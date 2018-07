Marius Busuioc, găsit spânzurat în pădure. Ce mesaje stranii a postat înainte să plece de acasă 24.07.2018

24.07.2018 Marius Busuioc, găsit spânzurat în pădure. Ce mesaje stranii a postat înainte să plece de acasă Dispărut încă din 12 iulie, Marius Busuioc (36 de ani), a fost găsit spânzurat într-o pădure din comuna Tătărani, județul Dâmbovița. Înainte de a părăsi propria locuință, hușeanul a postat pe contul personal de socializare un mesaj



Marius Busuioc, găsit spânzurat în pădure. Ce mesaje stranii a postat înainte să plece de acasă

Dispărut încă din 12 iulie, Marius Busuioc (36 de ani), a fost găsit spânzurat într-o pădure din comuna Tătărani, județul Dâmbovița. Înainte de a părăsi propria locuință, hușeanul a postat pe contul personal de socializare un mesaj straniu. “Câteodată e bine să iei o pauză, să te desprinzi de toți și să vezi cine te […] The post Marius Busuioc, găsit spânzurat în pădure. Ce mesaje stranii a postat înainte să plece de acasă appeared first on Cancan.ro.

Marius Busuioc, găsit spânzurat în pădure. Ce mesaje stranii a postat înainte să plece de acasă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Poliţiştii au câteva recomandări pentru cetăţenii care folosesc frecvent cardul, printre acestea numărându-se refuzul de a scrie codul PIN pe spatele cardului sau pe o hârtie pe care să o ţii în portofel şi setarea limitelor valorice pentru

Ministrul italian de interne Matteo Salvini a declarat luni, la Tripoli, că Italia va propune la summitul UE de joi de la Bruxelles înfiinţarea unor "centre de primire şi de identificare" a migranţilor în

Fundaşul Vincent Kompany a revenit la antrenamentele naţionalei de fotbal a Belgiei după ce s-a refăcut în urma unei accidentări în zona inghinală şi va fi prezent în echipă la meciul cu Anglia, din grupa G a

Mijlocașul Adrien Rabiot, legitimat la PSG, refuză să prelungească înțelegerea cu gruparea franceză. Mundo Deportivo scrie că francezul de 23 de ani, care mai are contract cu PSG până în 2019, vrea să plece la Barcelona.

Atacantul George Pușcaș, 22 de ani, ar putea ajunge în Spania în această vară. Gazzetta dello Sport scrie că Real Sociedad este interesată de vârful lui Inter, care în sezonul recent încheiat a jucat la Benevento și

Lumea filmului este în stare de şoc! Un actor de succes s-a sinucis. Citește mai

Ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, a declarat în timpul unei vizite în Libia că a propus înfiinţarea unor centre de primire a migranţilor la graniţa de sud a ţării pentru a putea micşora valul de imigranţi care se îndreaptă

Lovirea sau orice acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice sau agresiunile care pun în primejdie viaţa victimei sau îi produc o infirmitate, ori leziuni traumatice, au intrat în cotidian, în special şi datorită faptului că victimele

Peste 400 de artişti internaţionali au confirmat prezenţa la cea de a 10-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru de Stradă Bucureşti, manifestare organizată de Primăria Capitalei, prin ARCUB,

De la mijlocul anului trecut, dobânzile la lei au început să crească după o perioadă excepţională, probabil unică, când ratele au coborât chiar sub 1% pe an, lucru care părea imposibil, cel puţin pentru România, o ţară care nu are o

Oportunităţile economice şi investiţionale din Republica Moldova au fost discutate la Washington în cadrul unei mese rotunde. Evenimentul, găzduit de Asociaţia de Afaceri Americană-Central Europeană (ACEBA), a reunit reprezentanţi

Trump a intrat în coliziune cu Harley-Davidson după ce gigantul de motociclete a fluturat „ steagul alb” şi a anunțat că va schimba producția din SUA pentru a evita tarifele mari de import impuse de Uniunea Europeană. În replică,

Ultima revoluţie fiscală a adăugat 5 zile pe an în care salariatul mediu român lucrează pentru stat: 201 zile munceşte pentru plata dărilor la stat şi doar 164 de zile pentru el însuşi. „Fără nicio îmbunătăţire a calităţii şcolilor,

Plantele sunt folosite, de regulă, pentru înfrumuseţarea spaţiilor în care se lucrează sau se locuieşte. Pe lângă dorinţa de a crea o atmosferă plăcută, revigorantă, care să ducă la un mediu prielnic pentru muncă, spor şi

Legea cashback, care lasă la latitudinea micilor comercianţi să accepte sau nu plata cu cardul, a trecut de Parlament, urmând să fie promulgată de preşedintele României pentru a intra în

În această seară se stabileşte cine merge alături de Franţa şi Croaţia mai departe în optimi din grupele C şi D. Superbet vă oferă cote speciale pentru o salvare pe turnantă a lui Messi şi

Un blogger japonez cunoscut sub numele de Hagex a fost asasinat duminică de un navigator pe Internet cu care s-a certat online, după ce a susţinut o conferinţă de presă despre ”certurile pe Internet” şi despre modul cum să le gestionezi,

Ziua Drapelului României este sărbătorită pe 26 iunie. Conform legii, această zi este marcată de toate instituţiile publice şi autorităţile

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat faptul că nu e interesat de părerea lui Liviu Dragnea despre revocarea şefei DNA, în condiţiile în care liderul PSD punctase faptul că preşedintele a întârziat „neconstituţional de mult“ cu decizia

Un tânăr care şi-a omorât fratele mai mare cu mai multe lovituri de cuţit a fost condamnat de prima instanţă la şase ani şi opt luni de închisoare. Curtea de Apel Ploieşti urmează să se dea marţi sentinţa