Marian Vanghelie, despre Gabriel Oprea: Este, în felul lui, un hoţoman. I s-a dat putere din mai multe zone 19.03.2018

19.03.2018 Marian Vanghelie, despre Gabriel Oprea: Este, în felul lui, un hoţoman. I s-a dat putere din mai multe zone Marian Vanghelie a vorbit la Antena 3, în emisunea „Adevăruri de viaţă“, despre relaţia sa cu Gabriel Oprea şi cum a ajuns acesta în vârful politicii, deşi niciodată nu a fost considerat o persoană inteligentă, ci dimpotrivă, i se spunea



Marian Vanghelie, despre Gabriel Oprea: Este, în felul lui, un hoţoman. I s-a dat putere din mai multe zone

Marian Vanghelie a vorbit la Antena 3, în emisunea „Adevăruri de viaţă“, despre relaţia sa cu Gabriel Oprea şi cum a ajuns acesta în vârful politicii, deşi niciodată nu a fost considerat o persoană inteligentă, ci dimpotrivă, i se spunea „minte mică“.

Marian Vanghelie, despre Gabriel Oprea: Este, în felul lui, un hoţoman. I s-a dat putere din mai multe zone

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Jucătorul rus de curling, Alexander Krushelnitsky, a fost acuzat de dopaj de către Tribunalul de Arbitraj Sportiv la Olimpiada de iarnă de la Pyeongchang, după ce a fost testat pozitiv pentru substanţa

“Meciul păcii” din Brazilia, dintre Bahia şi Vitoria, s-a transformat într-o bătaie generală, iar ulterior a fost abandonat, după 10 cartonaşe roşii şi opt cartonaşe galbene,

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat luni că în perioada următoare va avea o discuţie cu guvernatorul Băncii Naţionale, Mugur Isărescu, pe tema creşterii inflaţiei. "Vom discuta

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a anunţat că în următoarele zile se va face o prezentare a formularului unic, care va fi depus o singură dată pe an şi va genera o

Controlul efectuat de Serviciul Pirotehnic s-a încheiat cu puțin timp în urmă iar specialiștii au stabilit că apelul 112 nu se confirmă. Se fac verificări pentru depistarea apelantului și

Modernizarea unei secţiuni din coridorul feroviar ce leagă localitatea Curtici, aflată la graniţa dintre România şi Ungaria, de municipiul Constanţa, de la malul Mării Negre, va fi făcută cu 1,3 miliarde de euro din Fondul de coeziune, suma

Cinci jucătoare importante și-au prelungit contractul cu CSM București. Campioana României ar mai putea face un transfer de marcă, pe lângă cele trei de la Vardar Skopje: Lekici, Cvijici și Radicevici. Trei Doamne și toate trei,

Boberul Paul Muntean, membru al echipajului de 4 al României, calificat la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, a primit acreditare de rezervă. Astfel, după ce Federația de Bob și Sanie l-a exclus din lot cu câteva zile înainte de

PSD se va reuni după 14,30, la Cameră, la grup. Potrivit unor surse, ar urma ca joi să aibă loc o ședință a Biroului Permanent Național. Citește mai

A aparut in anii 1930, in Hollywood, si este o variatie a dietei Atkins. Dieta cu grapefruit este menita sa ajute persoanele care vor sa piarda din kilogramele in plus in mod natural, fiind bazata, evident, pe consumul de citrice. Citește

Marţi, vremea va fi în general închisă, iar precipitaţiile vor fi mai frecvente în jumătatea de sud-vest a ţării. Citește mai

Situaţia în una dintre cele mai mari municipalităţi din ţară este incertă, după ce PSD a decis să-i elimine de partid pe primarul Mihai Chirica şi viceprimarul Gabriel

Raiffeisen Bank şi-a prezentat vineri noua poziţionare de brand lansată printr-o campanie de comunicare a cărei temă centrală este Responsabilitatea. Campania este inspirată de concluziile mai multor cercetări derulate pe parcursul ultimului an,

În pofida potenţialului agricol ridicat al României, ţara noastră are unul din cele mai puţin performante sectoare alimentare la nivel european. Acest lucru se vede extrem de bine, în ultima vreme, din cantitatea de alimente pe care o

Imaginea cu un ambulanţier care a cărat în spate o pacientă pentru a o salva a devenit virală. Ambulanţierul a fost însă obligat să dea explicaţii şefilor pentru acestă intervenţie, lucru care a stârnit furia colegilor săi, dar şi a

Şefa Uniunii Creştin-Democrate germane, Angela Merkel, a răspuns criticilor interne din partidul său, potrivit cărora este nevoie de o înnoire la vârf, şi a desemnat-o, luni, pe Annegret Kramp-Karrenbauer pentru postul de secretar general al

CSU Craiova mută pe piaţa transferurilor, în încercarea de a conta cu şanse reale în lupta pentru titlul de campioană a

O femeie în vârstă de 42 de ani s-a electrocutat în baia din casa ei din Moscova când mobilul cu care încerca că-şi facă un selfie i-a scăpat din mână şi i-a căzut

Un elev în vârstă de 16 ani al Colegiului 'Mihai Viteazul' din oraşul Ineu a venit la şcoală cu un pistol pentru a impresiona o fată. Totul s-a întâmplat în

Soldatii germani nu au veste antiglont, nu au echipament de iarna si corturi pentru a-si indeplini obligatunile ce le revin in NATO in cadrul fortelor de reactie rapida, scrie publicatia Rheinische Post, citand