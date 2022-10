Marius Tucă Show începe luni, 31 octombrie, de la ora 20.00, live pe gândul.ro 30.10.2022

30.10.2022 Marius Tucă Show începe luni, 31 octombrie, de la ora 20.00, live pe gândul.ro Invitatul zilei este Dan Dungaciu – analist de politică externă. Emisiunea o puteți urmări pe mariustuca.ro, miscareaderezistenta.ro, pe paginile de Facebook Marius Tucă – și Gândul și pe canalul de YouTube Gândul. Tineți aproape! The



Marius Tucă Show începe luni, 31 octombrie, de la ora 20.00, live pe gândul.ro

Invitatul zilei este Dan Dungaciu – analist de politică externă. Emisiunea o puteți urmări pe mariustuca.ro, miscareaderezistenta.ro, pe paginile de Facebook Marius Tucă – și Gândul și pe canalul de YouTube Gândul. Tineți aproape! The post Marius Tucă Show începe luni, 31 octombrie, de la ora 20.00, live pe gândul.ro appeared first on Cancan.

Marius Tucă Show începe luni, 31 octombrie, de la ora 20.00, live pe gândul.ro

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Italianul Jorginho (29 de ani) a greșit flagrant la golul de 1-0 marcat de Manchester United pe terenul lui Chelsea, în derby-ul etapei cu numărul 13 din Premier League. Meciul s-a încheiat la egalitate, 1-1. Jorginho, al treilea favorit al caselor

Sfântul Apostol Andrei este sărbătorit de români în fiecare an pe 30 noiembrie. Începând cu anul 1995, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca sărbătoarea să fie însemnată cu crucea roșie în calendarul bisericesc. Află

Jess Wright a dezvăluit că este însărcinată cu primul ei copil. Totodată, vedeta i-a anunţat pe fanii săi şi când îşi va cunoaşte bebeluşul. Vestea fericită vine la șase săptămâni după ce starul s-a căsătorit […] The post Jess

Tabloul răspândirii variantei Omicron până acum arată astfel: 13 cazuri în Olanda, două cazuri în Anglia, trei în Germania, unul în Italia, două cazuri în Australia, două în Danemarca. Duminică au

În numai o săptămână, trei şoferi au intrat cu maşinile în parapetul de beton amplasat pe şoseaua Hunedoara – Deva, înainte de giratoriul de la

Preţul locuinţelor din Cluj-Napoca va continua să crească şi anul viitor, cu 20-25%, noi ansambluri rezidenţiale fiind în dezvoltare în prezent în unul din cele mai dinamice oraşe din

Noi vești despre focarul de coronavirus de la Belenenses, formația care a disputat meciul cu Benfica cu doar nouă fotbaliști, dintre care doi portari. Presa lusitană scrie că e foarte posibil ca fotbaliștii infectați să fi contractat noua

Prin acordarea „Balonului de Aur“ lui Lionel Messi (34 de ani), revista „France Football“ a „reuşit“ două contraperformanţe remarcabile: devalorizarea unui trofeu prestigios şi punerea câştigătorului într-o lumină

Pufarinele sunt, cu siguranță, gustarea copilăriei. Pufarinele sunt, de fapt, grâu expandat. Mulți le consumă sub forme de cereale, dimineața, însă în urmă cu câțiva ani erau foarte populare în România. Pufarinele aveau diferite culori și

Ziua de 1 Decembrie vine la pachet cu o serie de manifestări şi parade militare, dar şi cu tradiţionala mâncare de fasole cu

Producătorul clujean de lactate Bonas Import Export (BONA), listat la Bursa de Valori Bucureşti în iunie 2021, a încheiat primele nouă luni ale anului cu afaceri de aproximativ 10,1 milioane de lei, în creştere cu 5,2% faţă de aceeaşi perioadă

O familie cu nouă copii din Alba Iulia are un acoperiş deasupra capului graţie unui fost revoluţionar care a organizat o campanie publică prin care a reuşit să adune bani pentru cumpărarea, repararea şi mobilarea unei noi

ETF BET Patria-Tradeville (simbol bursier TVBETETF), singurul ETF listat la Bursa de Valori Bucureşti, număra 3.575 de investitori la 28 noiembrie 2021, în creştere cu 220% faţă de numărul raportat la 31 decembrie 2021, respectiv 1.115, conform

Campionatul Mondial din Spania pornește azi la drum, naționala României urmând să joace vineri primul meci, împotriva Iranului (ora 19:00). Dacă e decembrie, e handbal feminin. Azi, în Spania, debutează Campionatul Mondial, pentru prima oară cu

Un bărbat în vârstă de 66 de ani, cetățean bulgar, a murit la marginea Lugojului, în timp ce își ducea acasă fiul decedat. El era într-o mașină ce făcea parte din convoiul funerar și transporta acasă sicriul fiului său în vârstă de 35

Detaşamentul Asociaţiei Tradiţia Militară, care face parte din cel mai vechi nucleu de reconstituire istorico-militară a secolelor XIX-XX din România, fiind prima organizaţie de profil înscrisă oficial, le-a oferit spectatorilor un

Horoscopul zilei de 2 decembrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Fecioară pot afla un adevăr care să nu le fie deloc pe plac. Astăzi simțim […] The post

Consilierul baronului liberal Ilie Bolojan vine cu un atac dur la adresa lui Klaus Iohannis. Istvan Csomortanyi, cel care în urmă cu doi ani a fost amendat de CNCD după ce a apărut într-o poză salutând în mod nazist, îi acuză pe șeful statului

Lumea interlopă a primit o grea lovitură la sfârşitul lui august 2008. Unul dintre cei mai de temut lideri, craioveanul Mihai Pârvu, zis „Caiac”, a fost împuşcat după o răfuială în plină

Real Madrid a învins-o pe Athletic Bilbao, scor 1-0, într-o restanță din runda cu numărul 9 de La Liga. Real Madrid a confirmat forma excelentă și a obținut a 7-a victorie consecutivă, în campionat și Liga Campionilor. Elevii lui Carlo