea fiind de peste 10 ori mai mari decât

♦ Creditarea totală pentru populaţie şi companii a ajuns în februarie 2019 la un ritm anual de creştere de 8% faţă de februarie 2018, uşor temperat faţă de cel din ianuarie, de 8,4% ♦ Luna februarie a adus prima scădere lunară a

Încrederea în evoluţia economiei a analiştilor financiari a crescut în februarie faţă de luna anterioară, dar este în continuare sub nivelul din perioada similară a anului

Alex Pașcanu (20 de ani), fundaș la Leicester, are în plan un transfer în vara acestui an și crede că va fi ajutat mult de o prestație formidabilă a naționalei U21 la turneul final. -Alex, cum te simți din nou printre