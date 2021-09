Marisa Paloma, dezvăluiri despre primele luni de sarcină. Cu ce probleme s-a confruntat bruneta 01.09.2021

01.09.2021 Marisa Paloma, dezvăluiri despre primele luni de sarcină. Cu ce probleme s-a confruntat bruneta Marisa Paloma, dezvăluiri despre primele luni de sarcină! Câștigătoarea sezonului 2 „Bravo, ai stil!” va aduce pe lume primul său copil. Bruneta a vorbit despre cum s-a schimbat viaţa sa în postura de viitoare mămică, […] The post



Marisa Paloma, dezvăluiri despre primele luni de sarcină. Cu ce probleme s-a confruntat bruneta

Marisa Paloma, dezvăluiri despre primele luni de sarcină! Câștigătoarea sezonului 2 „Bravo, ai stil!” va aduce pe lume primul său copil. Bruneta a vorbit despre cum s-a schimbat viaţa sa în postura de viitoare mămică, […] The post Marisa Paloma, dezvăluiri despre primele luni de sarcină. Cu ce probleme s-a confruntat bruneta appeared first on Cancan.

Marisa Paloma, dezvăluiri despre primele luni de sarcină. Cu ce probleme s-a confruntat bruneta

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Actorul și cascadorul Miron Murea a fost răpus de noul coronavirus. Colaboratorul lui Sergiu Nicolaescu, în vârstă de 77 de ani, a luptat la Revoluție la Baricada de la Intercontinental și-n

Ziua profesorului este sărbătorită anual, pe data de 5 octombrie, în toată lumea, iar Google a marcat ziua cu un doodle special, însă în varianta în limba română apare o dată greşită, „sâmbătă, 5 iunie”. Cel mai important

Uniunea Bancară permite ţărilor din afara zonei euro să devină membre pe baza solicitării lor voluntare, iar dacă România ar deveni membră, băncile de pe piaţa locală ar avea avantajele de care se bucură cele din zona euro, potrivit unei

Aparitia internetului a avut un impact major asupra tuturor industriilor si domeniilor, insa industria jocurilor de noroc a vazut una dintre cele mai mari schimbari. Astfel, odata cu accesul utilizatorilor la

Liderul mondial Novak Djokovic (33 de ani) l-a învins pe rusul Karen Khachanov (24 de ani, 16 ATP), scor 6-4, 6-3, 6-3, și s-a calificat în sferturile de finală de la Roland Garros 2020. Novak Djokovic a fost pus în dificultate pentru prima

Caucazul de Sud, una dintre cele mai importante artere pentru transporul de gaze și petrol în Asia și Europa, se confruntă cu reizbucnirea unuia dintre „conflictele înghețate” ale continentului

O persoană a sunat, marți, la 112 și a sesizat existența unui bagaj suspect în curtea Ministerului Transporturilor, o echipă pirotehnică a SRI fiind în zonă pentru verificări. Prin apel la

Autoritățile de la Praga vor să construiască un canal care să lege Dunărea de Marea Nordului. În acest sens a fost aprobată prima fază a proiectului. Se estimează că totalul

Pandemia de COVID-19 a lovit din plin industria HoReCa într-o perioadă în care se dezvoltau tot mai multe facilităţi de cazare, iar numărul de vizitatori creştea şi

Valeriu Răchită (50 de ani), fost fundaș al Stelei, a dezvăluit că i l-a propus lui Gigi Becali (62), finanțatorul celor de la FCSB, pe Paulo Vinicius (36), fundaș central la CFR Cluj. Paulo Vinicius este una dintre piesele de bază ale

Jean Mark, 26 de ani, fiul creatoarei de modă Irina Schrotter, se va căsători, sâmbătă, 10 octombrie, cu Teodora Drăjneanu, 27 de ani. Cei doi sunt împreună de mai mulți ani, s-au școlit în străinătate și au ales să se căsătorească în

Ca din oală l-a ”cules” voluptuoasa Laurette pe atacantul senegalez trecut prin curtea lui Everton și transferat, zilele trecute, la Dinamo! Magaye Gueye nici nu i-a cunoscut bine pe colegii lui din ”Ștefan cel Mare”, dar și-a dat întâlnire

Construcţia şi operarea hubului de transport STH vor crea mii de locuri de muncă, relevă un raport recent al A. T. Kearney privitor la influenţa activităţii hubului asupra economiei poloneze, notează The First

Postul de la ANCOM, remunerat cu peste 9.000 de euro pe lună, a devenit vacant odată cu demisia fostului premier PSD Sorin Grindeanu, care a decis să plece din instituţie pentru a reveni în conducerea

Horoscopul zilei de 8 octombrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Poliţia este în alertă şi caută doi bărbaţi, care au încercat să răpească o elevă de 12 ani din localitatea Nimigea de Jos, judeţul Bistriţa-Năsăud, transmite Observatornews, care citează publicaţia locală Mesager24. Maşina

Valentin Lazăr (31 de ani), ultima dată la Dinamo, a semnat cu Al Shahania, echipă din liga a doua din Qatar. După aventura de 8 luni de la Dinamo, Vali Lazăr se întoarce în Qatar, țară în care întotdeauna s-a simțit ca acasă. Extrema a

Cenzorii din China au întrerupt transmisiunea dezbaterii dintre nominalizaţii la postul de vicepreşedinte al Statelor Unite în momentul în care actualul vicepreşedinte, republicanul Mike Pence, a început să critice regimul comunist de la

Patriarhul Mosovei și al Întregii Rusii, Kirill, a fost plasat în izolare, după ce a intrat în contact cu o persoană confirmată cu noul coronavirus, scrie Reuters. În declarația în care anunță izolarea

Vergil Chiţac, primarul ales al Constanţei, spune că oamenii care aleg să intre în politică ar trebui să fi profesat înainte într-un anumit domeniu separat de politică. Totodată, el este de părere că mulţi politicieni din România duc lipsa