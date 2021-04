Marius Baldovin, proiect muzical în lacrimi: ”Este dedicat mamei mele care m-a abandonat!” 13.04.2021

13.04.2021 Marius Baldovin, proiect muzical în lacrimi: ”Este dedicat mamei mele care m-a abandonat!” Cântărețul de muzică populară Marius Baldovin a lansat volumul al doilea al proiectului muzical intitulat, sugestiv, ”Dor de mama”. Este un proiect plin de sentimente, iar artistul avea să dezvăluie, pentru CANCAN.RO, că mama lui



Marius Baldovin, proiect muzical în lacrimi: ”Este dedicat mamei mele care m-a abandonat!”

Cântărețul de muzică populară Marius Baldovin a lansat volumul al doilea al proiectului muzical intitulat, sugestiv, ”Dor de mama”. Este un proiect plin de sentimente, iar artistul avea să dezvăluie, pentru CANCAN.RO, că mama lui […] The post Marius Baldovin, proiect muzical în lacrimi: ”Este dedicat mamei mele care m-a abandonat!” appeared first on Cancan.

Marius Baldovin, proiect muzical în lacrimi: ”Este dedicat mamei mele care m-a abandonat!”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Astra Film Online vă invită duminică, 3 mai, de la ora 18:00, să descoperiți istoria bogată, de nouă secole, a orașului Sibiu, inima Transilvaniei, prin două filme remarcabile: Sibiu-Hermannstadt și Sibiu

Numărul de decese la 1 milion locuitori este INDICATORUL NEGRU la care ROMÂNIA DEPĂȘEȘTE ȚĂRILE DIN REGIUNE. Potrivit statisticilor oficiale la un milion de locuitori România înregistra în 3 mai,

Acţionarii producatorului de energie electrică şi echipamente electrice Electromagnetica Bucureşti (simbol bursier ELMA) au aprobat distribuirea sumei de 2,7 mil. lei din profitul de 4,5 mil. lei, sub formă de dividende, se arată într-un raport la

Islandezul Hafthor Julius Bjornsson, 31 de ani, considerat cel mai puternic om de pe planetă, a doborât recordul mondial la haltere, după ce a reușit să ridice 501 kilograme. Cunoscut pentru rolul din Game of Thrones, în care l-a interpretat pe

Bărbatul care a infectat 19 oameni cu virusul COVID-19, după ce a petrecut Paștele în Ialomița, a provocat și ”carantina” în cartierul unde locuiește. Decizia de ultimă oră a fost luată de autorități, pentru a preveni răspândirea

Cel mai mare site de torrente din România, gazdă a zeci, poate sute de terrabiţi, de filme, jocuri, muzică, programe software şi cărţi piratate, a fost închis de procurorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. La doar câteva zile

Uber Eats a anunţat astăzi utilizatorii din România sistarea operaţiunilor pe piaţa locală începând de miercuri, 3

În contextul suspendării cursurilor din unitățile de învățământ și continuării parcursului educațional în regim online, Digital Nation a lansat programul național “Profesor în Online”, anunță europafm.ro. VEZI AICI: CUM VA FI

„Sportivii de performanță vor putea, în condiții speciale, care vor fi detaliate de specialiști, să înceapă cantonamentele. Dar nu vor începe competițiile sportive decât după o perioadă de timp. Bazele sportive nu se redeschid pentru

Sectorul HoReCa este unul dintre cele mai afectate de această criză, cifrele de afaceri în acest domeniu fiind aşteptate să scadă cu peste 50% în acest an. În acest context, firmele din domeniu se vor confrunta, cu siguranţă, atât cu cereri de

Ministerul de Finanţe a redeschis o emisiune de titluri scadentă în ianuarie 2028 şi a împrumutat luni 700 de milioane de lei, cu 200 milioane de lei peste nivelul programat, la o dobândă anuală de

Biroul permanent al Senatului a decis, luni, invitarea miniştrilor afacerilor externe şi muncii, Bogdan Aurescu şi Violeta Alexandru, joi, în Comisiile reunite de politică externă, afaceri europene şi muncă ale Senatului. Cei doi trebuie să dea

Nicolae Dică, în prezent secundul lui Mirel Rădoi la prima reprezentativă a României, crede că FCSB ar putea să joace pe noua arenă din Ghencea. Gigi Becali pare să fi renunțat la dorința de a juca pe stadionul din Ghencea, din cauza

Salariaţii cu mai multe contracte individuale de muncă şi angajatorii lor se află în prezent într-o situaţie dificilă, în condiţiile în care Guvernul nu a reglementat modul în care aceste persoane primesc şomaj tehnic şi unele firme ajung

Până astăzi, 5 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 13.837 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 5.454 au fost declarate vindecate și externate. Totodată, până

Din Hall of Fame-ul celor mai longevivi și mai influenți tehnicieni fac parte Guy Roux, Alex Ferguson, Valeriy Lobanovskiy, dar și Mircea Lucescu, Ilie Oană și Florin Halagian Antrenorul de fotbal este mereu sfătuit să nu despacheteze o perioadă

Îndrăgita artistă de muzică pop și R&B este chinuită de dureri insuportabile… După ce a fost întrebată de mai mulți fani dacă s-a infectat cu noul coronavirus, Karmen a răbufnit în public. Fata cea mare a lui Adrian Minune a spus

Cântecul "bad guy", al artistei americane Billie Eilish, a fost cel mai bine vândut single din 2019, conform cifrelor publicate de Federaţia Internaţională a Industriei Fonografice

Antreprenorul Radu Dumi­tres­cu, fondatorul şi acţio­narul majoritar al busi­nes­sului SHC din do­me­niul restaurantelor, spune că lucrează cu mai multe scenarii posibile acum dat fiind că nu există niciun fel de informaţie certă privind

Cristian Tudor Popescu apreciază decizia CEDO în cazul Laurei Codruța Kovesi. Jurnalistul spune că instanţa europeană a dat dreptate justiţiei din România și că un astfel de precedent nu va mai fi posibil în ţara noastră. “Dreptate