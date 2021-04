Mario Iorgulescu, condamnat definitiv la închisoare în dosarul în care era acuzat de lipsire de libertate 09.04.2021

Mario Iorgulescu, condamnat definitiv la închisoare în dosarul în care era acuzat de lipsire de libertate

O echipă de IT-işti din Cluj a creat Spectro.Life, o soluţie gratuită pentru monitorizarea pacienţilor aflaţi în îngrijire acasă. Deocamdată, platforma poate fi folosită doar de cei aflaţi în

Plângerea va fi soluţionată de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Focşani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de zădărnicire a combaterii

Creditul privat total pentru popu­laţie şi companii a înregistrat în martie 2020 o creştere de 6,9% com­parativ cu ace­eaşi lună a anului 2019, sub ritmul anual din februarie 2020, de 7,6%. Viteza de creştere a creditării din mar­tie 2020 a

Mai mulţi medici stomatologici din Franţa au protestat într-un mod inedit faţă de lipsa materialelor de protecţie necesare împotriva infectării cu

OMV Petrom a raportat în primul trimestru un profit net de 653 milioane lei, cu 43% mai mic decât în perioada similară a anului 2019, când s-a ridicat la 1,15 miliarde lei, în timp ce veniturile din vânzări au crescut cu 12%, la 6,08 miliarde

Crește bilanțul deceselor în România provocate de coronavirus. Până în acest moment, s-a ajuns la pragul de 663 de oameni decedați din cauza COVID-19. UPDATE 28 aprilie ora 17.50. Alte 13 decese au fost anunțate de autorități, numărul total

Farmec Cluj-Napoca, cel mai mare producător local de cosmetice, anunţă că a început producţia de biocide pentru uz personal şi medical, după ce compania a obţinut toate avizele pentru biocide de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare

Tottenham Hotspur a devenit cel mai valoros club din Premier League, arată un nou studiu. Echipa din Londra a depășit Manchester City în acest top. Doi factori principali au asigurat propulsarea lui Tottenham pe primul loc în această ierarhie:

Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, cea mai mare din România, este transformată în aceste zile în centru de suport pentru bolnavii de COVID-19 cu simptome ușoare BT Arena a fost, de-a lungul anilor, de când a fost inaugurată, în 2014, casă pentru

Boris Johnson şi logodnica sa, Carrie Symonds, au anunţat că au devenit părinţii unui băieţel sănătos, care s-a născut într-un spital din Londra, miercuri dimineaţă. Copilul s-a născut la două

Acţionarii Bursei de Valori Bucureşti (simbol bursier – BVB), operatorul pieţei de capital locale, au aprobat miercuri repartizarea sumei de 6,5 mil. lei sub formă de dividende, respectiv un dividend brut de 0,815 lei pe acţiune, potrivit unui

Părinţii caută bone care să stea cu copiii lor după terminarea stării de urgenţă, fiind dispuşi să plătească testul COVID pentru angajată. O bonă costă, în medie, între 2.500 şi 4.000 de lei

Directorul DSP din Botoşani a fost schimbat din funcţie. În locul acestuia a fost pus la conducerea Direcţiei de Sănătate Publică un medic de la Unitatea de Primiri a

Rata şomajului a crescut în luna martie cu 0,7 puncte faţă de februarie, de la 3,9% la 4,6%, din cauza efectelor pandemiei COVID19 asupra sectorului economic, numărul de şomeri ajungând la 410.000 persoane, în creştere cu 58.000 faţă de luna

De-a râsu’ plânsu’! Au început să apară glumele pe seama lui Ciprian Marica. Este uluitor ce scrie în CV-ul lui de fotbalist pe Wikipedia. Lumea showbiz-ului românesc s-a cutremurat! Și asta pentru că a ieșit la iveală un amantlâc

Cu o experiență de 22 de ani pe piața jocurilor de noroc, Unibet (Licența nr. L1160657W000330 emisă de ONJN, valabilă până la data de 31.08.2026) este un brand foarte apreciat în toate cele peste 100 de țări în care oferă pariuri sportive,

Maşina a fost indisponibilizată de către poliţiştii de frontieră, iar tânărul este cercetat penal. Valoarea maşinii este de aproximativ 30.000 de

Raed Arafat s-a referit, în această seară, la perioada care urmează până la relaxarea unora dintre măsurile restrictive impuse – prin ordonanțe militare – în criza coronavirusului, trasmițând că românii trebuie să fie

Încă o angajată de la metrou are Covid-19. Ea a luat virusul de la tatăl său. Femeia lucrează la sediul central al Metrorex. O angajată Metrorex ce îşi desfăşoară activitatea la sediul central al companiei a fost confirmată pozitiv cu noul

Un club de striptease din orașul Portland, statul Oregon, SUA, a găsit soluția să nu falimenteze pe durata pandemiei de COVID-19. Prin serviciul drive-thru, patronul a decis ca dansatoarele să fie cele care oferă clientului pachetul cu mâncare.