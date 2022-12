Marius Tucă Show începe joi, 22 decembrie, de la ora 20.00, live pe gândul.ro 22.12.2022

22.12.2022 Marius Tucă Show începe joi, 22 decembrie, de la ora 20.00, live pe gândul.ro Invitatul zilei este Ion Cristoiu – publicist și scriitor. Emisiunea o puteți urmări pe mariustuca.ro, miscareaderezistenta.ro, pe paginile de Facebook Marius Tucă – și Gândul și pe canalul de YouTube Gândul. Tineți aproape!”



Invitatul zilei este Ion Cristoiu – publicist și scriitor. Emisiunea o puteți urmări pe mariustuca.ro, miscareaderezistenta.ro, pe paginile de Facebook Marius Tucă – și Gândul și pe canalul de YouTube Gândul. Tineți aproape!"

Australia a avut marți „cea mai mortală zi a pandemiei”. Omicron avansează rapid, iar ratele de spitalizare cresc la niveluri record. Totuși, numărul infecțiilor zilnice a scăzut

Biroul Interpol de la Lyon (Franţa) a acceptat, în luna decembrie, solicitarea Biroului Interpol de la Chişinău de a-l anunţa în căutare internaţională pe Gheorghe Cavcaliuc, pentru arestare şi extrădare. Despre acest lucru anunţă

Printr-o decizie a Guvernului, fostul prefect susţinut de USR, Gabriel Panaitescu, a fost repus în funcţie miercuri, 19 ianuarie. Executivul respectă astfel o decizie a instanţei care i-a dat câştig de cauză lui

Dacă te confrunți cu problema pierderii dinților, cea mai bună soluție este reprezentată de un implant dentar. Este vorba despre un dispozitiv sub formă de șurub, fabricat din titan de înaltă puritate, biocompatibil cu organismul uman. Acesta

Rata de incidenţă COVID-19 calculată la 14 zile pentru Bucureşti este, miercuri, de 6,69 cazuri la mia de locuitori, potrivt Direcţiei de Sănătate

Compania daneză Glerups, o afacere de familie ale cărei baze au fost puse în urmă cu mai bine de 50 de ani, a ridicat o hală nouă în oraşul Aiud, judeţul Alba. Aceasta reprezintă o extindere a producţiei din România unde grupul e activ încă

Simona Halep (30 de ani, 15 WTA) o întâlnește în turul 2 la Australian Open pe brazilianca Beatriz Haddad Maia (25 de ani, 83 WTA). Meciul va fi ultimul al zilei la Antipozi, astfel că va începe în jurul orei 13:00, ora României. Duelul poate fi

Despre Alecsandru Dunaev și Mara Oprea s-a spus de multe ori că ar forma un cuplu, dar cei doi actori din serialul Adela nu au confirmat vestea. În producția de la Antena 1 cei doi […] The post Adela şi Mihai, actorii din serialul de la Antena

Conflictul între cei doi farmacişti a fost aplanat de intervenţia jandarmilor. Cea care a sunat la 112 a fost chiar farmacista

În ultimele 24 de ore, 15.537 de persoane au primit vaccinul anti-COVID, potrivit datelor transmise joi, 20 ianuarie, de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea (CNCAV). Numărul românilor imunizaţi anti-COVID a scăzut

O tânără musulmană a fost condamnată la moarte în Pakistan pentru că a trimis pe aplicaţia WhatsApp un text şi caricaturi cu profetul Mahomed considerate

Cel mai mare producător de medicamente al Poloniei Polpharma lucrează la o posibilă preluare pentru 4 miliarde de dolari a rivalei cehe Zentiva şi este în căutare de investitori care să se alăture ofertei în schimbul unei participaţii

Recep Tayyip Erdogan urmează să efectueze o vizită în capitala Ucrainei în următoarele săptămâni, cu scopul de a ajuta la dezamorsarea tensiunilor dintre Kiev şi Moscova, a anunţat un purtător de cuvânt al preşedinţiei turce, potrivit

Aproape toate semnele sunt puse pe fapte mari. Berbecii se dedică total unui proiect creativ. Taurii vor să se înscrie la un curs. Gemenii petrec alături de cei dragi, iar Scorpionii sunt mulțumiți de veniturile

Preşedintele SUA, Joseph Biden, se confruntă cu o scădere puternică a popularităţii, la un an de la începerea mandatului, în contextul crizei pandemiei, al problemelor economice şi tensiunilor militare, informează agenţia Associated

Ghimbirul și-a câștigat numele de super aliment datorită proprietăților sale datorită cărora cu el se poate trata diverse

Automobilul electric a resetat cursa în industrie. Startul a fost luat de cei care au mizat pe baterii, cum a fost Elon

Ce se petrece acum la Bucureşti mi se pare a fi deosebit de grav şi trimite un mesaj deosebit de îngrijorător privind capacitatea statului de a gera o situaţie de criză strategică aşa cum este "greva sălbatică" care paralizează capitala unei

Începe un weekend prelungit, unul în care ziua liberă de luni 24 ianuarie ne dă posibilitatea să avem o zi în plus de odihnă, relaxare, îndeplinit planuri personale și, bineînțeles... sărbătorit biletele verzi, prinse pe site, în aplicație

Trei persoane au fost rănite, joi seara, într-un accident pe DN 1, între localităţile Codlea şi Vlădeni, traficul fiind temporar blocat în zonă, au anunţat IPJ şi ISU