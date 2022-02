Marisa Paloma a trecut prin clipe de groază după ce fiica ei de doar câteva luni s-a infectat cu COVID-19 07.02.2022

07.02.2022 Marisa Paloma a trecut prin clipe de groază după ce fiica ei de doar câteva luni s-a infectat cu COVID-19 Marisa Paloma, împreună cu fetița ei de două luni și partenerul ei de viață au COVID-19. Prin ce experiență a trecut bruneta? Fosta câștigătoare a emisiunii Bravo, ai stil! a avut parte de cele mai […] The post Marisa Paloma a trecut



Marisa Paloma a trecut prin clipe de groază după ce fiica ei de doar câteva luni s-a infectat cu COVID-19

Marisa Paloma, împreună cu fetița ei de două luni și partenerul ei de viață au COVID-19. Prin ce experiență a trecut bruneta? Fosta câștigătoare a emisiunii Bravo, ai stil! a avut parte de cele mai […] The post Marisa Paloma a trecut prin clipe de groază după ce fiica ei de doar câteva luni s-a infectat cu COVID-19 appeared first on Cancan.

Marisa Paloma a trecut prin clipe de groază după ce fiica ei de doar câteva luni s-a infectat cu COVID-19

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

La telegondola din stațiunea montană prahoveană a fost coadă pe mai multe zeci de metri. Mulţi dintre turişti au avut nasul şi gura acoperite, însă nu au păstrat distanţa socială, a informat News.ro. Conform administratorilor domeniului

Coronavirus România, 27 martie. 162 decese s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până în prezent, 22.997 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. În […] The post

Naționalul sibian continuă să ofere experiența spectacolului de acasă cu alte 5 producții: „Orb de mină”, regia Bogdan Sărătean, este recomandarea weekendului 27 - 28 martie, iar „Încoace și

Germania U21 și Olanda U21 au remizat, scor 1-1, într-un meci din grupa A de la Campionatul European U21, cea din care face parte și România U21. Cronica meciului Ungaria U21 - România U21 Olanda U21, egala României din meciul de debut,

Comuna ilfoveană Glina, cu satele aparţinătoare Glina, Căţelu şi Manolache, a intrat în carantină pentru două săptămâni începând de vineri seara, de la ora 22,00, conform unei informări transmisă

Alexandru Cicâldău (23 de ani) și Nicușor Bancu (28) s-au duelat de la punctul cu var pe terenurile de antrenament de la Mogoșoaia, înainte de meciul dintre România și Germania. România - Germania se joacă în această seară, începând cu ora

Dacă înaintea epidemiei de COVID-19 zeci de mii de oameni umpleau Piața Sfântul Petru din Vatican într-o ceremonie desfășurată în aer liber, anul acesta, pentru a doua oară consecutiv, Papa Francisc a oficiat slujba din Duminica Floriilor

Echipa națională de tineret a României a învins Ungaria, scor 2-1, în a doua etapă de la Campionatul European U21, iar cel mai bun jucător de pe teren a fost Alexandru Mățan, care a restabilit egalitatea pe tabelă cu o execuție

Blocarea canalului navigabil vital şi impactul acestui eveniment asupra comerţului evidenţiază de­pen­denţa ridicată a lumii de lanţurile globale de aprovizionare, scrie The New York

Csikszereda s-a calificat în play-off-ul Ligii a 2-a după o victorie așteptată în fața celor de la CSM Slatina, 1-0. Unicul gol al partidei a fost reușit de Toni Suciu înainte de pauză. Acesta a înscris din apropiere după o lovitură

Se înmulţesc graviduţele din showbiz pe timp de pandemie! După Cristina Cioran, un alt cuplu de vedete au anunţat că vor deveni părinţi, când nimeni nu se aştepta! Gabriela Prisăcariu (28 de ani), iubita lui Dani Oţil, este însărcinată!

Sfârşit cumplit pentru un bărbat din oraşul Feteşti! Aceasta a murit la scurt timp după ce a căzut într-un cămin stradal de la reţeaua de apă. Cu toate eforturile salvatorilor, victima nu a mai putut fi adusă la viaţă. Din cauza loviturii

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune că angajaţii Metrorex care au făcut grevă vineri "erau îndreptăţiţi să ceară anumite drepturi", iar guvernanţii care i-au numit "terorişti"

Grupul Alro, unul dintre cei mai mari producatori de aluminiu din Europa, a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 2,51 miliarde lei, în scădere cu 9% comparativ cu nivelul de 2,78 miliarde lei din 2019, şi un profit net de 335 milioane lei,

Optimism total pentru Adrian Mutu, selecționerul naționalei de tineret a României, înaintea celui de-al doilea duel din faza grupelor Euro

Oficialii resortului Green Village din Del­­ta Dunării, deţi­nut de Dragoş Anas­ta­siu, spun că prelun­girea vacanţei şcolare de primăvară cu trei săptămâni va duce la o creştere a interesului pentru vacanţe şi deci şi la o creştere

Dacă în primele două partide echipa națională de tineret a folosit același prim „11” la EURO U21, contra nemților Adrian Mutu (42 de ani) are de gând să scoată la joc fotbaliștii de gabarit. Partida dintre Germania U21 și România U21 se

Românii au contractat peste 13.000 de credite în 2020, prin intermediul brokerilor. Valoarea acestora se ridică la peste 400 milioane de euro, cu 30% mai mare faţă de anul anterior, se

În ultimele 24 de ore, au fost administrate 58.547 doze de ser, dintre care 45.225 - Pfizer BioNTech, 4.738 - Moderna şi 8.584 - AstraZeneca, potrivit datelor puse la dispoziţie de INSP, prin aplicaţia Registrul Electronic Naţional al

Contextul socio-politic îl contrazice pe cel economic. Pe de o parte, se dă ceasul cu o oră înainte, pentru ca activitatea să fie mai intensă și mai îndelungată. Pe de alta, se închid oamenii în case mai