Marius Tucă Show începe luni, 16 ianuarie, de la ora 20.00, live pe gândul.ro 15.01.2023

15.01.2023 Marius Tucă Show începe luni, 16 ianuarie, de la ora 20.00, live pe gândul.ro Invitatul zilei este Victor Ponta – fost premier al României. Emisiunea o puteți urmări pe mariustuca.ro, miscareaderezistenta.ro, pe paginile de Facebook Marius Tucă – și Gândul și pe canalul de YouTube Gândul. Tineți aproape! The post



Marius Tucă Show începe luni, 16 ianuarie, de la ora 20.00, live pe gândul.ro

Invitatul zilei este Victor Ponta – fost premier al României. Emisiunea o puteți urmări pe mariustuca.ro, miscareaderezistenta.ro, pe paginile de Facebook Marius Tucă – și Gândul și pe canalul de YouTube Gândul. Tineți aproape! The post Marius Tucă Show începe luni, 16 ianuarie, de la ora 20.00, live pe gândul.ro appeared first on Cancan.

Marius Tucă Show începe luni, 16 ianuarie, de la ora 20.00, live pe gândul.ro

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Numărul dozelor de ser împotriva coronavirusului alocate Coreei de Nord prin programul global de distribuire a vaccinurilor, COVAX, a fost redus, în condițiile în care țara nu a organizat până acum niciun transport, relatează Reuters. Potrivit

Din când în când, cineva remarcă legătura fotbal-cultură și luminează tot ce e mai de preț pe un stadion. Iată-l pe Niall Ferguson, unul din cei mai importanți istorici ai ultimelor decenii. Pe lîngă numele ilustru, Ferguson e marcat

Un crocodil sălbatic din Indonezia, care trăia de mai bine de 5 ani cu un cauciuc prins în jurul gâtului, a fost eliberat de povară. Zeci de oameni au participat la operațiunea de salvare, de altfel, foarte

Mai multe loturi de migdale contamintate acid cianhidric (cianură) au fost retrase de la vânzare în România, a anunțat Autoritatatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), în trei comunicate separate. Conform

Autorităţile italiene au descoperit din întâmplare o fraudă de 6 milioane de euro ce implică fondurile alocate venitului de cetăţenie. Aproape 1.000 de cazuri de persoane de diferite naţionalităţi care au încasat necuvenit acest beneficiu

Regizorul și scenaristul polonez Krzysztof Kieślowski va fi celebrat la cea de-a 21-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania printr-o amplă retrospectivă prilejuită de comemorarea, în 2021, a 80 de ani de la nașterea

Indonezia va comanda Franţei 42 de avioane de luptă Rafale, într-un contract de 8,1 miliarde de dolari, a declarat joi ministerul francez al Apărării, ca parte a unei serii de acorduri care includ, de asemenea, dezvoltarea de submarine şi muniţie,

Cu 4% au scăzut acţiunile Petrom (SNP) în ultima săptămână, din 2 februarie 2022 şi până pe parcursul şedinţei de tranzacţionare de ieri după-amiază, în pofida unor rezultate financiare în creştere pentru 2021 anunţate de companie în

Un prim convoi cu tehnică militară a unui detaşament american, ce va fi prezent în România ca parte din angajamentul SUA faţă de aliaţii NATO, a intrat în România miercuri seară, prin Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac I. Alte două

Este din nou alertă alimentară în România! Mai multe loturi de migdale cu acid cianhidric sau cianură sunt retrase de la vânzare în România, anunță Autoritatatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Conform ANSVSA,

George Simion devine tot mai vocal atunci când vine vorba de alegerile parlamentare din România, care vor avea loc în anul 2024. Liderul AUR susține că partidul pe care îl conduce a intrat în Parlament […] The post AUR a crescut în sondaje,

Sute de centre de vaccinare, din întreaga țară, nu mai au activitate, din cauza scăderii interesului românilor pentru vaccinare. În aceste condiții, jumătate dintre ele vor fi închise sau transformate în centre de testare, a anunțat joi

Piaţa muncii din România a trecut de 5 milioane de angajaţi în lunile octombrie şi noiembrie din anul 2021, depăşind nu­mărul de angajaţi înregistrat în aceleaşi luni din anul 2019, perioada de dinainte de pandemie, conform datelor de la

Mario Fresh este pregătit să facă pasul cel mare cu Alexia Eram?! Nu de alta, dar fanii și-au dat coate când au auzit declarațiile făcute de artist pe rețelele de socializare. Marios Fresh și Alexia […] The post Mario Fresh, pregătit să

Un bărbat de 35 de ani a fost grav rănit în timpul unei partide de vânătoare organizate sâmbătă, 12 februarie, în Timiş. El a fost împuşcat accidental în piept. Nu se ştiu încă detaliile

Mascarada olimpică de la Beijing are parte de un eveniment pe măsură. O grațioasă patinatoare adolescentă din Rusia a fost prinsă dopată. Poate patinajul artistic să fie singura disciplină de pe afișul Jocurilor chinezești care nu scoate pe

Oficialii americani avertizează că Rusia ar putea invada în orice moment Ucraina, chiar pe durata Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Beijing. Japonia, Letonia, Norvegia şi Olanda le-au cerut cetăţenilor lor să părăsească imediat

CSA Steaua a câștigat meciul amical cu Astra Giurgiu, adversară din liga secundă, scor 7-1. Steaua merge perfect în meciurile de pregătire din această iarnă. „Militarii” au izbutit o nouă victorie la scor, de data aceasta în fața unei

Un bărbat în vârstă de 75 de ani, din localitatea Comişani, din Dâmboviţa, a ajuns în stare gravă la spital, lovit de osia de la tractor. Acesta dezasambla un tractor în curtea locuinţei, iar osia era suspendată cu şufa de o

CFR Cluj a spart gheaţa şi a obţinut prima victorie după patru remize consecutive. În cadrul unui meci din etapa a XXVI-a a Ligii 1 Casa Pariurilor, clujenii s-au impus pe terenul celor de la Gaz Metan cu scorul de