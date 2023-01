Marius Tucă Show începe luni, 9 ianuarie, de la ora 20.00, live pe gandul.ro 08.01.2023

08.01.2023 Marius Tucă Show începe luni, 9 ianuarie, de la ora 20.00, live pe gandul.ro Invitații zilei sunt: Ion Tucă, director al Administrației Proprietăților Regale din România și director executiv Asociația pentru Patrimoniul Regal Peleș și prof. univ. Dr. Florin Stănică, membru fondator Asociația pentru Patrimoniul Regal



Marius Tucă Show începe luni, 9 ianuarie, de la ora 20.00, live pe gandul.ro

Invitații zilei sunt: Ion Tucă, director al Administrației Proprietăților Regale din România și director executiv Asociația pentru Patrimoniul Regal Peleș și prof. univ. Dr. Florin Stănică, membru fondator Asociația pentru Patrimoniul Regal Peleș. Emisiunea o […] The post Marius Tucă Show începe luni, 9 ianuarie, de la ora 20.00, live pe gandul.ro appeared first on Cancan.

Marius Tucă Show începe luni, 9 ianuarie, de la ora 20.00, live pe gandul.ro

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Nu mai este un secret faptul că Gina Pistol și Smiley formează unul din cele mai solide cupluri din showbiz, însă celebritatea vine și cu mici inconveniente. Mai exact, internauții sunt cu ochii pe ei […] The post Cum se comportă Gina

Sectorul bancar s-a confruntat cu provocări fără precedent în perioada pandemiei, băncile fiind nevoite să îşi schimbe radical şi rapid mo­delele de afaceri şi să dea dovadă atât de re­zi­lienţă, cât şi de

Epava celebrului vas al căpitanului James Cook, „Endeavour”, care s-a scufundat în largul coastei statului american Rhode Island în urmă cu 243 de ani, a fost găsită de experții Muzeului Maritim Naţional Australian, informează AFP,

DJ 714, a doua variantă de acces în Staţiunea Padina - Peştera, din Dâmboviţa, va fi reabilitat de CJ Dâmboviţa, după ce tronsonul a intrat în patrimoniul public al comunei

Gabi Iancu (28 de ani) a semnat cu Farul Constanța. Atacantul se întoarce la echipa lui Gică Hagi, după un an. Fostul campion cu Viitorul se întoarce astfel în Liga 1, după ce în urmă cu un an se transfera în Rusia, la echipa Akhmat

Compania clujeană Promelek XXI, unul dintre principalii jucători ai pieţei locale de echipamente electrice, parte a grupului spaniol Elektra, mizează, în acest an, pe un avans cu 15% al business-ului la cca 27,5 mi­lioane de

Ca în fiecare seară de Joi, Dan Capatos vine live pe canalul de YouTube Superbet pentru o nouă sesiune de distracție și povești savuroase alături de pasionații de sloturi și jocuri de cazinou. Showul începe ca de fiecare dată la ora 21:00 și

Soldaţii americani care refuză să se vaccineze împotriva Covid-19 vor fi imediat concediaţi, a anunţat miercuri armata SUA, care a precizat că decizia este esenţială pentru a menţine intactă disponibilitatea de

Preşedintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a recunoscut joi că inflaţia în zona euro este la un nivel peste aşteptări, dar a continuat să prognozeze că aceasta se va reduce pe parcursul anului în curs, transmite

Amber, cel mai mare dezvoltator independent de jocuri video din România, continuă extinderea pe plan internațional cu deschiderea unui nou studio în Kiev,

„Numai investiţiile noi pot reduce declinul natural al producţiei din România. Doar Neptun Deep poate aduce indepen­denţa energetică a României“, a declarat Christina Verchere, CEO-ul OMV Petrom, în conferinţa pentru prezentarea rezultatelor

Gareth Bale (32 de ani), atacantul galez al celor de la Real Madrid, nu a mai evoluat în tricoul „galacticilor” din luna august a anului trecut. După împrumutul la Tottenham, Bale a revenit la Madrid în vară, dar a jucat în doar trei partide,

Furnizorul de amenajări inte­rioa­re Delta Studio va începe anul acesta construcţia unui centru logistic nou de 25.000 de metri pătraţi, pentru care a cumpărat deja terenul, în loca­li­tatea Bolintin-Deal de lângă Bucu­reşti, pe Autostrada

Guvernul de la Tallinn a decis joi să suspende tranzitul produselor petroliere din Belarus prin Estonia, transmite

Lanţul de farmacii Tei, unul dintre cele mai dinamice businessuri de pe piaţa locală, controlat de antreprenoarea Roxana Maftei, a finalizat anul tre­cut cu afa­ceri de 872 de mi­lioane de lei, în creştere cu 16% faţă de anul ante­rior,

Gazprom şi compania chineză CNPC vor încheia un acord pentru a furniza gaze ruseşti către China pe ruta din Orientul Îndepărtat, contract pe o perioadă de 30 de ani care va întări alianţa energetică pe fondul legăturilor tensionate ale

Programele "Rabla Clasic" şi "Rabla Plus" au demarat, astăzi, pentru companii. Persoanele fizice pot aplica din 8 februarie, anunță Administraţia Fondului pentru Mediu

Malcom Edjouma (25 de ani) este singurul transfer bifat de FCSB în această perioadă de mercato, iar Gigi Becali se declară încântat de mijlocașul defensiv. FCSB a plătit 350.000 de euro pentru a-l duce pe francez de la FC Botoșani, acolo unde a

Preşedintele Republicii Peru, Pedro Castillo, a anunţat, vineri, că va remanierea guvernul, ceea ce presupune plecarea premierului Héctor Valer Pinto, acuzat de violenţă domestică şi în funcţie de doar trei zile, relatează

Ministrul apărării, protectorul și ideologul FRF (și al CFR?), vorbește despre una-alta având pe fundal un fototapet care sugerează o bibliotecă. Imaginea (foto mai jos) aproape că n-are nevoie de cuvinte.