Mario Fresh, pregătit să facă pasul cel mare cu Alexia Eram?! ”Te iau de nevastă!” 12.02.2022

12.02.2022 Mario Fresh, pregătit să facă pasul cel mare cu Alexia Eram?! ”Te iau de nevastă!” Mario Fresh este pregătit să facă pasul cel mare cu Alexia Eram?! Nu de alta, dar fanii și-au dat coate când au auzit declarațiile făcute de artist pe rețelele de socializare. Marios Fresh și Alexia […] The post Mario Fresh, pregătit să



Mario Fresh, pregătit să facă pasul cel mare cu Alexia Eram?! ”Te iau de nevastă!”

Mario Fresh este pregătit să facă pasul cel mare cu Alexia Eram?! Nu de alta, dar fanii și-au dat coate când au auzit declarațiile făcute de artist pe rețelele de socializare. Marios Fresh și Alexia […] The post Mario Fresh, pregătit să facă pasul cel mare cu Alexia Eram?! ”Te iau de nevastă!” appeared first on Cancan.

Mario Fresh, pregătit să facă pasul cel mare cu Alexia Eram?! ”Te iau de nevastă!”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Horoscopul zilei de 1 aprilie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Săgetător au toate șansele să se îndrăgostească și să înceapă o nouă relație. Contextul

51% dintre elevii constănţeni care au participat la simularea Bacalaureatului nu au reuţit să obţină nota 5 la proba obligatorie a

România U21 a ratat calificarea în sferturile de finală ale Campionatului European de

TEILOR are şase magazine Exclusive pe plan

ZF şi Aleph News, cel mai nou post de televiziune din România, vor avea în fiecare zi de la ora 18:00 pe zf.ro şi pagina de Facebook a ZF o discuţie legată de unul dintre subiectele importante ale zilei, indiferent că este politic, social,

Impact Developer&Contractor (simbol bursier IMP), cel mai mare dezvoltator rezidenţial din Capitală, l-a numit miercuri pe Constantin (Tinu) Sebeşanu în funcţia de director executiv (COO - Chief Operating Officer), din care va coordona în mod

După dezamăgirile provocate de meciurile echipelor naţionalele, microbistul român este nevoit să se întoarcă la partidele din fotbalul

Bianca Andreescu (20 de ani, 9 WTA) a învins-o pe Maria Sakkari (25 de ani, 23 WTA), scor 7-6, 3-6, 7-6, și s-a calificat în finala turneului WTA de la Miami. Bianca Andreescu nu a mai ajuns într-o finală de la câștigarea US Open. După o partidă

O nouă variantă a coronavirusului a fost descoperită în Brazilia, au anunţat miercuri autorităţile sanitare ale țării sud-americane. Oamenii de ştiinţă au identificat varianta în oraşul Sorocaba, în apropiere de Sao Paulo, şi efectuează

În total, de la începutul campaniei de vaccinare din decembrie, au fost imunizate împotriva COVID 2.065.575 de persoane, conform datelor oficiale transmise vineri de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare. 57.969 de persoane au

Autorităţile locale ar trebui să trateze serios schemele de finanţare pentru companii, având în vedere că situaţia firmelor locale este foarte gravă din cauza lipsei de fonduri din piaţă, spune Roxana Mircea, managing partners, REI Advisors,

Diana Cristea, o româncă de 18 ani, şi iubitul ei, Joel Osei, de 25 de ani, au fost condamnaţi la închisoare pe viaţă în Regatul Unit, după ce l-au ucis pe Adrian Murphy, un irlandez celebru în Marea Britanie, campion de

Parlamentarii pregătesc excepții de la legea privind reținerea armelor. Astfel militarii și polițiștii ar putea să își cumpere arme fără să facă cursuri de pregătire pentru folosirea acestora. Inițial, proiectul propunea si exceptarea de

România a controlat bine pandemia de coronavirus, susţine secretarul de stat Raed Arafat, care a prezentat o situaţie comparată pe mai multe ţări privind un singur indicator: rata de mortalitate din cauza COVID la 10.000 de locuitori. Ţara

Piaţa valutară a fost animată în pri­mul trimestru din 2021 şi a în­re­gis­trat un volum mediu zilnic al tran­zacţiilor de circa 1,49 mld. euro, în scădere cu 8,6% com­pa­ra­­tiv cu operaţiunile din T1/2020, de 1,63 mld. euro, după

Pilotul de raliuri Titi Aur a fost testat pozitiv cu COVID și se află internat cu o formă medie a bolii în spitalul-suport Elena Beldiman, din Bârlad, orașul său natal, informează Agerpres. Acesta a povestiti pe contul de Facebook cum s-a simțit

Efectele închiderii magazinelor la ora 18.00 s-au văzut și în al doilea weekend de restricții. Zeci de locuitori ai Capitalei, care nu reușiseră să ajungă în timp la cumpărături, au format cozi uriașe la benzinăriile […] The post

Pe GSP.ro găsești cele mai tari declarații din sport din luna

Rapperul și actorul american DMX se află în stare gravă, după ce a suferit un atac de cord. Acesta primeşte îngrijiri de specialitate la un spital din White Plains, New York, unde este conectat la aparate, a precizat avocatul său Murray Richman,

Staţia de metrou Tudor Arghezi, care continuă, la sud, magistrala Pipera-Berceni, va fi gata în trimestrul al patrulea din 2022, fiind construită de o asociere formată din patru companii, care lucrează în acest moment la execuţia