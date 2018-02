Mariana Gheorghe vorbeşte liber despre cum a fost să conducă cea mai mare companie din România, Petrom: Din 12 ani de mandat, circa 4-6 ani au fost de criză. Am fi putut să creştem, dar am fost oligaţi să tăiem costurile. Procesul de restructura 22.02.2018

La final de mandat, Mariana Gheorghe, cea care din vara anu­lui 2006 s-a aflat la cârma Petrom, spune că acum com­pania are lejeritatea finan­ciară şi supleţea operaţională de a face orice-i va permite piaţa, mandatul său fi­ind înainte de toate unul care a avut în cen­tru reorganizarea.

Mariana Gheorghe vorbeşte liber despre cum a fost să conducă cea mai mare companie din România, Petrom: Din 12 ani de mandat, circa 4-6 ani au fost de criză. Am fi putut să creştem, dar am fost oligaţi să tăiem costurile. Procesul de restructurare m-a ţinut trează noaptea, dar am făcut ce era mai bun pentru companie

Citind titlul acestei cărţi poştale, sigur nu vă vine să credeţi că, de fapt, doar o lună de zile ne mai desparte de Vântul de martie care primul anunţă pe meleagurile noastre

Doi agenţi de la Brigada Autostrăzi, care patrulau pe Autostrada A1, au reuşit să salveze o pasăre de pradă care stătea pe marginea şoselei de mare viteză, mai mult moartă decât

Ministerul Finanţelor publica, în data de 25 a fiecărei luni, execuţia bugetară aferentă lunii anterioare. Ieri, 25 ianuarie, Finanţele ar fi trebuit să publice execuţia bugetară pentru anul trecut, însă aceasta întârzie să

Pentru miliardarul american, George Soros, criptomonedele, in general, si bitcoin, in special, reprezinta un model tipic de "bula financiara". In opinia lui, Facebook şi Google sunt o adevarata ameninţare

Ministrul Tineretului şi Sportului, Marius Dunca, a anunţat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul MTS, că se retrage din Guvern. ''Preşedinţi de federaţii mi-au

Hidroelectrica a câştigat procesul de arbitraj din Elveţia prin care traderul de energie EFT a contestat denunţarea de către compania de stat a contractului de furnizare de energie electrică.

Indicatorul de încredere macroeconomică al CFA România a scăzut în decembrie, faţă de luna anterioară, la valoarea de 41 puncte, cea mai scăzută din aprilie 2013, fiind cu 3,1 puncte mai redusă

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a mărturisit că are probleme la glezna dreaptă, înaintea finalei turneului Australian Open, după ce în primul tur s-a accidentat la

Biroul Politic Central al ALDE a validat, vineri, lista cu propunerile de miniştri din partea acestei formaţiuni pentru Cabinetul Dăncilă, cei patru miniştri din Guvernul Tudose urmând să

Dinamo avea programat ieri, de la ora 11:00, ultimul amical de la Limassol, dar partida s-a anulat în ultimul moment. Motivul oficial este terenul impracticabil, dar sursele GSP susțin că, de fapt, "câinii roșii" s-au speriat că ar putea

Proaspăt calificat în finala de la Australian Open 2018, Roger Federer a vorbit despre finala feminiă, de mâine, unde Simona Halep o va înfrunta de Caroline Wozniacki. Cele două vor juca mâine dimineață, de la ora

Ministrul interimar al Sănătății, Florian Bodog, a anunțat la sediul PSD că nu își va mai depune candidatura pentru un alt mandat de ministru al Sănătății. Citește mai

Un bărbat în vârstă de 40 de ani din judeţul Iaşi a murit din cauza gripei, fiind al patrulea deces înregistrat din cauza virusului gripal în această iarnă. Citește mai

Muzeul Guggenheim din New York (ofensat) i-ar fi oferit lui Donald Trump un vas de toaletă din aur de 18 carate după ce Casa Albă a cerut în împrumut un tablou semnat de Vincent Van Gogh pentru a le decora apartamentul celor doi

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a ameninţat vineri să extindă la alte oraşe din nordul Siriei ofensiva turcă în curs în enclava Afrin, cu scopul de a elimina orice prezenţă a miliţiilori kurde considerate teroriste de Ankara, relatează

Trei tineri din Nisporeni cu vârste cuprinse între 19 şi 20 de ani au fost reţinuţi în flagrant delict în momentul pătrunderii într-un automobil, parcat pe strada Nicolai Costin din sectorul Buiucani al

Un abdomen plat este visul oricărei femei, dar grăsimea de pe burtă este cea care le împiedică să-şi atingă obiectivul. Chiar dacă se practică exerciţii speciale pentru abdomen, se ţine dietă şi se beau numai sucuri naturale, există

Potrivit listei votate astăzi de social-democraţi, ieşeanu Bogdan Cojocaru ar putea fi numit în funcţia de ministru al Comunicaţiilor şi Societăţii

Liderul autoproclamatei republici moldoveneşti nistrene, Vadim Krasnoselski, a semnat un decret prin care a dispus organului electoral din regiune să susţină acţiunile Ambasadei Federaţiei Ruse în vederea organizării pe teritoriul transnistrean a

Un judecător din cadrul Judecătoriei Drochia a fost condamnat vineri, 26 ianuarie, la şapte ani de închisoare. Verdictul a fost dictat după ce Procuratura Anticorupţie a demonstrat vinovăţia acestuia de comiterea infracţiunii de corupere