Mario Fresh a “dat din casă”! Este Alexia o iubită geloasă? “Tot timpul mă întrebi care-i parola” 01.06.2021

01.06.2021 Mario Fresh a “dat din casă”! Este Alexia o iubită geloasă? “Tot timpul mă întrebi care-i parola” Mario Fresh și Alexia Eram au o relație de cinic ani de zile. Chiar dacă legătura lor este una puternică momentele de gelozie se mai abat asupra lor. Mario Fresh a dezvăluit că Alexia Eram […] The post Mario Fresh a “dat din casă”! Este



Mario Fresh a “dat din casă”! Este Alexia o iubită geloasă? “Tot timpul mă întrebi care-i parola”

Mario Fresh și Alexia Eram au o relație de cinic ani de zile. Chiar dacă legătura lor este una puternică momentele de gelozie se mai abat asupra lor. Mario Fresh a dezvăluit că Alexia Eram […] The post Mario Fresh a “dat din casă”! Este Alexia o iubită geloasă? “Tot timpul mă întrebi care-i parola” appeared first on Cancan.

Mario Fresh a “dat din casă”! Este Alexia o iubită geloasă? “Tot timpul mă întrebi care-i parola”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Statele Unite analizează noi tarife pe importuri de 3,1 miliarde dolari din Franţa, Germania, Spania şi Marea Britanie, sporind arsenalul de măsuri la care administraţia Trump recurge împotriva UE, dar şi şansele izbucnirii unui mai amplu

Pragul de 10 milioane de cazuri de Covid-19 în lume ar urma să fie atins săptămâna viitoare, în momentul în care epidemia nu a atins încă vârful în regiunea Americilor, a avertizat miercuri OMS, citat de

Bilanţul total al persoanelor confirmate în România cu noul coronavirus a ajuns, joi, la 25.286 de cazuri, după ce în ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 460 de noi îmbolnăviri. În acelaşi timp sunt înregistrate 1.565 de decese, iar

Piaţa birourilor va fi nevoită să continue să se redefinească după transformările înregistrate în ultima perioadă în contextul pandemiei de COVID-19, astfel încât să asigure spaţii care promovează inovaţia şi colaborarea, transmit

CFR E NEÂNVINSĂ ÎN CAMPIONAT ÎN ULTIMELE 10 ETAPE (7 VICTORII, 3 REMIZE) CLUJENII N-AU MAI PIERDUT ACASĂ DIN 2 SEPTEMBRIE 2018 (20 DE VICTORII, 9 EGALURI) U CRAIOVA ARE CEA MAI MARE MEDIE DE OCAZII PE MECI ÎN PLAY OFF, 11, față de 8 ALE CFR 16

O femeie în vârstă de 96 de ani, aflată într-un cămin de bătrâni în care a fost focar de COVID-19, s-a sinucis. Femeia avea probleme psihice, dar nu a fost infectată cu virus, cu toate că mulţi beneficiari

Dinamo și FCSB joacă astăzi, de la 20:00, în turul semifinalelor Cupei României. Va fi primul derby din istorie jucat fără spectatori. Protocolul aprobat de MTS pentru fotbal după pauza provocată de coronavirus prevede ca meciurile să se

Primul focar de infecţie cu coronavirus din Prahova a fost depistat într-un azil privat de bătrâni din comuna Izvoarele. 50 dintre cei 68 de bătrâni cazaţi aici, dar şi 21 de angajaţi ai căminului au fost testaţi pozitiv

Aprope 60 de români suferă zilnic o amputaţie la nivelul membrelor inferioare. Podiatria, care se ocupă de îngrijirea piciorului, va putea fi studiată din toamnă la UMF Cluj. În România sunt doar două

Dosarul criminalului în serie eliberat condiționat și care a incendiat o fată de 17 ani din Mehedinți a fost preluat de procurorii DIICOT. Surse judiciare au declarat în exclusivitate pentru GÂNDUL.RO că decizia a fost luată după ce în

Doi bărbaţi, de 23 şi 50 de ani, sunt cercetaţi pentru ultraj şi nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor după ce au atacat un pădurar care îi surprinsese la furat de

Noul SUV electric de la Opel promite o autonomie de 322 de kilometri. Motorul electric furnizează 100 kW (136 CP) și un cuplu maxim de 260 de Newton metri. Opel a prezentat primele imagini și informații cu noul Mokka, care debutează în versiune

După mai mult de un deceniu de producţie a modelului, ultimul exemplar de Mulsanne a fost finalizat, un pas ce semnifică sfârşitul unei cariere ilustre şi

Un bărbat a fost agresat şi împuşcat cu un pistol cu bile, vineri după-amiază, pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei. El a primit îngrijiri medicale, fiind apoi transportat la

În 26.06.2020 pesta porcină africană evoluează în 147 de localități din 27 de județe, cu un număr de 243 de focare (dintre care 4 focare în exploatații comerciale). În alte 13 județe au fost diagnosticate

Circulaţia pe Defileul Jiului, pe Drumul Naţional 66,a fost redeschisă în jurul orei 14,30, după ce viitura s-a mai redus în

Cireşe, căpşune, pepeni, caise sau mere româneşti sunt numai câteva dintre fructele livrate de zeci de producători locali către sute de ma­gazine ale ma­rilor lanţuri co­mer­ciale mo­der­ne. Antre­prenorii şi-au adaptat cultura la

„Vă îndemn să fim mereu mândri de Drapelul Național și de istoria pe care o poartă”, a transmis, vineri, președintele Klaus Iohannis cu prilejul Zilei Drapelului

Milioane de oameni ar putea muri în cazul unui al doilea val al coronavirusului, a avertizat vineri un oficial al Organizației Mondiale a Sănătății, adăugând că pandemia a evoluat până acum așa cum au

Carlos Bilardo, fostul selecţioner al Argentinei, campion mondial în 1986 şi vicecampion patru ani mai târziu, a ieşit pozitiv la noul coronavirus! Vestea bună este că, totuşi, nu prezintă simptome ale bolii şi starea lui de sănătate