Mario Fresh rupe tăcerea! Motivul pentru care a petrecut sărbătorile separat de Alexia Eram 03.01.2023

03.01.2023 Mario Fresh rupe tăcerea! Motivul pentru care a petrecut sărbătorile separat de Alexia Eram Mario Fresh și Alexia Eram trăiesc o frumoasă poveste de iubire de mai bine de șase ani. Chiar dacă obișnuiesc să-și petreacă o bună parte a timpului împreună, sărbătorile din acest an le-au făcut separat. […] The post Mario Fresh



Mario Fresh rupe tăcerea! Motivul pentru care a petrecut sărbătorile separat de Alexia Eram

Mario Fresh și Alexia Eram trăiesc o frumoasă poveste de iubire de mai bine de șase ani. Chiar dacă obișnuiesc să-și petreacă o bună parte a timpului împreună, sărbătorile din acest an le-au făcut separat. […] The post Mario Fresh rupe tăcerea! Motivul pentru care a petrecut sărbătorile separat de Alexia Eram appeared first on Cancan.

Mario Fresh rupe tăcerea! Motivul pentru care a petrecut sărbătorile separat de Alexia Eram

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

În statele New York, New Jersey, Maryland, Rhode Island și Virginia a fost declarată stare de urgență, după ce o furtună violentă de zăpadă a paralizat nord-estul Statelor Unite. Peste 75 de milioane de oameni sunt afectați, după ce aproape

Băiatul unei românce a fost terorizat ani în şir de propriul tată, un italian în vârstă de 57 de ani care îşi obliga fiul de opt ani să înveţe printre schelete şi cranii pentru ca a-i arată ce pedeapsa va primi în cazul în care lua o

Românii au virat la fondurile de pensii Pilon II aproape 10 miliarde de lei în 2021, informează Ziarul

Bulgaria deţine o participaţie semnificativă la un terminal de gaze naturale lichefiate (GNL) din Grecia. Ungaria importă din Croaţia com­bus­tibil adus cu vaporul, în timp ce Polonia are propriul terminal de

Un bărbat a murit și trei persoane au ajuns la spital în urma unui accident produs duminică seara, în

Consola Grup Construct, companie de construcţii deţinută de familia Boştină, şi-a menţinut anul trecut cifra de afa­ceri la acelaşi nivel cu cel din 2020, iar pentru acest an şi-a pro­pus con­tractarea unor proiecte

După ce i-a legitimat în această iarnă pe Dani Alves, Ferran Torres și Adama Traore, Barcelona e gata să bifeze încă o achiziție: Pierre-Emerick Aubameyang. Presa din Spania dezvăluie că atacantul gabonez de 32 de ani a ajuns la

FCSB și FCU Craiova se întâlnesc în etapa #24 din Liga

Stabilit de mai mulți ani în Spania, Vlad Irimia, ex-Tataee, actual Tata Vlad, nu ia în calcul să mai revină vreodată în România. Artistul este mulțumit de viața pe care o duce alături de familia […] The post Tataee de la B.U.G Mafia a

Un vânător din Petrila a încercat să scape de căprioara vânată ilegal, pentru a nu fi sancţionat de Poliţie, aruncând-o la

Comisia pentru selectarea candidaţilor la funcţia de avocat al poporului a decis înaintarea a doi candidaţi plenului Parlamentului. Este vorba despre Ceslav Panico şi Alexandru Zubco, care, alături de alţi cinci candidaţi, au susţinut proba

Grupul Renault, alături de Nissan şi Mitsubishi din cadrul Alianţei, pregăteşte o nouă serie de automobile electrice ca parte a strategiei până în 2030 iar aceasta include şi

Serge Offers, CFO (chief financial officer) al ING Bank România în ultimii trei ani şi jumătate, va prelua rolul de head of business banking şi deputy CEO începând cu 1 februarie, urmând să fie responsabil de dezvoltarea diviziei de Business

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat, luni seară, la B1 TV, că Primăria Bucureşti este datoare companiei care a livrat cele 400 de autobuze Otokar, iar suma se ridică la 170 milioane de lei, transmite News.ro. Nicuşor Dan a spus

După ce a tăiat o găină care nu făcuse niciun ou în 5 ani, nu mică i-a fost mirarea să găsească înăuntru o bilă de mărimea unei mingi de tenis, care ar putea să-i aducă femeii bani frumoși. Cam 350.000 de

Creşterile de preţuri în cazul terenurilor din Capitală şi marile centre regionale „împing“ dezvoltatorii de retail către oraşe mai mici, unde loturile pot fi cumpărate la preţ mai mic şi unde există interes mare şi din partea marilor

Inter Milan și AC Milan se înfruntă în etapa #24 din Serie

Comunitatea musulmană din România celebrează intrarea în Cele Trei Luni Sfinte - Recep, Şaban şi Ramazan, începând cu miercuri, 2 februarie 2022. Joi, 3 februarie 2022, va fi marcată Noaptea Sfântă de

Numărul cazurilor de pneumonie a crescut puternic în Afganistan, ucigând copii care nu au putut avea acces la centre medicale, a anunţat luni organizaţia de caritate Save the Children, informează

Rafael Nadal (5 ATP, 35 de ani) a cucerit, duminica trecută, al 21-lea titlu de Mare Șlem al carierei, la Australian Open, după o finală cu Daniil Medvedev (2 ATP, 25 de ani) de peste 5 ore, scor 2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4, 7-5.