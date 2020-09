Marian Iordache, fost primar al Medgidiei, a murit înecat cu o bucată de pepene 14.09.2020

14.09.2020 Marian Iordache, fost primar al Medgidiei, a murit înecat cu o bucată de pepene Fostul primar al municipiului Medgidia, Marian Iordache, a murit. Politicianul s-ar fi înecat cu o bucată de pepene. Soția lui a încercat să-l salveze până la venirea cadrelor medicale anunțate prin apel la 112. CITEȘTE ȘI: DOLIU ÎN MAREA



Marian Iordache, fost primar al Medgidiei, a murit înecat cu o bucată de pepene

Fostul primar al municipiului Medgidia, Marian Iordache, a murit. Politicianul s-ar fi înecat cu o bucată de pepene. Soția lui a încercat să-l salveze până la venirea cadrelor medicale anunțate prin apel la 112. CITEȘTE ȘI: DOLIU ÎN MAREA BRITANIE! UN CUNOSCUT DESIGNER A MURIT Marian Iordache, consilier județean din partea Partidului Național Liberal și fost […] The post Marian Iordache, fost primar al Medgidiei, a murit înecat cu o bucată de pepene appeared first on Cancan.ro.

Marian Iordache, fost primar al Medgidiei, a murit înecat cu o bucată de pepene

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Claudia Gina Anastase este noul preşedinte al Directoratului Transelectrica şi CEO al companiei, după ce fostul şef, Marius Dănuţ Caraşol, a fost revocat din funcţii, în urma informaţiilor apărute în presă privind falsificarea

Unul dintre liderii galeriei Petrolului Ploiești a intrat în vestiar după remiza rușinoasă cu Sportul Snagov (1-1) și s-a luat de antrenorul Flavius Stoican (42 de ani). Intervenția energică a mai multor jucători a împiedicat escaladarea

Poliţiştii anchetează cazul unui angajat al Direcţiei Silvice Neamţ care a reclamat că a fost deposedat de armă şi muniţie. Pe de altă parte, aresorii susţin că ei au fost, de fapt,

Guvernul a decis, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, prelungirea cu o lună, de la 30 septembrie 2019 la 31 octombrie 2019, a termenului de depunere a notificării privind intenţia de restructurare

International Football Association Board (IFAB), forul mondial care stabilește regulamentele din fotbal, va încerca pe 23 octombrie să introducă o nouă regulă. Potrivit Bleacherreport, IFAB vrea să introducă schimbările temporare în

Airbus se confruntă în Germania cu suspiciuni de spionaj în privinţa unor angajaţi de ai săi, privitoare la contracte ale Armatei germane, un caz care se adaugă altor investigaţii referitoare la metodele pe care producătorul de aeronave le

Twitter a anunţat că a eliminat mii de conturi care operau ca agenţi de influenţă în favoarea unor partide

Statele Unite au anunţat vineri noi măsuri contra Băncii Centrale a Iranului şi Fondului suveran din Teheran pentru „finanţarea terorismului“, prezentate de Donald Trump drept „sancţiunile cele mai severe impuse vreodată unei ţări“,

Furnizarea încălzirii în sistem centralizat a început la Miercurea Ciuc, după ce temperaturile au scăzut semnificativ în ultimele zile şi s-au înregistrat inclusiv valori negative. Directorul

Apple a lansat săptămâna trecută iPhone 11, care ar fi trebuit să fie un upgrade major pentru posesorii versiunilor anterioare de iPhone, în schimb, este doar o cameră foto ceva mai performantă, scrie

Rusoaica Irina Khromacheva (271 WTA) a fost suspendată de către Federaţia Internaţională de Tenis, din pricina unui episod de la Indian

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, la Constanţa, că formaţiunea politică pe care o reprezintă va vota moţiunea de cenzură, neschimbându-se nimic în acest sens, menţionând totodată

Există puţine muzee în lume care să aibă o sonoritate mai bună ca Met-ul american. Comparabile sunt - poate - doar Louvre în Paris, British Museum la Londra şi Ermitajul din Sankt Petersburg. Este cel mai important muzeu de artă din Statele

Vineri seara, fostul internaţional Gabi Balint a suferit un infarct şi a fost supus de urgenţă unei intervenţii chirurgicale la Spitalul Fundeni din

Peste 943.000 de români lucrează cu contracte de muncă cu salarii de peste 1.000 de euro (4.725 de lei) brut pe lună, potrivit informaţiilor furnizate de Inspecţia Muncii la solicitarea ZF. Acest nivel salarial brut se traduce într-un salariu net

Primul restaurant a fost deschis în 2015 la parterul unei clădiri de birouri din Piaţa Victoriei, iar al doilea în 2018, un concept diferit faţă de primul, adresat unui consumator care petrece mai mult timp în oraş alături de prieteni sau

Festivalul Fanfarelor aduce un nou spectacol duminică pe străzile din centrul Timişoarei, unde va putea fi urmărită defilarea a zece fanfare din zona frontalieră de vest a României şi din Serbia, în

Un bărbat de 60 de ani s-a înecat duminică în staţiunea Costineşti, în zona epavei. În ajutorul său au venit salvatorii de la SMURD Tuzla, dar nu i-au mai putut salva

Horoscop Berbec. Lupta cu banalitatea care se aseaza peste un anumit proiect de la care tu aveai alte asteptari. La cat de mult ai muncit si ai luptat pentru rezultatele spre care ai pornit candva, e si normal sa nu

Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care compania olandeză Ingka Group, partener strategic al sistemului de franciză IKEA, a preluat 80% din şapte parcuri eoliene din sud-estul României aparţinând grupului Vestas Wind Systems,