Marius Csampar, scandal cu Cristian Cioacă, după gratii: “Dacă ăsta mai stă în cameră azi, eu îl bat!” 23.12.2021

23.12.2021 Marius Csampar, scandal cu Cristian Cioacă, după gratii: “Dacă ăsta mai stă în cameră azi, eu îl bat!” Marius Csampar și Cristian Cioacă au fost colegi de celulă în închisoare, dar “concubinajul” dintre ei au durat o zi și o noapte. Fostul deținut nu-l suporta, sub nicio formă, pe cel condamnat că a […] The post Marius Csampar, scandal



Marius Csampar, scandal cu Cristian Cioacă, după gratii: “Dacă ăsta mai stă în cameră azi, eu îl bat!”

Marius Csampar și Cristian Cioacă au fost colegi de celulă în închisoare, dar “concubinajul” dintre ei au durat o zi și o noapte. Fostul deținut nu-l suporta, sub nicio formă, pe cel condamnat că a […] The post Marius Csampar, scandal cu Cristian Cioacă, după gratii: “Dacă ăsta mai stă în cameră azi, eu îl bat!” appeared first on Cancan.

Marius Csampar, scandal cu Cristian Cioacă, după gratii: “Dacă ăsta mai stă în cameră azi, eu îl bat!”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Asociaţia Forţa Fermierilor, o nouă organizaţie din mediul asociativ agricol, îi cere guvernului Florin Cîţu un miliard de lei pentru acordarea despăgubirilor de secetă pentru cul­turile de primăvară aferente anului 2020. Reprezentanţii

Tinos Farm, o reţea locală de 18 farmacii în Bucureşti şi Ilfov, va deschide încă două farmacii în prima parte a anului 2021, după ce anul trecut compania a înregistrat un salt al afacerilor de 25%, până la 47 mil.

Dumitru Tatu, fostul comandant al Grupului de Pompieri Sibiu, s-a stins din viață. Anunțul a fost făcut de Cosmin Balcu, fostul șef al Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cpt. Dumitru Croitoru Sibiu. ”Am aflat cu […] The post

Din 15 februarie, în România va începe imunizarea populației cu vaccinul AstraZeneca. Astfel, la nivel național, pentru buna desfășurare a procesului de vaccinare cu AstraZeneca, vor fi deschise 180 de cabinete noi de vaccinare, informează

Portarul Cosmin Vâtcă (38 de ani) a părăsit-o pe U Cluj, pentru Viitorul Șelimbăr. U Cluj joacă miercuri, de la ora 17:15, primul meci oficial din 2021, în optimile Cupei României, împotriva celor de la UTA. U Cluj continuă

Așa cum v-am spus mereu, bancurile cu și despre infidelitate, fie între iubiți, fie între soți, sunt unele dintre cele mai amuzante. Așadar, pentru astăzi v-am pregătit un nou banc super haios cu o conversație […] The post Bancul zilei |

Preşedinta Comisiei Europene a făcut apel luni la ţările din blocul comunitar UE ''să doneze o parte'' din vaccinurile lor împotriva COVID-19, după ce Ucraina s-a plâns că nu a avut acces la acestea. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski

Ciugud din Alba, cea mai dezvoltată comună din România, este în discuţie pentru a atrage două noi investiţii, pe lângă cele peste 30 deja

Animalele de companie din Seul vor fi testate pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 dacă prezintă simptome, au anuțat autoritățile din Coreea de Sud, scrie bbc.com. Decizia vine

Horoscopul zilei de 11 februarie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Mulți cred că lumina reflectoarelor înseamnă venituri uriașe, însă, există și posturi mai slab plătite, în ciuda apariției pe micile ecrane. O asistentă Tv nu excelează din punct de vedere salarial în România. Cel care […] The post

Extinderea rețelei de metrou trebuie corelată cu masterplanul Aeroportului Otopeni. Conectarea la viitorul terminal internațional ar putea transforma România într-un hub de transport de 10 – 20 de milioane de călători anual. Este avertismentul

Producătorul farmaceutic AstraZeneca a raportat, joi, un profit de 3,2 miliarde de dolari pentru 2020, mai mult decât dublu comparativ cu 2019, într-un an marcat de pandemia de coronavirus împotriva căreia grupul britanic a pus la punct un vaccin

Uber a avut pierderi de 6,7 miliarde de dolari anul trecut, pentru al doilea an consecutiv. Și veniturile au fost mai mici, de numai 11,1 miliiarde de dolari în 2020, scrie AFP. Cu toate acestea,

Autoritățile au dat publicității, în urmă cu scurt timp, ultimele cifre în ceea ce privește rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul județelor

Uniunea Europeană a avertizat Marea Britanie că menţinerea statutului special al provinciei britanice Irlanda de Nord este singura posibilitate de evitare a impunerii controalelor vamale la frontiera cu Irlanda,

Bayern Munchen (Germania) a câștigat finala Campionatului Mondial al Cluburilor, disputată pe stadionul „Education City Stadium”, din Al Rayyan, Qatar, scor 1-0 cu Tigres (Mexic). Elevii lui Hansi Flick, deținători ai Ligii Campionilor, au

Un român a pus pe jar poliția din două provincii spaniole și vreme de jumătate de an a fost vânat, după ce a reușit zeci de jafuri. Când a fost prins, s-a descoperit că reușise nu mai puțin de 90 de spargeri, scrie portalul de știri Galicia

Chiar dacă nu ai fost invitată la Oscar, garderobei tale nu i-ar strica niciodată o rochie demnă de covorul roșu. Evident, vei folosi un astfel de exemplar deosebit în acele ocazii cu totul speciale… Dacă […] The post Voal pentru articole

Membrii Federaţiei Patronatelor din Turismul României (FPTR) cer atât preşedintelui Klaus Iohannis cât şi Guvernului, o serie de măsuri prin intermediul cărora poate fi diminuat impactul major pe care pandemia îl are asupra sectorului turism şi